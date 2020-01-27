Человек, который растерзал «Барселону»

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Макси Гомес — новый идол «Местальи».

Матч «Валенсия» — «Барселона» превратился в бенефис уругвайского форварда. Нет, не Луиса Суареса, тем более он сейчас травмирован и ничем не может помочь своей команде. Речь о Макси Гомесе — нападающем «Валенсии», который в матче с «Барселоной» оформил дубль (автогол Альбы в официальных источниках переписали на счет Гомеса), а мог разразиться и хет-триком, ведь еще до победных ударов с игры не реализовал пенальти, проиграв дуэль Марку-Андре Тер Штегену.

Вы откуда и куда?

Максимилиано Гомес Гонсалес или просто Макси Гомес — парень из Уругвая, воспитанник клуба «Дефенсор Спортинг», в котором он ударно дебютировал в 19 лет: за 52 матча забил 29 голов и отдал 12 результативных передач. Не удивительно, что форвард привлек к себе внимание из-за океана и вскоре оказался по эту сторону Атлантики, приняв предложение «Сельты», которая заплатила «Дефенсору» 4 миллиона евро отступных. Переход в другой клуб и другой чемпионат прошли безболезненно, Гомес как будто не заметил возросшее сопротивление и продолжил в Ла Лиге забивать примерно в том же темпе, что и в Уругвае: 30 голов и 10 «ассистов» в 70 матчах чемпионата Испании сделали Макси объектом для бурных обсуждений и упорных торгов.

После двух успешных сезонов в Виго стало ясно, что «Сельта» больше не может удерживать форварда такого калибра в своих сетях. Гомес фигурировал в трансферных списках «Барселоны» (мог прийти в случае нового отказа Гризманна или отказа от Гризманна) и «Ливерпуля», но в итоге выбирать пришлось между «Вест Хэмом» и «Валенсией». Оба клуба были готовы активировать опцию выкупа и заплатить 50 миллионов евро, «Сельта» предоставила выбор Гомесу, который решил остаться в Испании. В итоге «Валенсия» сделала еще лучше для себя: обменяла Санти Мину (трансферная стоимость летом-2019 порядка 30-35 млн евро) на Макси Гомеса с доплатой в 14.5 млн евро, плюс отпустила в бесплатную аренду на «Балаидос» защитника Хорхе Саэнса. Этот товарищ сыграл 3 матча за «Сельту» в Ла Лиге, а Мина забил целых 2 гола в чемпионате. Нужно было брать деньгами.

Макси в «Валенсии»

У Гомеса уже 10 голов за «Валенсию», причем 4 из них он забил в 2020 году. Не забываем, что Макси приходил к одному тренеру, а потом Марселино уступил место Селадесу, из-за этого адаптация могла немного затянуться, но в целом уругваец снова продемонстрировал свое умение моментально вливаться в игру новой команды. Макси — форвард №1 в «Валенсии», хотя на эту роль в начале сезона претендовали, как минимум, Родриго и Кевин Гамейро. И мы еще не забываем, что Гомеса притормозила путаница в футбольных моментах, возникшая на фоне смены власти в «Лос Чес», зато его точно не испугать возросшей ответственностью или высокими ожиданиями.

В чем сила, брат?

Парень напрочь лишен рефлексий, его уверенность не знает границ, хотя, нет, пожалуй, все же знает: она не переходит в самоуверенность. Загадка Макси, который не терял в качестве исполнения и количестве голов, переходя с уровня на уровень, в его менталитете, который делает его лакомой целью для больших клубов. Многие умеют классно играть в футбол, но боятся; Макси и умеет, и не ведает страха. В той же игре с «Барселоной» он не реализовал пенальти в дебюте, многие игроки после такого расклеились бы, но уругваец сжал зубы и отыграл свою ошибку дублем.

Что же касается амплуа, то Гомес — такой типичный южноамериканский природный нападающий, который знает, в чем его цель (забивать голы), и ищет кратчайшие пути к ней. Макси хорош на опережении, при этом достаточно пластичен и ловок, чтобы находить возможности для ударов из штрафной площади, пребывая под опекой. К примеру, за «Валенсию» он уже забивал ударом через себя.

Гомес предпочитает не заниматься тем, чего не умеет, поэтому он не бьет издалека, но при этом заточенный на эффективность Макси является достаточно разносторонним форвардом: он не теряется на втором этаже, играет на рывках за спину защитникам, в случае необходимости может отойти назад и протащить мяч к воротам — без особого изящества, но сделает все необходимое. Сравнения с Луисом Суаресом напрашиваются сами собой, и форвард «Барселоны» с этим не только не спорит, а подтверждает.

Следующая остановка — «Барселона»?

Луис еще больше года назад заявил, что «Барселона» должна искать форварда, потому что он не молодеет, впоследствии Суарес предлагал своих кандидатов, и к Гомесу советовал каталонцам присмотреться еще в то время, когда Макси выступал за «Сельту». Осенью Луис составил топ-3 форвардов, которые могли бы стать его преемниками на острие атак «Барселоны»:

Мне нравится Абрахам, «девятка» из «Челси». Он отлично двигается по полю, классно завершает атаки, несмотря на юный возраст. Лаутаро Мартинес демонстрирует высокий уровень в «Интере», в его способностях нет никаких сомнений. И, конечно, я выделяю Макси Гомеса. Не только потому, что он уругваец, мой соотечественник. Этот парень обладает совокупностью качеств, которые делают его подходящим для любого клуба, находящегося в поисках центрального нападающего. В том числе и для «Барселоны».

Суарес и Гомес могут говорить на разные темы, когда встречаются в расположении сборной Уругвая, наверняка среди этих тем не последнее место занимает будущее молодого нападающего. Дядя Луис на полном серьезе может говорить: «Старайся, и попадешь в „Барселону“. Будешь крут — замолвлю за тебя словечко». И уже молвил, мы слышали.

Отчасти на мощную игру против «Барселоны» Гомеса замотивировал Суарес, а Макси забил и в первом матче, который закончился поражением на «Камп Ноу», и принес «Валенсии» первую победу за 13 лет над каталонцами на «Месталье». Вполне возможно, этот дубль приблизил Макси Гомеса к команде, которую он обидел. Вы же знаете, как это бывает. Ах да, прописанные в контракте с «Валенсией» отступные — 140 миллионов евро.