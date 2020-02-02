Мировой рекордсмен на скамейке

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Лэмпард усадил Кепу в запас, а «Соккер.ру» ищет выход из кризисной ситуации.

«Челси» поспешил, поставив рекорд?

Опасно ставить рекорды, покупая молодежь без опыта. Но рынок так устроен, что стоило МЮ замешкаться и сознательно отказаться от Холанда за 45 млн евро – буквально через пару недель найдете толпу желающих заплатить «Боруссии» Д 75 млн евро зимой 2021-го, чтобы забрать Эрлинга.

Голы норвежца работают на увеличение спроса, МЮ потерял первенство в списке претендентов. У «Челси» ситуация не была идентичной, но Кепу тоже делили. Говорили, что Зидан одобрил переход Аррисабалаги в состав «Реала». Но затем «Атлетик» убедил голкипера подписать новый контракт, цена выросла.

Зачем «Челси» спешил? Похоже, остальные кандидаты на замену Куртуа были или еще дороже – как Облак, или отказались. Если бы Алиссон переехал в Лондон, а не в Ливерпуль, то Кепа мог остаться в «Атлетике». А так Куртуа в августе 2018 года принял предложение «сливочных», а Аррисабалага тогда же стал самым дорогим вратарем в истории.

И 80 млн евро не отрабатывает. Испанец точно не стал вторым Чехом, ведь Петр сразу начал собирать «сухари», выиграл АПЛ и показал, что будет легендой «Челси». Так что же, на Кепе в Лондоне пора ставить крест? Давайте разбираться.

Ошибки голкипера нельзя простить?

Когда стабильно выходишь на поле, особенно на высоком уровне – обязательно поймаешь «бабочку». Но важно не стать опытным лепидоптерологом – специалистом по этим насекомым, как бедняга Кариус, который уехал в Турцию из Англии, но чудить не перестал. Голкиперам крайне важно не ломаться психологически, ошибаясь.

И не похоже, что Кепа сломлен. Но проблемы есть. Не исключено, что Аррисабалага наоборот слишком уверен в себе, поэтому запредельная наглость, прекрасно проиллюстрированная знаменитым отказом покидать поле после решения Сарри, мешает молодому испанцу лучше работать с точными ударами по воротам «Челси».

Кепа является худшим по эффективности в АПЛ , отражая всего 53.6 % ударов в створ. У лидера Алиссона, чтобы вы понимали разницу - 85 %. Бразилец пропустил всего 6 раз в 16 матчах, и уже собрал 9 «сухих» игр.

За весь прошлый сезон у Кепы было 14 «сухарей», а сейчас всего 5 штук, хотя две трети пути позади. Общее количество голов в ворота «Челси» не является антирекордным – 32 мяча, но Лэмпарда не устраивает ни то, как испанец управляет защитой, ни как сам работает на линии ворот. Фрэнк насмотрелся на игру Чеха, видит очевидную разницу.

Тренер не скрывает недовольство. Публично говорил, что нового вратаря не ищет, однако отметил, что Кепа совершал ошибки, которые стоили «Челси» потерянных пунктов. Поэтому испанец должен работать и прибавлять, чтобы быть достойным основы. Проблема лишь в том, что Кабальеро не может заменить Кепу, нужен новый человек.

«Челси» стоит искать нового голкипера?

Кепа мог разозлить не столько Лэмпарда, сколько Абрамовича. Когда вратарь отказался уходить с поля в финале Кубка Лиги и проиграл серию пенальти «Манчестер Сити», руководство «Челси» поняло, с кем имеет дело. Правда, потом была серия против «Айнтрахта», испанцу дали шанс. Кепа помог пройти в финал ЛЕ , его ожидаемо оставили, ведь трансферный бан помним – летом покупать не могли.

А теперь пошли ошибки испанца. Не сказать, что прямо во всех случаях Кепа прямо виноват – давно бы сел на скамейку, а зимой срочно нашли бы нового вратаря, но осадок остается. По воротам «Челси» бьют почти так же редко, как по воротам «Ливерпуля». Разница всего в четыре удара, то есть даже «Манчестер Сити» так выстроить оборону, как Лэмпард, не смог.

Фрэнку обидно, что при этом по пропущенным мячам «Ливерпуль» на первом месте – 15 ошибок, а «Челси» делит 7-9 место. Кепа ожидаемо оказался на скамейке накануне матча против «Лестера». И, разумеется, отсутствие трансфера голкипера зимой не значит, что вратарю не планируют найти сменщика. Но это сложная сделка, если задуматься, причем преграды на пути к замене вратаря понятные.

Во-первых, цена Кепы заметно упала, если убирать его из состава в запас или пытаться продать – потеряешь огромные деньги. Во-вторых, новый сильный вратарь под основу снова будет стоить немало. Если бы «Челси» раньше подумал и выдернул у «Шальке» Нюбеля – могли бы летом получить перспективного немца. Но «Бавария» была быстрее, а это значит, что новичок может обойтись в кругленькую сумму.

Зато есть и хорошая новость – вариантов достаточно. Дин Хендерсон, что удачно выступает за «Шеффилд Юнайтед», не подходит, его контракт принадлежит МЮ . «Красным дьяволам» Дин вряд ли нужен, ведь Де Хеа на ошибки реагирует новыми сэйвами, но усиливать «Челси» не собираются. Зато есть голкипер сборной Англии и «Эвертона» - Пикфорд. У команды Анчелотти так себе защита, поэтому Джордан немало пропускает, но статус «ирисок» подталкивает к рассмотрению предложений.

Пикфорд мог бы выдать приличные сезоны в «Челси», ведь ему будет всего 26 лет, молодой, как и Кепа. Также с «аристократами» зимой связывали Ника Поупа из «Бернли». Пропускает 27-летний англичанин много, но по формату смахивает на голкипера для «Челси». В этом сезоне Ник играет хуже, чем в прошлом, но даже вратарь середняка АПЛ отбивает мячи куда чаще, чем Кепа.

Возможно, Аррисабалага – второй Де Хеа?

Марк Шварцер в прошлом году увидел в Кепе голкипера, который может играть за лондонцев еще 15 сезонов. Но тут все зависит от отношения испанца к работе и взаимоотношений с Лэмпардом. Если Фрэнк не считает, что Аррисабалага верен «Челси» на 100 %, скорее планирует в будущем найти себе другую команду, то нужно срочно искать замену.

Но есть и другой вариант. Например, Фергюсон, когда молодой Де Хеа проваливался, терпел критику и верил в Давида. Если Кепу спасет доверие Лэмпарда, то могут получить в будущем битого голкипера по цене двух небитых. Нет сомнений, что испанец умеет играть в футбол, но сейчас в фазе прошлогоднего Куртуа в «Реале» - его ошибки влияют на команду.

У испанца мало времени, чтобы собраться, ведь уже в конце февраля первый поединок «Челси» против «Баварии». В чемпионате тоже сложнейшая борьба за четвертое место. Кепа еще вернется в основу, но важный вопрос повис в воздухе. О чем думали в «Челси», когда платили целых 80 млн евро именно за этого вратаря? Еще когда Кепа играл за «Атлетик», то не казался во втором сезоне парнем, который заслуживает поставить мировой рекорд.

Когда «Ювентус» забирал молодого Буффона, то было понятно, зачем ломать рынок. А вот новичок «Челси» изначально не претендовал на роль второго Облака. А поскольку команда Лэмпарда еще и не претендует на трофеи, то заманить голкипера первой категории вместо Кепы не получится. Скорее всего, попробуют поработать с ним на тренировках, проанализируют ошибки.

Кабальеро против «Лестера» не всегда мог рассчитывать на грамотность обороны и тоже пропустил дважды, так что в будущем увидим выпускной экзамен Кепы. Ему ведь нужно еще и за место в основе сборной Испании повоевать. С мотивацией проблем не будет, у «Челси» прямо по курсу МЮ , «Тоттенхэм» и «Бавария». И вряд ли этот отрезок проведет в воротах Кабальеро.

Даже если Лэмпард просит руководство искать замену – логичное решение, когда твой основной вратарь не в форме и загремел на лавку для перезагрузки, весну доиграет Кепа. Справится? Зависит также от обороны. У «Челси» парадоксальная защита. Ударов по воротам очень мало, а голов – много. Не всегда виноват Кепа, порой или соперник убийственно подходит к реализации, или защитники не радуют Лэмпарда.