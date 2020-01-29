Волшебник из Новары

сегодня, 14:20

«Соккер.ру» знакомит читателей с футболистом, которого пытается приобрести «Манчестер Юнайтед».

Потенциального новичка «красных дьяволов» зовут Бруну Мигел Боржиш Фернандеш и пока что он футболист «Спортинга». Бруну двадцать пять лет, и его цена перевалила за 60 миллионов евро. Идут активные переговоры, и, возможно, стороны договорятся в дни, оставшиеся до закрытия зимнего трансферного окна. В Манчестере очень хотят заполучить португальца, но «Спортинг» торгуется за каждый миллион, как на базаре. Пресса несколько раз утверждала, что стороны договорились. Но пока Бруну Фернандеш футболист «Спортинга».

Почему же этот португальский полузащитник Волшебник, да ещё из Новары. Которая, как известно, находится в Италии, а не в Португалии. У Бруну волшебная техника, он легко расправляется с двумя, а то и тремя соперниками. Мяч держится у него, как ручной. Кроме того, Фернандеш обладает потрясающим ударом. Редко кому удаётся так пробить из-за пределов штрафной, чтоб все ахнули и охнули. Мало того что бьёт очень сильно, так ещё умеет попадать в самые неудобные для вратарей участки. Бруну виртуозно исполняет штрафные. Да и не только. Ловит отскоки и почти без замаха кладёт мячи по месту назначения. Или бежит, бежит с мячом, а потом как пульнёт. В прошлом сезоне Бруну забил 32 мяча, 20 из которых приходятся на чемпионат Португалии. Плюс ещё полтора десятка голевых передач. Этот парень стоит своих денег, поэтому «Спортинг» и не хочет продешевить.

С Волшебником разобрались. А Новара – это город, где Бруну раскрылся как игрок. Юный воспитанник «Боавишты» рискнул переехать в Италию, в заштатный клуб Серии В, где показал своё умение за какие-то гроши. 17-летний португалец получал меньше всех в команде. Но после завершения чемпионата его пригласили в «Удинезе». Где сразу получил игровую практику. Другое дело, что использовали португальца не вполне по назначению. Играл в опорной зоне, отбирал мячи, стелился в подкатах. И нечасто ходил вперёд. У «зебр» было кому атаковать.

Отпахав три сезона в черно-белой полосатой форме, Бруну едва не облачился в очень похожий наряд. На него вышел «Ювентус». Однако Фернандеш оказался не в Турине, а в Генуе. «Сампдория» арендовала полузащитника на год, а потом выкупила. И тут же продала в «Спортинг» за два ценника. Отличная сделка. Да и проведенный в «Сампе» год оказался для португальца очень плодотворным. «Гвозди микроскопом» генуэзцы не забивали. На родину он возвращался с репутацией сильного игрока и кандидата в сборную страны.

В Португалии Бруну выглядел ярче, чем в Италии. Хотя первый сезон в составе «львов» едва не стал единственным. Помните, как президент клуба Бруну де Карвалью решил разогнать всю команду. Когда разгневанные фанаты напали на клубный автобус, выражая таким образом негодование плохими результатами. К Бруну претензий было меньше всего. Но под раздачу и он угодил. Став на короткий срок свободным агентом, Фернандеш едва не трудоустроился в «Бенфику». Но президент де Карвалью включил голову и перезаключил контракты с ведущими игроками. В том числе и со своим тёзкой.

Более того, был прописан размер отступных. Сто миллионов евро и ни центом меньше. Поэтому переход Бруну в «Манчестер Юнайтед» превратился в мыльную оперу. Одни пытаются сбить цену, другие – придерживаться условий контракта. Бруну же тащит «львов» на себе. В нынешнем сезоне он успел забить уже 15 мячей.

Так ли уж манкунианцам необходим португальский футболист? Да, нужен. В свете ухода Андера Эрреры, хронического воспаления хитрости у Поля Погба и невнятной игры Фреда. Самому титулованному клубу Англии нужен именно такой полузащитник – умный, энергичный, забивной. За такого стоит побороться. И можно заплатить. За капризного Погба заплатили сто с лишним. А несколькими годами ранее подарили «Ювентусу».

«Манчестер Юнайтед» сейчас в сложном положении. Болельщики негодуют. Намедни пришли к дому исполнительного директора клуба Эда Вудворда и кричали «Вудворд, выходи подлый трус». Никто из дома не вышел, тогда в ход пошла пиротехника. Пожара удалось избежать, но ситуацию нормальной не назовёшь. Покупка Фернандеша могла бы снять напряжение. Хоть на время.

Нужен новичок и Оле-Гуннару Сульшеру, чей иммунитет стремится к нулю. Авторитет уже на нуле. Скоро все забудут, каким великим игроком был норвежец, а будут помнить, что за тренер из него получился. А тут всё внимание переключилось бы на португальца. Адаптация, притирка. И сезон, глядишь, получится не столь провальным.

Выгоды «Спортинга» от возможного перехода очевидны. А самому-то Бруну какой от того прок? Переезд из Примейры в АПЛ – турнир более высокого уровня – поможет Фернандешу повысить свой статус в сборной Португалии. Да место лидера сборной скоро станет вакантным. Один бывший игрок «Манчестер Юнайтед» скоро оставит национальную команду. Пора подыскивать преемника. Другое дело – надо ли идти в «Манчестер Юнайтед». У Бруну как-то пару лет назад спросили, в каком английском клубе он хотел бы оказаться. Ответ был – в «Ливерпуле». Как бы эта ни к чему не обязывающая фраза не всплыла в самый неподходящий момент.

А пока ждём новостей из стана двух клубов – английского и португальского. Быть может, когда вы прочитаете эту статью, Бруну Фернандеш уже будет футболистом «Манчестер Юнайтед». А может, останется в Лиссабоне и станет ждать приглашения от «Ливерпуля».