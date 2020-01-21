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IFFHS назвала сильнейшую лигу мира 2019 года. РПЛ на 26-м месте

сегодня, 02:49

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) опубликовала рейтинг сильнейших национальных чемпионатов мира по итогам 2019 года. Впервые с 2009 года лучшим чемпионатом была признана не испанская Примера, а английская Премьер-Лига. Чемпионат России расположился на 26-й строчке рейтинга.

Напомним, IFFHS признала наставника «Ливерпуля» Юргена Клоппа лучшим клубным тренером в 2019 году.

30 сильнейших лиг мира по версии IFFHS:

1. Англия - 1287 очков

2. Бразилия - 1165

3. Испания - 1141

4. Италия - 939

5. Колумбия - 849

6. Португалия - 834

7. Франция - 818

8. Нидерланды - 790,5

9. Аргентина - 776

10. Германия - 765,5

11. Парагвай - 755,5

12. Шотландия - 747,5

13. Бельгия - 696,5

14. Эквадор - 686

15. Тунис - 664,5

16. Румыния - 632

17. Марокко - 629,5

18. Хорватия - 618

19. Греция - 616,5

20. Сербия - 605

21. Мексика - 600

22. Кипр - 586

23. Чехия - 571

24. Австрия - 561

25. Украина - 542

26. Россия - 538,5

27. Дания - 533,5

28. Турция - 523,5

29. Израиль - 521,5

30. Южная Корея - 520,5

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Все комментарии
cska plus
cska plus
сегодня в 04:26
Кипр, Тунис, Чехия, Марроко всё странно.
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
сегодня в 04:26
Высосали из пальца. В Европе можно смотреть : Англию, Испанию, Италию, Германию и Францию. С ними ещё можно как-то поглядеть на Аргентину и Бразилию, а остальные чемпионаты, наверное смотрят только местные болелы.
Kresi frok
Kresi frok
сегодня в 04:15
Очень сомнительно, однако чемпионат двара на своем законном месте!🤔
Гавроша
Гавроша
сегодня в 04:14
Сомнительный рейтинг.
Zenit_84
Zenit_84
сегодня в 03:55
Далековато
Dr Quack
Dr Quack
сегодня в 03:47
Чемпионат России понятно, что дно, но чтобы ниже Кипра.... Очень странный рейтинг.
Да ладно вам
Да ладно вам ответил Евгений Макрушин
сегодня в 03:08
Гениальный рейтинг...чемпионат Колумбии сильнее немецкого...про остальное вообще лучше не говорить
В источнике написано, что в прошлом году колумбийская лига была на четвёртом месте. Но это не значит, что она сильнее чемпионата Германии, они подсчитывают очки, заработанные клубами в различных турнирах. Немецкие клубы ни в одном турнире далеко не прошли в сезоне, вот и скатились в рейтинге.
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин
сегодня в 02:55
Гениальный рейтинг...чемпионат Колумбии сильнее немецкого...про остальное вообще лучше не говорить
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