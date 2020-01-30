Бергвейн уехал, Бергейс остался

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«Соккер.ру» рассказывает о новичке «Тоттенхэма» и его тёзке с похожей фамилией.

«Тоттенхэм» быстро нашёл применение средствам, вырученным от продажи Кристиана Эриксена. Менее, чем через сутки, ряды «шпор» пополнил 22-летний голландец Стевен Бергвейн. На счёт ПСВ перечислены 27 миллионов фунтов.

Правда, новостные ленты в течение дня выдавали противоречивую информацию. Доводилось читать, что «шпоры» купили Стевена Бергейса. Тоже голландца, только из «Фейеноорда». В итоге выяснилось, что подопечным Жозе Моуриньо стал Стевен по фамилии Бергвейн, а Бергейс пока остается в команде Дика Адвоката.

Два голландца с похожими фамилиями действуют на одной и той же позиции – крайнего нападающего. Только Бергвейн слева, а Бергейс – на противоположном фланге. Роттердамский Стевен на шесть лет старше Стевена брабантского, извините, уже лондонского. Бергвейн – правша, а Бергейс лучше владеет левой. И главное отличие. Бергейс – коренной голландец, то есть белый. Предки же Бергвейна переселились в Нидерланды из Суринама. Несложно догадаться, что он темнокожий. Поэтому тот, кто видел обоих игроков в деле, вряд ли их когда-то перепутает.

Стевен Бергвейн начинал учиться футболу в академии «Аякса». Но в 14 лет совершил свой первый в жизни переход – решил продолжить футбольное образование в Эйндховене. Не он первый, не он последний. Но в Амстердаме про это помнят, и когда Бергвейн выходил на поле «Йохан Кройф Арены» в форме ПСВ , его встречал пронзительный свист.

Несмотря на молодость, Стевен проводил уже свой шестой сезон в составе брабантцев. В двух первых он появлялся на поле эпизодически. Но затем стал игроком стартового состава. Обычно действовал слева, при том, что его рабочая нога – правая. Но мог сыграть и в центре. Обладает высокой скоростью и приличным дриблингом. Зато ему стоило бы поработать как над силой, так и над точностью своего удара. Может быть, поэтому результативность Бергвейна оставляет желать лучшего. Хотя в прошлом сезоне он 14 раз огорчил чужих вратарей в Эредивизие. В первом круге текущего, не самого успешного для ПСВ чемпионата Стевен отличился пять раз. Посмотрим, что будет в «Тоттенхэме».

Не исключено, что Моуриньо будет выпускать Стевена в роли чистого форварда. Травма Харри Кейна заставляет подыскивать разные варианты. Зато, когда Кейн вернётся в строй, образуется интересный ромб – Бергвейн слева, Сон Хын Мин – справа, Деле Алли в оттяжке и Харри в центре. А есть ещё и Лукас Моура. Может быть, такой вариант будет интереснее, чем с Эриксеном. Датчанин в последнее время больше думал о смене клуба и приносил пользы меньше, чем в былые годы.

Заиграет ли Стевен в Премьер-лиге? А почему нет? Молод, целеустремлён, талантлив. Должен заиграть. Хотя у его белого тёзки с похожей фамилией в Англии ничего путного не вышло. Тринадцать матчей и ни одного забитого мяча.

Стевен Бергейс, старший сын Франка Бергейса, бегавшего в девяностых на левом фланге «Волендама», раскрылся как футболист в «Алкмаре», куда он пришёл из «Твенте». Молодой фланговый нападающий запомнился и скоростью, и техникой, и бойцовскими качествами. Вот только с голами у Стевена как-то не складывалось. Первый алкмарский сезон он отбегал вхолостую, не сумев отличиться ни разу. Зато появился повод отработать удар. Уже в следующем чемпионате соперники «Алкмара» 9 раз пострадали от Бергейса. А в первенстве 2014-15 Стевен отправил в чужие ворота 11 мячей. В это же время он получил приглашение в сборную Нидерландов и с ходу согласился на переход в «Уотфорд». Всего за четыре с половиной миллиона.

Но на новом месте всё как-то не заладилось. В самом начале предсезонки голландец получил травму. Подготовка была скомкана, игровые схемы наигрывались без него. Когда Стевен выздоровел, тренер Кике Флорес уже не знал, куда его пристроить. Отсюда и выходы невпопад, и мучительные сидения на скамейке. Сменивший испанца Флореса итальянец Вальтер Маццарри и вовсе не ломал голову над местом на поле для голландского нападающего. Так Бергейс оказался лишним в «Уотфорде».

Его без проблем отпустили на родину. «Фейеноорд» арендовал завядшего в Англии футболиста, и Стевен снова расцвёл. Вернулись и скорость, и голы. Не без помощи Бергейса «Фейе» в кои-то веки стал чемпионом, а сам Стевен подписал с роттердамцами полноценный контракт. Играет там по сей день и много забивает. В начале нынешнего сезона, когда игра «Фейеноорда» под руководством Япа Стама напоминала некую унылую субстанцию, именно Стевен тащил команду на себе, забивал важные мячи, не давал команде провалиться ещё ниже. Когда же Стам передал дела Дику Адвокату, Бергейс стал играть ещё сильнее. А глядя на своего капитана, заработали остальные. Засидевшийся на старте «Фейе» сейчас уже третий в таблице, а на счету Бергейса числится 11 мячей. У трёх лидеров бомбардирской гонки на один гол больше.

Уйдёт ли Стевен Бергёйс из «Фейеноорда» во время зимнего трансферного окна? Вряд ли. Во-первых, у него сейчас, как говорится, пошла карта. Не стоит ломать отличный сезон. А во-вторых, ожёгшийся в первый раз футболист сто раз отмерит, прежде чем бросаться на первое попавшееся предложение, каким бы заманчивым оно не выглядело. И в-третьих, он пообещал болельщикам, что никуда не уйдёт в этом году. А «Де Кёйп» обманывать нельзя. Это самый «горячий» стадион в Голландии. И, наконец, четвёртое. У Стивена есть хороший шанс вернуться в сборную Нидерландов и сыграть на чемпионате Европы. Уже только ради этого ему не стоит никуда дёргаться.