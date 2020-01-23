Человек-история

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«Соккер.ру» рассказывает о призёре ЧМ -2002, который готовится к предстоящему чемпионату Европы.

В мае прошлого года Эмре Белёзоглу собрался на пенсию. Контракт 38-летнего полузащитника с «Башакшехиром» истёк, а ветеран турецкого футбола объявил об уходе. Но через неделю Эмре передумал и заключил договор с «Фенербахче». Третий раз в своей спортивной биографии Босфорский Марадона стал футболистом «Фенера». В его почти 24-летней карьере было много разных команд.

Прошло полгода, Эмре Белёзоглу продолжает выходить на поле в жёлто-синей футболке. Носит капитанскую повязку и приносит «канарейкам» не только моральную помощь. Он до сих пор приглашается в сборную Турции и планирует выступить на чемпионате Европы. Эмре полон сил, может провести целый матч и меньше всего напоминает доигрывающего ветерана. Конечно, у Босфорского Марадоны несколько изменилась роль на поле. Он больше не плеймейкер, а скорее опорник. Но при этом его волшебная левая по-прежнему волшебна, удар силён, а техника, благодаря которой Эмре был удостоен сравнения с великим аргентинцем, никуда не исчезла.

А ещё Эмре Белёзоглу - это огромный опыт и столь же колоссальный авторитет. Обладатель Кубка УЕФА и двукратный победитель Суперкубка Европы, бронзовый призёр чемпионата мира 2002 года и бронзовый медалист Евро-2008, пятикратный чемпион Турции, обладатель Кубка Италии. При нём сборная Турции перешла на новый уровень - из статиста стала влиятельной командой в Европе и мире. Эмре успешно представлял турецкий футбол в Италии, Англии, Испании, выступая соответственно за «Интер», «Ньюкасл» и «Атлетико». Да и на родине является легендой сразу трёх клубов - «Галатасарая», «Фенербахче» и «Башакшехира».

«Я ещё не родился, а Эмре уже играл. Я ещё толком не умел говорить, а он уже покорил Европу. Я ещё не ходил в школу, а он бился за нашу страну на чемпионате мира. Я учился в начальной школе, а Эмре был капитаном сборной Турции на первенстве континента. Я мог только мечтать об автографе этого великого человека. А сейчас я выхожу с ним на поле вместе, и это мой капитан. Простой, добрый, мудрый», - охарактеризовал Эмре Белёзоглу его одноклубник, молодой вратарь «Фенера», а с недавних пор и сборной Турции Алтай Байындыр. Конечно, Марадона более велик, чем его босфорская копия. Однако Эмре ближе, он выходит на поле здесь и сейчас. Человек-история. Человек-легенда.

А вы знаете, что Эмре Белёзоглу не совсем турок? Его предки по отцовской линии переехали в Османскую империю из России. Во время кавказской войны лезгин по имени Белёз был мюридом имама Шамиля. После пленения Шамиля Белёз покинул Дагестан и уехал в Константинополь. Сам Эмре никогда не был на родине предков, но помнит о своих лезгинских корнях.

Отец футболиста Мехмет Белёзоглу тоже играл на профессиональном уровне - за стамбульский «Зейтынбурнуспор». Мехмета постоянно не было дома, то тренировки, то сборы, то игры. Поэтому мама Эмре была против, чтобы он пошёл по стопам отца. Но отцовские гены взяли верх, и Эмре отправился постигать премудрости футбола в отцовский коллектив. Но сыграть за «оливок» ему не довелось. «Галатасарай» довольно быстро отыскал в многомиллионном Стамбуле юное дарование, и Эмре оказался в академии самого титулованного и популярного клуба Турции. В неполные 17 лет уроженец района Зейтынбурну вышел на поле в жёлто-красной футболке «Галатасарая», а через год он уже был игроком основы «Джим-Бом».

Выдающийся турецкий тренер Фатих Терим разглядел в юном футболисте недюжинный талант. «Я видел иного одарённых игроков, но таких ещё не доводилось. Через несколько лет он станет звездой европейского уровня», - сказал Терим ещё в 1997 году. А вскоре было запущено в ход прозвище Босфорский Марадона. Карпатский Марадона в «Галатасарае» уже играл - румынский полузащитник Георге Хаджи.

Конечно, это прозвище было несколько притянуто. Диего и Эмре - игроки разного амплуа, да и вряд ли их можно спутать. Но это обстоятельство нисколько не умаляет достоинств турецкого футболиста. Превосходное обращение с мячом, интеллект, бойцовские качества сделали Эмре Белёзоглу одним из сильнейших полузащитников в истории турецкого футбола.

Сыграть на чемпионате Европы 2000 года 19-летнему футболисту помешала травма. Но в 2002 году Эмре Белёзоглу (в состав сборной входил ещё и защитник Эмре Ашик) был не только самым молодым игроком команды Шенола Гюнеша, но и весьма влиятельной фигурой. Сыграл в шести встречах из семи, забил один мяч в ворота сборной Коста-Рики. И хотя молодой футболист находился в тени Хакана Шукюра, Юмита Давалы, Рюштю Реджбера и Ильхана Маншиза, поворот в карьере Эмре наметился после бронзового успеха турок на полях Южной Кореи и Японии. Он оказался в «Интере», где был признан игроком года, а потом неплохо выступал в «Ньюкасле». Английскую карьеру турка испортили расистские скандалы. Особого расизма там не было, просто эта тема неизбежно всплывает в конфликтах белых и темнокожих футболистов. И не только футболистов. Эмре вернулся в родной Стамбул, но не в «Галатасарай», а в «Фенербахче». И стал своим на стадионе «Шюкрю Сараджоглу». Единственная команда, где Босфорский Марадона не заиграл, был мадридский «Атлетико».

Сто с лишним матчей в составе сборной Турции, прекрасная клубная карьера. Что ещё человеку надо? Но Эмре отложил свой уход из футбола, чтобы сыграть на Евро-2020. Может, получится выиграть свою третью бронзовую медаль на крупных турнирах. Но даже если не получится, то выступить на чемпионате Европы в без малого сорок лет, - достойное завершение блестящей карьеры.