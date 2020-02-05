«Атлетико» - «Гранада»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 15:13

В 23 туре испанской Ла Лиги мадридский «Атлетико» на стадионе «Ванда Метрополитано» сыграет с «Гранадой». Представляем прогноз и обзор котировок букмекерской конторы Pinnacle на этот матч.

«Атлетико»

«Матрасники» оказались в затяжном кризисе, который негативно сказался на их положении в турнирной таблице чемпионата Испании. В трех предыдущих турах команда Диего Симеоне набрала только одно очко, да и то в домашнем матче против аутсайдера «Леганес» (0:0).

Помимо этой встречи «Атлетико» умудрился уступить в гостях «Бетису» (0:2), а в прошлом туре проиграл мадридское дерби «Реалу» (0:1). Ужасающе выглядит атака команды, которая не забивала в трех последних поединках.

«Гранада»

«Красно-белые» следуют намеченному курсу, до сих пор претендуя на зону еврокубков в турнирной таблице Ла Лиги. На прошлых выходных «Гранада» оформила девятую победу в сезоне, обыграв дома «Эспаньол» в боевом матче (2:1).

Так команда прервала серию из двух неудачных поединков, в которых она уступила «Севильей» (0:2) и «Барселоне» (0:1). С 30 очками в активе «Гранада» расположилась на десятой позиции в рейтинге.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Атлетико» - 1.392

Ничья – 4.290

Победит «Гранада» - 12.030

Интересные факты

В первом круге текущего сезона Ла Лиги соперники сыграли вничью 1:1

В 14 очных противостояниях команд «Атлетико» ни разу не проигрывал – 11 побед и 1 ничья.

Ставка на ТМ(2,5) проходила в 4 из 6 предыдущих очных встречах команд.

Прогноз

«Атлетико» идет явным фаворитом в предстоящем матче. Безусловно, команде Диего Симеоне пора брать себя в руки и включаться в гонку за зону Лиги Чемпионов, иначе сезон будет провален.

«Гранада» в предстоящем матче наверняка сыграет с позиции обороны, как она это делает в гостях. Даже «Барселоне» не удалось разгромить «Красно-белых» в столице Каталонии. Поэтому и в предстоящей встрече мы не ждем много голов, учитывая проблемы «Матрасников» в нападении.

Букмекерская контора Pinnacle предлагает за исход ТМ(2,5) выгодный коэффициент 1.60.