Битва за жизнь

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вчера, 17:32

«Соккер.ру» рассказывает о «Болонье», проводящей мощный, но крайне непростой сезон.

Очередной, двадцать третий тур, итальянской Серии А начался в пятницу матчем в Риме. «Болонья» обыграла «Рому» на её поле со счётом 3:2, показав при этом красивый, атакующий футбол. Риккардо Орсолини забил свой очередной мяч, чем повысил свои шансы сыграть на чемпионате Европы. Ещё два гола записал на свой счёт 21-летний гамбиец Муса Бэрроу, заменивший в стартовом составе травмированного Николу Сансоне. «Болонья» поднялась на шестое место и отстаёт от поверженных её римлян на шесть очков. Шестое место - это пропуск в Лигу Европы.

Игрой болонцев снова руководил Синиша Михайлович. Победа на «Стадио Олимпико» стала сотой в тренерской карьере серба. В Серии А, с которой Синиша прочно связал свою жизнь, Михайлович сменил немало клубов как игрок, а уж как тренер и того больше. Как говорится, на этом деле собаку съёл. А может, и не одну.

Прошлой весной Михайлович подобрал «Болонью» в ужасном состоянии и помог «россоблу» сохранить прописку в Серии А. Отдав все силы в борьбе за выживание вверенной ему команды, Синиша забыл о своём здоровье. Спохватился только летом, и услышал от врачей страшный диагноз - лейкоз. 50-летнему тренеру требовалось серьёзное лечение, только оно давало шанс выжить. А именно - несколько сеансов химиотерапии и пересадка костного мозга. Только комплекс этих мероприятий оставлял шанс на спасение. Но как совместить борьбу за жизнь с работой в столь серьёзном турнире, как Серия А.

Никто бы не упрекнул Синишу, если б он покинул свой пост и занялся бы только спасением своей жизни. Но он остался тренером «Болоньи». Естественно, что лечение в онкологической клинике требовало пребывание в палате. Но Михайлович уговорил руководство дать ему работать. Во время отсутствия тренировочный процесс вел соотечественник Синиши Мирослав Таньга. И президент клуба канадский бизнесмен Джоуи Сапуто согласился.

Конечно, Сапуто и его окружение понимали, чем рискуют. Отход, пусть даже временный, Михайловича от исполнения своих обязанностей мог негативно отразиться на тренировочном процессе. Тем более что Таньга далеко не Михайлович. Но отказ от услуг Синиши означал бы, что «Болонья» ставит на нём крест. Не только как на тренере, но и как на человеке. Что клуб не верит в то, что тренер победит в борьбе со смертью. А это могло бы стать моральным ударом для больного.

Синиша в промежутках между сеансами химиотерапии возвращался в команду, проводил тренировки, руководил игрой в отдельных матчах. Похудевший, бледный, в шерстяной шапочке. Но всё такой же азартный, активный, неравнодушный. «Футбол для меня как лекарство», - повторял Синиша. И команда старалась, играла за себя и своего тренера.

Осенью Михайловичу сделали пересадку костного мозга. У тренера появился шанс выйти победителем из смертельной схватки. Набравшись сил, серб вернулся к своим обязанностям. Возвращение пришлось как раз на матч с «Ромой», тоже не чужой для Синиши команды. Михайлович в свое время поиграл и за «Рому», и за «Лацио».

Команда без своего рулевого не пропала. После не самой удачной осени, когда команда выиграла одну игру из девяти, потерпев пять поражений, «россоблу» пришли в себя и превратились в серьёзную силу. До победы в Риме болонцы обыграли СПАЛ и «Брешию». Серия из трёх побед вывела «Болонью» на шестое место. Теперь после возвращения тренера нужно будет окопаться на этой позиции, дающей право сыграть в Лиге Европы.

Очень мощно выглядит линия атаки. Выдвинутый вперёд обладатель забавной косички аргентинец Родриго Паласио. На флангах два быстроногих новичка сборной Италии - Никола Сансоне и Риккардо Орсолини, а чуть сзади них разыгрывающий - Роберто Сориано. Сейчас Сансоне травмирован, и того более чем успешно заменил Муса Бэрроу. В четырёх встречах посланец небольшой африканской страны Гамбии забил три мяча.

Травмирован основной опорник Гари Медель, не лучшим образом чувствует себя опытный Андреа Поли. Не беда. Михайлович посоветовал своему помощнику чаще выпускать двух совсем юных полузащитников - датчанина Андреаса Скова Ольсена и шведа Маттиаса Сванберга. Ютландец и скандинав не растерялись и регулярно выходят в основе. Найдена оптимальная формула обороны - слева голландец Стефано Денсвил, справа молодой японец Такехиро Томиясу. Два опытных футболиста в центре обороны - 35-летний бразилец Данило и 26-летний Маттиа Бани. И, конечно же, проводящий свой едва ни лучший сезон вратарь Лукаш Скорупски. Поляк предпринимал несколько попыток заиграть в «Роме». Тщетно. Зато в «Болонье» Лукаш сразу прижился.

Главная же звезда команды - Риккардо Орсолини, о котором «Соккер.ру» уже рассказывал. «Ювентус» проворонил Рикки и теперь кусает локти. Молодой футболист стал одним из лучших крайних нападающих страны. Орсолини успешно дебютировал в сборной Италии, успел отличиться в первой же игре, имеет хорошие шансы сыграть на Чемпионате Европы. За время выступлений в «Болонье» молодой футболист заметно вырос в цене. Наверняка это не предел, и вскоре пороги болонцев будут обивать посланцы более титулованных клубов. Говорят, что перед тем, как лечь на операцию Синиша Михайлович просил президента Джоуи Сапуто: «Только не продавайте Рикки». Не продали.

Пока неизвестно, как закончит «Болонья» этот сезон. Но, согласитесь, сам факт отношения руководства к тяжело больному тренеру, и как футболисты бьются за своего наставника, достойны уважения. И когда Синиша Михайлович окончательно преодолеет тяжёлый недуг, он наверняка запомнит этот сезон. Серб сменил немало коллективов как футболист и как тренер. Но, наверное, нигде не чувствовал к себе такого отношения. Ради таких игроков стоит работать.