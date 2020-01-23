Лечение ахиллесовой пяты

вчера, 22:46

«Соккер.ру» - о выборе, который предстоит сделать Гарету Саутгейту.

Вот уже без малого тридцать лет, после ухода Питера Шилтона, позиция вратаря считается самой уязвимой в сборной Англии. Крис Вудс, Дэвид Симен, Найджел Мартин, Пол Робинсон, Дэвид Джеймс, Роберт Грин, Джо Харт – все они считались хорошими стражами ворот. Однако в самый нужный момент они не выручали, а то и подводили английскую сборную.

На последнем чемпионате мира Гарету Саутгейту вроде бы удалось справиться с хроническим недугом. Тренер «трёх львов» рискнул, доверив ворота Джордану Пикфорду. Вратарь «Эвертона», несмотря на скромный опыт выступлений за национальную команду, превосходно справился с возложенной на него миссией. И англичане заняли высокое четвёртое место. Естественно, Пикфорд сохранил за собой первый номер и в дальнейших матчах сборной. При том, что в играх за свой клуб Джордан далеко не безупречен. «Эвертон» немало пропускает, и далеко не всегда Пикфорд способен выручить «ирисок».

Тем временем, в английском футболе вспыхнула новая пока не звезда, а только звёздочка. Вы, наверное, догадались, что речь идёт о Дине Хендерсоне, проводящем отменный сезон в воротах «Шеффилд Юнайтед». Благодаря своему голкиперу вернувшиеся в элиту «клинки» не ведут борьбу за выживание, а занимают высокое для новичка восьмое место. Меньше «Шеффилда» пропустил только «Ливерпуль». Всего в 24 матчах в воротах «клинков» побывало 23 мяча, три из них пропустил Саймон Мур, игравший против «Манчестер Юнайтед». Согласно арендному договору Дин не мог играть против клуба, которому он принадлежит. Хендерсон в каждой игре выручает «Шеффилд», а недавняя встреча с «Манчестер Сити» стала бенефисом 22-летнего голкипера. Что касается ошибок, то вспоминается ляп Дина в игре с «Ливерпулем», когда он пропустил мяч после несильного удара Джорджиньо Вейналдума. Но ни один голкипер не застрахован от подобных казусов. Кроме того, в той игре Хендерсон неоднократно спасал дебютантов Премьер-Лиги.

Дин Хендерсон – воспитанник «Манчестер Юнайтед». Но в родном клубе вратарю молодёжной сборной Англии не находится места, поэтому с 18 лет Дин путешествует по арендам. Вот и «Шеффилд Юнайтед» взял Хендерсона на прокат у самого титулованного клуба Англии. Выкупить Дина «клинки» вряд ли смогут. Будут дожидаться, пока закончится контракт и футболист получит вольную. Это случится не раньше мая 2022 года. А что произойдёт за эти два года – неизвестно никому. Может, «Манчестер Юнайтед» продаст талантливого голкипера? Он уже сейчас оценивается в 15 миллионов фунтов. А может, и сам прибегнет к его услугам?

Гарет Саутгейт уже привлекает Дина в сборную Англии. Пока в качестве резервного вратаря. Третьего, но учитывая нестабильную игру Ника Поупа в воротах «Бёрнли», Хендерсон сейчас вполне может считаться вторым. А как насчёт первого? На данный момент Дин выглядит предпочтительней Пикфорда. Хотя бы тем, что очень не любит пропускать, - черта, привитая в «Манчестер Юнайтед». Джордан же может и пять и шесть пропустить, а потом не сильно-то печалиться.

Однако Пикфорд опытнее Хендерсона, проводящего первый сезон в Премьер-Лиге. У тренеров «Эвертона» могли иметься претензии к своему вратарю, но в играх за сборную Джордан пока безупречен. Кроме того, замена основного голкипера незадолго до чемпионата Европы может ударить по микроклимату внутри команды. Ситуация двухгодичной давности с Хартом не вполне тождественна. Тогда Саутгейт просто отказал первому номеру в доверии, вычеркнув его из состава. Поэтому тренер английской сборной много раз отмерит, прежде чем отрежет – доверит ворота Хендерсону и усадит на лавку Пикфорда. Вероятность такого поворота событий невелика. Хотя, повторюсь, в нынешнем сезоне Хендерсон выглядит сильнее остальных английских вратарей.

Очень прилично смотрится в воротах «Борнмута» Аарон Рамсдейл, даром что «вишни» вдруг посыпались в зимних турах. 21-летний блондин, также проводящий первый сезон в Премьер-Лиге, выглядит очень солидно и уже входит в число кандидатов в сборную. Не исключено, что он попадёт в окончательную заявку англичан. Взлёт Хендерсона стал стимулом для Рамсдейла. Аарон – воспитанник «Шеффилд Юнайтед», но был вынужден уйти из родного клуба после того, как «клинки» арендовали вратаря «Манчестер Юнайтед».

Пару лет назад в сборную Англии стремительно ворвался Ник Поуп. Начинавший сезон 2017-18 четвёртым вратарём «Бёрнли», Ник закончил его участником чемпионата мира. Он выдержал конкуренцию и с выздоровевшим Томом Хитоном, и с Джо Хартом, рассчитывавшим перезапустить свою карьеру в «Бёрнли». В прошлом году Поуп был вторым в сборной Англии. Что будет в нынешнем – увидим. Текущий сезон Ник проводит хуже, чем предыдущие. Достаточно много пропускает, ошибается. Однако как превосходно он отыграл совсем недавно на «Олд Траффорд»! Этот парень, может, и не претендует на первый номер в сборной, но место в составе национальной команды просто так не уступит.

Джек Батленд, давно входивший в состав сборной Англии и считавшийся более вероятным преемником Харта, нежели Пикфорд, сейчас выпал из обоймы. Клуб Джека «Сток Сити» вылетел из Премьер-Лиги и утонул в Чемпионшипе. Вряд ли вратарь аутсайдера второго по силам дивизиона может рассчитывать на вызов в национальную команду. Менять клуб Джек не хочет. Или не может бросить «гончаров» в сложное время. А сборная ждать не будет. В кои-то веки в Англии появилась плеяда способных вратарей, и тренерскому штабу есть из кого выбирать.

Тридцатилетний Алекс МакКарти (несмотря на ирландскую фамилию он считается англичанином) в текущем сезоне вернул себе место в воротах «Саутгемптона» и наверняка мечтает о возвращении в сборную. Где он сыграл только одну встречу. Алекс смотрится очень солидно и вполне может рассчитывать на звонок Саутгейта. Но его шансы попасть на Евро, прямо скажем, невелики. Тренерский штаб будет выбирать между Пикфордом, Хендерсоном, Рамсдейлом и Поупом. Если не произойдёт ничего плохого, то эти фамилии будут внесены в расширенную заявку. А потом станет ясно, кто тут первый номер, кто тринадцатый, а кто – четвёртый лишний.

Пока же можно предположить, что позиция вратаря уже не столь проблемная для трёх львов. Чемпионат Европы покажет, смогут ли английские голкиперы заставить забыть своих болельщиков об одном античном герое и его пятке.