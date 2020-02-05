«Шальке» - «Падерборн»: прогноз и ставки БК Pinnacle

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сегодня, 15:24

Представляем прогноз и обзор котировок БК Pinnacle на матч 21 тура немецкой Бундеслиги, в котором сыграют «Шальке» и «Падерборн».

«Шальке»

«Кобальтовые» две недели назад потерпели сокрушительное поражение в Мюнхене от «Бавраии», уступив с хоккейным счетом 0:5. После этого подопечные Давида Вагнера так и не сумели вскрыть оборону Герты в гостевом матче – ничья 0:0.

Зато у берлинского клуба удалось взять реванш в кубковом матче, который «Шальке» выиграл в дополнительных таймах (3:2). «Ноль четвертые» уже отстали от зоны Лиги Чемпионов в турнирной таблице Бундеслиги на пять очков.

«Падерборн»

Положение «Сине-белых» в текущем сезоне Бундеслиги выглядит безнадежно. Все идет к тому, что «Падерборн» вновь вернется во второй дивизион и не сумеет сохранить прописку в элите.

Несмотря на сложную ситуацию, «Падерборн» продолжает сражаться. Так в последних турах команде удалось взять две победы – над «Айнтрахтом» (2:1) и «Фрайбургом (2:0). Для сравнения, „Сине-белые“ в первом круге добыли только две виктории.

В прошлом туре чемпионата „Падерборн“ не смог взять очков в домашнем противостоянии с „Вольфсбургом“ (2:4) и остался на последнем месте в турнирной таблице.

Котировки БК Pinnacle

Победит „Шальке“ - 1.495

Ничья – 4.660

Победит „Падерборн“ - 6.600

Интересные факты

В первом круге текущего сезона Бундеслиги „Шальке“ разбил „Падерборн“ в гостях (5:1).

„Шальке“ побеждал „Падерборн“ во всех 3 официальных встречах.

„Кобальтовые“ проиграли только 1 домашний матч в текущем сезоне Бундеслиги – 5 побед и 4 ничьи.

Прогноз

Команда Давида Вагнера свой лучший футбол в текущем сезоне показывает именно в Гельзенкирхене. Прилично отстав от прямых конкурентов, „Шальке“ нужно обязательно обыгрывать аутсайдера, тем более при поддержке своих болельщиков.

„Падерборн“ временами выдает неплохие матчи, но вне родных стен чаще проваливается, особенно в защите – 17 пропущенных голов в 9 матчах. Ждем уверенной победы хозяев и предлагаем поставить на Ф1(-1) с коэффициентом 1.787 по линии букмекерской конторы Pinnacle.