IFFHS назвала сильнейшую лигу мира 2019 года. РПЛ на 26-м месте

сегодня, 02:49

Международная федерация футбольной истории и статистики ( IFFHS ) опубликовала рейтинг сильнейших национальных чемпионатов мира по итогам 2019 года. Впервые с 2009 года лучшим чемпионатом была признана не испанская Примера, а английская Премьер-Лига. Чемпионат России расположился на 26-й строчке рейтинга.

Напомним, IFFHS признала наставника «Ливерпуля» Юргена Клоппа лучшим клубным тренером в 2019 году.

30 сильнейших лиг мира по версии IFFHS :

1. Англия - 1287 очков

2. Бразилия - 1165

3. Испания - 1141

4. Италия - 939

5. Колумбия - 849

6. Португалия - 834

7. Франция - 818

8. Нидерланды - 790,5

9. Аргентина - 776

10. Германия - 765,5

11. Парагвай - 755,5

12. Шотландия - 747,5

13. Бельгия - 696,5

14. Эквадор - 686

15. Тунис - 664,5

16. Румыния - 632

17. Марокко - 629,5

18. Хорватия - 618

19. Греция - 616,5

20. Сербия - 605

21. Мексика - 600

22. Кипр - 586

23. Чехия - 571

24. Австрия - 561

25. Украина - 542

26. Россия - 538,5

27. Дания - 533,5

28. Турция - 523,5

29. Израиль - 521,5

30. Южная Корея - 520,5