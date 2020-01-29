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Боатенг и Горецка устроили стычку на тренировке «Баварии»

сегодня, 20:14

Игроки «Баварии» Джером Боатенг и Леон Горецка повздорили на тренировке команды, сообщают немецкие СМИ.

По информации источника, конфликт спровоцировал Горецка, совершив фол на защитнике. Из-за чего Боатенг нанес Леону пощечину. Остановили драку партнёры по команде. Ситуацию попытались успокоить Роберт Левандовски, Томас Мюллер и главный тренер Ханс-Дитер Флик.

Сообщается, что до конца тренировки Боатенг и Горецка между собой не разговаривали. Клуб не собирается наказывать футболистов за стычку.

«Бавария» после 19 туров занимает вторую строчку в таблице Бундеслиги. В прошлом туре команда разгромила «Шальке».

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Все комментарии
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин
сегодня в 20:18
Странная интерпритация ситуации,Горецка совершил фол,это вполне нормально для футбола,а вот пощёчина от Боатенга довольно странный ответ...При этом пишут,что конфликт Горецка спровоцировал...
Александр Северный
Александр Северный
сегодня в 20:16
Между мужиками такое бывает, а дерутся на поле только пупсики.
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