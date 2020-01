Человек, который растерзал «Барселону»

Макси Гомес — новый идол «Местальи».

Матч «Валенсия» — «Барселона» превратился в бенефис уругвайского форварда. Нет, не Луиса Суареса, тем более он сейчас травмирован и ничем не может помочь своей команде. Речь о Макси Гомесе — нападающем «Валенсии», который в матче с «Барселоной» оформил дубль (автогол Альбы в официальных источниках переписали на счет Гомеса), а мог разразиться и хет-триком, ведь еще до победных ударов с игры не реализовал пенальти, проиграв дуэль Марку-Андре Тер Штегену.

Вы откуда и куда?

Максимилиано Гомес Гонсалес или просто Макси Гомес — парень из Уругвая, воспитанник клуба «Дефенсор Спортинг», в котором он ударно дебютировал в 19 лет: за 52 матча забил 29 голов и отдал 12 результативных передач. Не удивительно, что форвард привлек к себе внимание из-за океана и вскоре оказался по эту сторону Атлантики, приняв предложение «Сельты», которая заплатила «Дефенсору» 4 миллиона евро отступных. Переход в другой клуб и другой чемпионат прошли безболезненно, Гомес как будто не заметил возросшее сопротивление и продолжил в Ла Лиге забивать примерно в том же темпе, что и в Уругвае: 30 голов и 10 «ассистов» в 70 матчах чемпионата Испании сделали Макси объектом для бурных обсуждений и упорных торгов.

После двух успешных сезонов в Виго стало ясно, что «Сельта» больше не может удерживать форварда такого калибра в своих сетях. Гомес фигурировал в трансферных списках «Барселоны» (мог прийти в случае нового отказа Гризманна или отказа от Гризманна) и «Ливерпуля», но в итоге выбирать пришлось между «Вест Хэмом» и «Валенсией». Оба клуба были готовы активировать опцию выкупа и заплатить 50 миллионов евро, «Сельта» предоставила выбор Гомесу, который решил остаться в Испании. В итоге «Валенсия» сделала еще лучше для себя: обменяла Санти Мину (трансферная стоимость летом-2019 порядка 30-35 млн евро) на Макси Гомеса с доплатой в 14.5 млн евро, плюс отпустила в бесплатную аренду на «Балаидос» защитника Хорхе Саэнса. Этот товарищ сыграл 3 матча за «Сельту» в Ла Лиге, а Мина забил целых 2 гола в чемпионате. Нужно было брать деньгами.

Макси в «Валенсии»

У Гомеса уже 10 голов за «Валенсию», причем 4 из них он забил в 2020 году. Не забываем, что Макси приходил к одному тренеру, а потом Марселино уступил место Селадесу, из-за этого адаптация могла немного затянуться, но в целом уругваец снова продемонстрировал свое умение моментально вливаться в игру новой команды. Макси — форвард №1 в «Валенсии», хотя на эту роль в начале сезона претендовали, как минимум, Родриго и Кевин Гамейро. И мы еще не забываем, что Гомеса притормозила путаница в футбольных моментах, возникшая на фоне смены власти в «Лос Чес», зато его точно не испугать возросшей ответственностью или высокими ожиданиями.

Stronger than ever! 🔝



Highlights from an impressive @valenciacf_en victory! 💯🧡🦇#ValenciaBarça pic.twitter.com/b4hvatQcLW