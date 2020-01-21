Топ-10 успешных трансферов лета-2019 в Европе

сегодня, 19:30

Разобравшись с успешными трансферами в РПЛ , «Соккер.ру» раздвигает границы в поисках классных летних сделок в исполнении европейских клубов.

Успешность трансфера нельзя определять по прошествии полугода? Да бросьте, конечно, можно! Только это будет оценка за полгода, которая может поменяться, когда пройдет больше времени. Точно так же можно оценивать трансферы после года, трех или пяти лет — нет никаких ограничений для обсуждений и выражения частных мнений. Напомню, главный параметр для нас — соотношение цены и качества, и так как в топе только десять мест, то они скорее достанутся футболистам, которые превзошли ожидания — стоили недорого, но уже принесли немало пользы.

10-е место. Лис Муссе (Франция)

Трансфер: в «Шеффилд Юнайтед» из «Борнмута» за 11.1 млн евро

«Шеффилд» вывалил рекордную для себя сумму, «Борнмут» был рад продать французского форварда Муссе, который в 58 матчах АПЛ за «вишенок» забил 3 гола. Казалось, это трансфер отчаяния для «Шеффилда», который, готовясь к сезону в статусе главного кандидата на вылет из АПЛ , пытался набрать футболистов хоть с каким-то опытом в Премьер-Лиге. Однако как все обернулось! «Клинки» — главное открытие английского сезона, идут в верхней части турнирной таблицы, у Лиса 5+3 по системе «гол+пас» в 20 матчах при условии, что он часто играет роль джокера, а продавший его «Борнмут» идет в зоне вылета.

9-е место. Квинси Промес (Нидерланды)

Трансфер: в «Аякс» из «Севильи» за 15.7 млн евро

Наш хороший знакомый по РПЛ получил неудачный опыт в «Севилье», но не стал ждать в Андалусии добрых знаков и ушел в «Аякс», в котором занимался футболом еще ребенком, пока не выгнали из клубной академии. Амстердамцы заплатили за Промеса не великие деньги, и Квинси после короткой раскачки стал оправдывать вложение: имеем дело с одним из лучших бомбардиров Эредевизи, экс-спартаковец входит в топ-10 футболистов чемпионата Нидерландов по оценкам WhoScored, а в общей сложности у него уже 14 голов и 5 ассистов в 20 матчах за «Аякс». Счастливое возвращение!

8-е место. Кристофер Нкунку (Франция)

Трансфер: в «РБ Лейпциг» из ПСЖ за 13 млн евро

Талантливый полузащитник не пригодился ПСЖ , зато он быстро обжился в Лейпциге и лидирует со своей новой командой в Бундеслиге. Молодой хавбек отметился тремя голами и сделал 7 результативных передач (четвертый показатель в чемпионате Германии), при этом в стартовом составе сыграл только 9 раз, еще в 8 встречах появился на замену — когда поработает над «физикой», будет еще сильнее.

7-е место. Мартин Эдегор (Норвегия)

Трансфер: в «Реал Сосьедад» из «Реала» на правах аренды

Успешно проведя сезон в «Витессе» под руководством Леонида Слуцкого, норвежский талант, который все еще очень молод — Мартину в декабре исполнился 21 год, получил возможность проявить себя в Ла Лиге. Эдегор очень хорош в Сан-Себастьяне, где забивает и отдает, он в прямом смысле поднял голову и теперь у него видение поля и искусство обостряющего паса, как у игрока топ-уровня — по количеству и точности передач в штрафную даже немного превосходит Месси. Не удивительно, что Мартина признали игроком года в Норвегии, а «Реал» видит в норвежце замену Модричу.

6-е место. Ромелу Лукаку (Бельгия)

Трансфер: в «Интер» из «Манчестер Юнайтед» за 65 млн евро

Дорогой трансфер, но его трудно проигнорировать, ведь закисший в Манчестере Ромелу тащит «Интер» к итальянской гонке за скудетто. Бельгиец наколотил 14 голов в 20 матчах Серии A, еще по два мяча забил в Лиге чемпионов и Кубке Италии. Лукаку — настоящий зверь в атаке, а его дуэт с Мартинесом одна из лучших атакующих связок в Европе. Времени на адаптацию в новом чемпионате и стране не потребовалось.

5-е место. Виссам Бен-Йеддер (Франция)

Трансфер: в «Монако» из «Севильи» за 40 млн евро

«Монако» раскошелился на 40 миллионов евро, но ни клуб, ни болельщики не пожалели о приходе Бен-Йеддера, который, несмотря на все игровые трудности монегасков и уже произошедшую смену главного тренера, сумел забить больше голов в Лиге 1, чем любая из парижских звезд. Болельщики «Монако» признали Виссама лучшим игроком первой части сезона, причем ближайшего преследователя — нашего Александра Головина, французский форвард «не заметил», набрав 69% голосов.

4-е место. Чими Авила (Аргентина)

Трансфер: в «Осасуну» из «Сан-Лоренсо» за 2.7 млн евро

«Осасуна» купила аргентинского форварда у «Сан-Лоренсо», но Чими уже имел возможность адаптироваться в Ла Лиге, выступая за «Уэску» на правах аренды. В любом случае, это очень удачная сделка, когда покупаешь за 2.7 млн парня, который за полсезона уступает в Примере по результативности только трем коллегам — Месси, Суаресу и Бензема. Авила настолько хорош, что с ним контактирует «Атлетико», а «Барселона» рассматривает Чими в числе прочих претендентов на острие атаки после травмы Суареса. Отступные — 25 млн евро.

3-е место. Виктор Осимхен (Нигерия)

Трансфер: в «Лилль» из «Шарлеруа» за 12 млн евро

21-летний форвард сменил Бельгию на Францию и моментально стал лидером атак «догов»: уже наколотил 15 голов за «Лилль» и трижды ассистировал партнерам. Трансферная стоимость Виктора за полгода взлетела втрое, и им уже интересуются серьезные английские клубы. Молодость и результативность позволяют Осимхену рассчитывать на заманчивые предложения, а «Лиллю» — на денежный куш.

2-е место. Маркус Тюрам (Франция)

Трансфер: в «Боруссию» (Менхенгладбах) из «Генгама» за 9 млн евро

Сын Лилиана Тюрама пошел по футбольным стопам отца, только тот играл в обороне, а Маркус — нападает. Тюрам-младший — главная звезда сенсационной гладбахской «Боруссии», которая лидировала в Бундеслиге, а сейчас держится в тройке лидеров. Маркус хорош и в завершении атак (10 голов во всех турнирах), и в подыгрыше (5 ассистов), его признают главным открытием первой части сезона в Бундеслиге, а трансфер за скромные 9 миллионов евро, кажется, будет оправдан уже в этом сезоне.

1-е место. Деян Кулушевски (Швеция)

Трансфер: в «Парму» из «Аталанты» на правах аренды

Речь идет о летней аренде Кулушевски из «Аталанты» в «Парму», которая оказалась выгодной для всех трех сторон: Деян попал в команду, где получил игровое время в Серии A и добился прекрасных результатов в 19 лет, «Парма» получила сильного игрока в атаку за бесценок, а «Аталанта» получила щедрое предложение от «Ювентуса» и заработала 35 миллионов евро. Кулушевски продолжает выступать за «Парму», но летом он поедет не в Бергамо, а в Турин.