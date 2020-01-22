Лучший ассистент мирового футбола

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Все признают его крутость, но «Соккер.ру» находит нестыковки в допущении, что де Брюйне – футбольный Кевин Маккалистер.

Фанаты «Манчестер Сити» в Великобритании, когда в прошлых сезонах пытались задеть поклонников «Ливерпуля», называли де Брюйне «Джеррардом с мозгами». В ответ получали: «Зато без победы в ЛЧ ». И дискуссия продолжалась: «Но с кубком АПЛ ».

С чем спорить глупо – де Брюйне является выдающимся ассистентом. Жена бельгийца шутила, что у мужа шестое чувство. Она только подумает за обеденным столом попросить Кевина подать ей салат – следует идеальный ассист еще до того, как Мишель Лакруа что-то успевала сказать.

У де Брюйне точно наблюдательность, не как у обычного футболиста – видит поле иначе, занимает три из десяти позиций в списке самых успешных ассистентов сезонов в истории АПЛ . Также именно Кевин снова претендует на то, чтобы побить рекорд Анри – 20 ассистов за сезон в чемпионате Англии.

У него осталось 14 матчей, и нужно отдать всего 6 передач, чтобы достижение Тьерри оказалось вторым. В свое время Озил был близок, но сбавил, а у де Брюйне уже 15 ассистов, и в топ-5 по количеству голевых передач выше всех. Разве что Томас Мюллер выделился - в 18 матчах умудрился отдать 12 голевых.

Бельгиец тоже играл в Бундеслиге, где поставил рекорд всех времен – 21 пас за сезон. А теперь, раз «Манчестер Сити» отстал от «Ливерпуля» в чемпионской гонке, попробует применить таланты в ЛЧ , которую пока, в отличие от того же Джеррарда, не выигрывал. Де Брюйне создал 85 моментов в АПЛ , и это лучший показатель всей топ-5. Даже у Буэндия из «Норвича» меньше пасов под удары – 68.

Вот только сложно заявить, что у Кевина все так гладко в карьере получается, как у его проворного тезки из «Один дома». Комедии могут быть жестокими, но оставаться фильмами для всей семьи. Если бы то, что Кевин Маккалистер проделал с грабителями, провернуть с реальными людьми – получили малолетнего убийцу-маньяка.

Условный подход к физике и сложнейшим травмам сделал отборный садизм Кевина веселой самообороной, а историю, как мать и отец года забыли дома ребенка – трогательной и прекрасной сказкой. Но если мелкий Маккалистер был крутым перцем, который умел за себя постоять, то его футбольный тезка – классический неудачник.

Причем де Брюйне ну совсем не заслуживает того, что с ним обычно происходит. Говорят, у Кевина сложный характер, но вряд ли это может быть обоснованием тысячи и одного несчастья, которое сопровождает вроде бы невероятно успешного футболиста из мощного клуба и сильной сборной.

Переход в «Челси»

Первая крупная ошибка в карьере де Брюйне. Воспитанник «Гента» и «Генка» удачно дебютировал за вторых, отыграл четыре сезона, попал в сборную Бельгии к тому времени, а в итоге подписал контракт с «Челси» на 5.5 лет. Зачем? Сразу отправился в «Вердер» в аренду, сыграл классно – 10 голов в Бундеслиге, но вернулся в Лондон и присел на скамейку. Три матча в АПЛ за половину сезона – жалкий результат для столь талантливого парня. Переход в «Челси» был большой ошибкой. На что Кевин рассчитывал? Слева у «Челси» был Азар, в центре – Рамирес, Лэмпард, Оскар, Матич, Микель и Мата, а справа использовали 8 разных игроков, в том числе Салаха и де Брюйне. Оба были лишними.

Выбор «Вольфсбурга»

Кевин правильно делал, что быстро уезжал в аренды, но ошибся после второй половины сезона 2013/14. Когда «Вольфсбург» решил выкупить его контракт, то нужно было подумать лучше. Что «волки» смогли дать де Брюйне? Да, сделал 21 ассист за сезон в Бундеслиге – крутой результат. Но если бы в 2014 году Кевин настоял на трансфере в ту же «Барселону» - мог раньше перейти в центр поля, навязав борьбу еще одному новичку каталонцев Ракитичу. Тогда в 2015 году де Брюйне был бы победителем Лиги чемпионов и игроком основы «блаугранас» Луиса Энрике. И это не единственный вариант, который лучше, чем «Вольфсбург».

Соперничество с Азаром

Благодаря тому, что Кевин долго соглашался играть за «Генк», «Вердер» и «Вольфсбург», а еще получил репутацию списанного в «Челси», у Эдена Азара, который долгие годы выступал за лондонцев после «Лилля», в самой Бельгии статус главного футболиста. Доказательства в виде бельгийских персональных наград – трижды подряд Азар взял приз «Дьявол года», и лишь в 2015 выиграл де Брюйне. После него даже Мертенс справился. Эден также дважды выиграл Лигу Европы, тоже был чемпионом Англии. И его пригласили в «Реал», в отличие от де Брюйне.

Неудачи в ЛЧ и со сборной

Еще один аспект карьеры, который не позволяет записать же Брюйне в число везунчиков. Если посмотрите на список победителей Лиги чемпионов, то увидите, что у Лукаса Васкеса три кубка, а у Кевина, разумеется, ни одного. В составе «Манчестер Сити» бельгиец стабильно вылетает до финала Лиги чемпионов – никогда в матче такого уровня не играл. И даже на удачном для Бельгии чемпионате мира не вышли в финал, проиграв Франции, даже на Евро-2016, где от них ждали большего, провалили матч против Уэльса, как команда Слуцкого до этого. Удачливыми такие выступления за клуб и сборную не назвать.

Запоздалое решение уйти

Вероятнее всего, де Брюйне теперь не нужен ни «Реалу», ни «Барселоне» ближайшим летом. Разве что в «Ювентусе» его можно представить, но в Турин скорее заберут Погба, ведь понимают, какой ценник шейхи поставят на Кевина, и как сложно переманить бельгийца в состав чемпиона Италии. Причем де Брюйне никто не спросит, хочет ли он уйти, ведь хавбек настолько неудачливый в плане приманивания больших трофеев, что даже если уйдет из «Манчестер Сити», то, скорее, будет как Коутиньо – покинет команду, которая без него возьмет ЛЧ .

Скажете, Кевин должен наслаждаться ассистами в АПЛ , включением фанатами в сборную года от УЕФА , и победами с «Манчестер Сити» во внутренних турнирах? Зная де Брюйне – а всем видом в каждом интервью показывает, что сложный, в это слабо верится.

Кевин понимает, что ему уже 28 лет, и что его хвалят за ассисты, но не хвалят за международные кубки, открывающие путь хотя бы на второе место в опросе на «Золотой мяч». В этом сезоне у Александер-Арнольда, которому всего 22 года, не меньше славы из-за ассистов, чем у короля голевых передач Кевина.

В этом сезоне у Холанда, который сделал хет-трик за «Боруссию» Д в дебютном поединке, больше внимания, чем у де Брюйне, который всегда где-то на задворках, во втором-третьем ряду. Зато если искать самого квалифицированного футболиста в статусе «лишнего» в элитных списках, то это будет именно Кевин.

Бельгиец один раз в жизни поднялся на 9-е место в списке лучших игроков года, но в 2018-м по баллам проиграл победителю Модричу в 26 раз. И не факт, что дойдет его очередь покрасоваться на самой вершине, ведь «Манчестер Сити» вечный неудачливый фаворит ЛЧ , а сборная Бельгии – первая команда в рейтинге ФИФА , которая пока ни разу Евро или ЧМ не выигрывала.

Кевин де Брюйне – феноменальный мастер, но даже при споре кто круче, он или Азар, вы найдете тех, кто выберет сторону Азара. Созидателям, похожих на полузащитника МС , везет оказаться в центре внимания, если вовремя переходят в клуб, что собирает победы в ЛЧ . Кевину с этим не повезло, «Реалу» был не нужен, и «Барселона» на него не поставила.