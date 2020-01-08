Топ-11 игроков, которых РПЛ может потерять в 2020 году

вчера, 22:38

Главные новости января – трансферные. «Соккер.ру» соединяет вместе сюжетные линии, чтобы вы были готовы к расставаниям.

Для футболистов хорошая сделка с солидным зарубежным клубом – шанс всей жизни. Для российского чемпионата – потеря, ведь ни местных, ни молодых перспективных легионеров не смогут компенсировать играючи.

Но игрокам нужно развиваться, поэтому поговорим о планах на будущее самых крутых и ярких, ведь таких достаточно, и очевидно, что по большинству уже идут активные переговоры.

Элдор Шомуродов (Узбекистан, «Ростов», 24 года)

Первый, кто заплатит за Элдора 20 млн евро чистыми – получит узбекского форварда в свой состав. Пока говорят, что «Шальке» предложил 15 млн евро, и это уже огромные деньги для ростовчан. Но понимают, что можно поторговаться и дойти до более красивой суммы. Шомуродов – мощный, в меру техничный форвард, особенно когда играет в пас. Растущий футболист – что любому клубу из-за рубежа важно. Пока важные матчи проводит не так хорошо, как рядовые, но учится. Карпин воспитал разностороннего форварда.

Вильмар Барриос (Колумбия, «Зенит», 26 лет)

На него смотрели на Кубке Америки – и снова посмотрят летом. На него смотрели в Лиге чемпионов – тут впечатлить не вышло. Но в РПЛ Барриос очень хорош, а политика Рибалты, когда решения принимал он, пока заключалась в том, что футболиста, если за него дают прекрасные деньги и сам созрел для ухода – как Паредес, отпускают. Новые боссы могут применить другую тактику, но если искать человека, который точно заслужил попытку заиграть в топ-5, пока в «Зените» не состарился, то это точно темнокожий колумбиец. Отличного опорника нашли.

Кристиан Рамирес (Эквадор, «Краснодар», 25 лет)

Какой смысл отдавать Кристиана в российский клуб? Да и выбор небольшой. У «Спартака» и «Зенита» есть бразильцы слева, у «Динамо» – Скопинцев, ЦСКА вряд ли позволит себе контракт Рамиреса. Остается только «Локомотив», которому хорошие вингеры нужны. Но Кристиан может уехать – например, в Германию, где им тоже интересовался «Шальке». Эквадорец уже играл в Германии, и теперь может вернуться опытным, но по-прежнему молодым. Впрочем, если «Краснодар» уверен, что Кристиан хочет остаться – не стоит его отпускать.

Самуэль Жиго (Франция, «Спартак», 26 лет)

Часто непонятно, как Самуэль оказался в РПЛ ? Это как увидел его тезку актера Джексона в российском фильме. Жиго крут – может забить мяч или даже два, если нужно, может отобрать, отдать передачу – и короткую, и длинную. Может страховать напарников, уже играл при разных схемах и зачастую прилично. Самуэль не может закрыть все зоны, но персонально ошибается довольно редко. Есть юные перспективные ребята, которые тоже могут уйти – Давиташвили из «Рубина», например, не трудно найти новую команду, да и Тиль, если не заиграет – РПЛ , скорее всего, покинет. Но также «Спартак» может потерять Жиго, если проведет весну на одном дыхании.

Филип Уремович (Хорватия, «Рубин», 22 года)

Несколько крутых молодых хорватов в РПЛ имеется. К Бистровичу – пока игрок молодежки, и Влашичу – уже в первой сборной, в будущем может присоединиться Уремович. Поскольку Жиго зажигал, Чистяков круто боролся на втором этаже, а Ракицкий и Иванович не допустили много голов в ворота «Зенита», то Филип ушел на второй план. Но молодой хорватский бек идет стопами Чорлуки – круто выступает в РПЛ . Теперь попал в руки Слуцкого и может прогрессировать дальше. Но если хорошо рванет, то уже летом «Рубину» будет сложно удержать центрального защитника.

Матиас Норманн (Норвегия, «Ростов», 23 года)

Норвежец не достиг пика, но в «Ростове» у него появилось ценное умение – играть глубоко при выходе в атаку. Так делают многие прекрасные опорники с широким спектром действий – хоть Каземиро, хоть Бускетс, хоть Фернандиньо. И на более скромном уровне та же история – Барриос помогает «Зениту», например. И Норманн сделал всё, чтобы у «Ростова» весной остались хорошие шансы на еврокубковую осень. Но если Матиас уйдет зимой или летом – в ЛЕ или ЛЧ без него будет сложно. Но сейчас такие времена, что даже у МЮ в центре не всегда те, кого Сульшер ценит больше, чем знакомого ему Матиаса. Классный игрок, такой себе Андер Эррера, только молодой.

Айртон Лукас (Бразилия, «Спартак», 22 года)

Все-таки не отпустил «Спартак» левого латераля в Олимпийскую сборную Бразилии. Тактически, наверное, выиграли, ведь вряд ли за игрока десятого клуба РПЛ зимой кто-то заплатит большие деньги – например, «Фламенго» нужно убирать из состава Луиса Фелипе из «Атлетико», подготовив солидные деньги за Айртона – не самый логичный ход для бразильцев. Но если Лукаса задело решение «Спартака» не отпускать его в сборную – увидите отражение на поле. Бразильцы, если не хотят играть за свой европейский клуб – не играют. А вот если Айртон окажется профи, то может уйти просто потому, что перерастет уровень «Спартака». Тоже возможно.

Федор Чалов (Россия, ЦСКА , 21 год)

«Армейцы» заработают, когда Федор осуществит мечту детства – уедет играть в АПЛ . Вряд ли речь о «Челси», хотя Абрамович подписывал уже игроков из РПЛ , и не раз. Чалов конец года провел не очень, но в прошлом сезоне часто забивал мячи, стал лучшим снайпером лиги – самым молодым за многие годы. Конечно, за ним следят. Плохо, что ЦСКА плохим выбором будущих команд создал «армейцам» имидж клуба, откуда лучше игроков не брать, но Головин и Чалов должны ломать стереотипы. Александр справляется во Франции, ждем Федора в Англии.

Себастьян Дриусси (Аргентина, «Зенит», 23 года)

Какие все молоденькие! Уже выяснили, что «Зенит» не хочет продавать Дриусси в команду Бекхэма, но что по этому поводу думает сам Себастьян? Очевидно, что найти много аргументов, чтобы остаться в Санкт-Петербурге, не сможет. Плюс тут важен фактор жены, как было в случае с Гараем. Эсекьель с Тамарой ходят парой, и когда благоверная топнула ножкой – защитник собрал чемоданы и улетел. Тут может быть похожая история, ведь ребенок семьи Дриусси подрастает, и если маме хочется окунуться в испанское общество во Флориде – «Зенит» получит деньги, потеряв Себу.

Алексей Миранчук (Россия, «Локомотив», 24 года)

Если Дмитрий Баринов покинет РПЛ , только если будет основным на Евро-2020 и там наведет шороху своей игрой в центре поля, то Алексей Миранчук уже под прицелом солидных клубов. И они явно хотят заключить сделку до того, как атакующий хавбек доиграет сезон. Не обязательно будет центральной фигурой в сборной, но вы посмотрите на ребят, которые сейчас играют даже в самом «Манчестер Юнайтед». С такими результатами от них отвернутся футболисты калибра Погба, игроки калибра Лингарда уйдут, и кому-то нужно будет играть. Чем Миранчук хуже Джесси? Сейчас – намного лучше. За Фреда из «Шахтера» отвалили дикие деньги, за Алексея из «Локомотива» тоже заплатят.

Сердар Азмун (Иран, «Зенит», 25 лет)

Отличительной чертой звезд РПЛ является их незрелость. Они не могут долго держаться на вершине, чтобы быть готовыми к переезду и планомерному прогрессу без спадов. Сердар тоже не относится к нападающим, которые играют без помарок, но если в серьезных клубах из Серии А, Бундеслиги или АПЛ ищут такого же хитрого форварда-стервятника, как был Индзаги – они знают, куда идти. Азмун стал чуть старше и умнее на поле, и хотя ему важно не входить в фазу Озила – этот нападающий умеет и лениться, и слабо реализовывать шикарные моменты, по таланту Сердар тянет на топ-5, как и все в этом списке. Конечно, тут ребята не для основы «Барселоны», «Ювентуса» или «Манчестер Сити». Но и Зинченко в «Уфе» не играл, как будущий двукратный чемпион Англии.