IFFHS назвала сильнейшую лигу мира 2019 года. РПЛ на 26-м месте

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) опубликовала рейтинг сильнейших национальных чемпионатов мира по итогам 2019 года. Впервые с 2009 года лучшим чемпионатом была признана не испанская Примера, а английская Премьер-Лига. Чемпионат России расположился на 26-й строчке рейтинга.
Напомним, IFFHS признала наставника «Ливерпуля» Юргена Клоппа лучшим клубным тренером в 2019 году.
30 сильнейших лиг мира по версии IFFHS:
1. Англия - 1287 очков
2. Бразилия - 1165
3. Испания - 1141
4. Италия - 939
5. Колумбия - 849
6. Португалия - 834
7. Франция - 818
8. Нидерланды - 790,5
9. Аргентина - 776
10. Германия - 765,5
11. Парагвай - 755,5
12. Шотландия - 747,5
13. Бельгия - 696,5
14. Эквадор - 686
15. Тунис - 664,5
16. Румыния - 632
17. Марокко - 629,5
18. Хорватия - 618
19. Греция - 616,5
20. Сербия - 605
21. Мексика - 600
22. Кипр - 586
23. Чехия - 571
24. Австрия - 561
25. Украина - 542
26. Россия - 538,5
27. Дания - 533,5
28. Турция - 523,5
29. Израиль - 521,5
30. Южная Корея - 520,5