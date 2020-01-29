Боатенг и Горецка устроили стычку на тренировке «Баварии»

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Игроки «Баварии» и повздорили на тренировке команды, сообщают немецкие СМИ .

По информации источника, конфликт спровоцировал Горецка, совершив фол на защитнике. Из-за чего Боатенг нанес Леону пощечину. Остановили драку партнёры по команде. Ситуацию попытались успокоить Роберт Левандовски, Томас Мюллер и главный тренер Ханс-Дитер Флик.

Сообщается, что до конца тренировки Боатенг и Горецка между собой не разговаривали. Клуб не собирается наказывать футболистов за стычку.

Nach Provokation und Foul - Eklat im Bayern-Training! Weltmeister schlägt Mitspieler https://t.co/SQ8EnqjppQ — BILD (@BILD) January 29, 2020

«Бавария» после 19 туров занимает вторую строчку в таблице Бундеслиги. В прошлом туре команда разгромила «Шальке».