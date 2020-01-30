Снова счастлив. Разыгрался, чтобы уйти

сегодня, 13:30

«Соккер.ру» расскажет о ярком возвращении топ-футболиста, на котором многие успели поставить крест.

У «Баварии» обычно все круто, если ее футболисты дерутся на тренировках. Боатенг заехал Горецке по лицу после того, как Леон грубо сыграл против ветерана, а потом парни опубликовали фото, где участники драки показывают, что помирились.

Похоже, поймали боевой ритм, игроки снова счастливы. Например, чемпион мира Мюллер. Из угловатых футболистов Томас самый гениальный. У него нет той магической неуклюжести, что у однофамильца Герда – великий Медведь мог забить копчиком, родился для собирания голов.

А Томас родился, чтобы оставаться собой. Немецкий шутник не всегда ладил с Гвардиолой, не всегда находился общий язык с Ковачем, поэтому за последние годы и на лавке посидеть пришлось. Откровенно говоря, Мюллер порой играл паршиво – сбавил, появились интересные молодые конкуренты.

«Бавария», если бы не травма Сане, могла подписать кучерявого немца прошлым летом, и тогда в атаке Ковача на флангах играли бы Лерой и Гнабри, а Мюллер просидел бы весь сезон на скамейке. Но мюнхенцы не смогли отвалить много денег за трансфер Сане, а по ходу сезона у «Баварии» появился новый тренер.

Флик – бывший помощник Лева в сборной Германии, пришел как временный наставник. Не собирался оставаться в штабе нового постоянного тренера, если бы его стартовый отрезок сложился неудачно. Но оказалось, что Ханс-Дитер – человек с ДНК «Баварии», как правильно отметил старина Хайнкес, когда его отвлеки от прогулок с собакой и планирования, что сажать весной на огороде.

Новый наставник не испугался травм центральных защитников – Алаба сменил позицию, нашел на левый фланг Дэвиса, а вот справа поверил в человека, который сыграл сто матчей за сборную Германии и собрал в них 38 голов, не будучи центральным форвардом. Томас привычно остается футболистом без позиции – спокойно выступал за «Баварию» много лет, играя с Левандовски, Рибери и Роббеном.

Опыт подачи снарядов пригодился Томасу в этом сезоне. У Мюллера уже 12 голевых передач, и за ветераном – Томасу тридцать, быстро пролетело время, не поспели даже шустрые Санчо, Азар, Хакими и Вернер. И Гнабри, хотя тоже удачно выступает, отдав 6 ассистов, пропустил вперед напарника по «Баварии». Мюллер выходит с креном на правый край, прекрасно понимает потребности Левандовски, читает игру привычно круто, а Павар закрывает бровку, когда немец затевает вылазку с фланга.

Мюллер из тех, кого защитники редко могут прочитать – отсюда 44 паса под удары, хотя по сыгранным в Бундеслиге минутам в «Баварии» Томас лишь на седьмой позиции. Флик ему доверяет, действовать иначе нет причин. Если в прошлом сезоне Мюллер поставил на класс – сочинил 6 голов и 9 ассистов в Бундеслиге и снова стал чемпионом, то сейчас все немного иначе. По-настоящему вернулся, появилась легкость и эффективность, которая отличала хулигана из «Баварии» в сборной и клубе.

В тридцать лет Мюллер может поставить личный рекорд по ассистам в Бундеслиге за сезон – причем учтите, что в основе провел лишь 13 матчей, а уже успел отдать 12 голевых передач. При этом вряд ли Томас планирует оставаться в «Баварии». Более того, немцы сами могут инициировать расставание. Но куда футболисту, который всю жизнь играет за одну команду, податься? Самым ожидаемым вариантом кажется «Интер». За Лаутаро Мартинесом, скорее всего, придут. Тогда Лукаку нужен неординарный второй форвард для схемы Конте «3-5-2». Чем Мюллер не вариант для усиления и без того хорошеющего на глазах проекта Маротты?

Также говорили о вариантах в АПЛ , но тут сложнее. «Челси» играет не так, как Мюллеру удобно, в «Арсенал» идти – себя не уважать, Томас слишком чемпионский футболист по духу, чтобы оказаться на одном поле с Мустафи не в футболке сборной, где Лев и Флик все наладили таким образом, что немецкий албанец справился с задачами на ЧМ -14. Прошло шесть лет, Мюллер летом отправится на Евро-2020, где тоже мечтает зажечь – до этого континентальные турниры, в отличие от мундиалей, ему не удавались.

И в этом весь Томас. Он будет дразнить лошадь, копируя, как та бьет копытом по земле, может показать журналистам паспорт, имитируя звонок по мобильному телефону, сделает селфи на телефон коллеги, который попросит его сфотографировать. Томас Мюллер выиграл 8 чемпионских титулов в Германии, но еще успевает оказаться в интересном для себя клубе, где будет важнее, чем в «Баварии». Немцы без него не пропадут, но будут другими. А вот новая команда от знакомства с неординарным Мюллером выиграет. Прошлой осенью говорили о «Манчестер Юнайтед», но сейчас фаворитом кажется «Интер».

Там собирается банда, где чемпионский опыт Томаса поможет, тренер Конте ему должен подойти. Плюс в Серии А в паспорт не смотрят. Клозе оказался в «Лацио» в 33 года, а играл целых пять сезонов. Мюллер моложе и может играть, сколько захочет. А пока нужно удачно провести плей-офф ЛЧ и попробовать в девятый раз стать чемпионом Германии. Камбэк удался, смена Ковача на Флика – удача для Мюллера. Похоже, Томас снова получает удовольствие от футбола, ведь казалось, что слегка потерял интерес и обозлился, что весельчакам противопоказано.

Разумеется, Мюллер в тридцать лет не стал другим – по-прежнему довольно небрежный в передачах, будто сильный центральный нападающий, а не правый инсайд. Разумеется, Томас не ест хлеб Левандовски – Роберт стягивает на себя почти по 5 ударов на игру, а немцу хватает всего 1.5. И на титул единственного человека с последним пасом Мюллер в «Баварии» не претендует – Киммих отдает больше передач под удары за игру. Но для Томаса такая роль привычная.

Немецкий форвард всю карьеру отличается тем, что не мешает. Невероятным образом вписывается в игру, невзирая на количество звезд в составе, порой даже прямых конкурентов по позиции. Его стиль не всегда сочетался с подходом Гвардиолы, что можно было ожидать, но Флик готовил сборную Германии, знает, как выжать максимум из Томаса. Похоже, в этом случае возможен хеппи-энд для Мюллера. Футболист докажет будущему клубу, что на него можно поставить, и покинет «Баварию» игроком основы, которому просто нужен новый вызов.

Единственной преградой на пути к смене чемпионата для Мюллера может стать увлечение его жены Лизы – полупрофессионально занимается конным спортом, постоянно выступает, вряд ли хочет бросать своих лошадок. Но тут уж как-нибудь разберутся, давно вместе, смогут учесть интересы и Лизы, и Томаса. Мюллер снова крут на поле, выходит на пик формы к началу плей-офф Лиги чемпионов и матчам против «Челси». После матча с «Боруссией» Д в день, когда «Бавария» выиграла 4:0, в 11 матчах Томас забил 5 мячей и отдал 8 голевых передач.

Чемпион мира показывает класс, а вот его будущий весьма вероятный трансфер интригует. Всегда любопытно оценить человека, который всю карьеру провел в одной команде, в других условиях. Мюллер понимает, что на классе собирает свои ассисты в Бундеслиге годами, но нужен драйв, который «Бавария» подарить уже не сможет, ведь с родным клубом Томас выиграл все – 20 трофеев, в том числе Лигу чемпионов.