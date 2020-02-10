ГлавнаяНовости

Тульский «Арсенал» пытается подписать Кокорина

10 февраля 2020, 08:10

Журналист Сергей Егоров в своем телеграм-канале заявил, что тульский «Арсенал» хочет подписать форварда «Зенита» Александра Кокорина:

Тульский «Арсенал» делает попытки заинтересовать Александра Кокорина. Логика проста - если Кокорин скажет «да», клуб попытается решить вопрос с «Зенитом». 

Александр ждет финализации от «Зенита». 

Пока «Зенит» не дает контракт с лета уже сейчас. Позиция та же - сначала в «Сочи», а контракт, возможно, с лета. Идти в «Сочи» сейчас, без контракта, - риск для игрока.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий пригласил Кокорина в казанский клуб. 

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Слухи«Краснодар» может усилиться хавбеком «Наполи»
Сегодня, 01:23 Комментарии3
СлухиЭкс-футболист «Спартака» и «Краснодара» перешёл в «Актобе»
Вчера, 15:53 Комментарии6
Кожемякин доиграет сезон в «Шиннике», несмотря на интерес «Ростова»
Вчера, 14:47 Комментарии5
Слухи19-летний форвард ЦСКА близок к переходу в «Спартак-2»
Вчера, 13:22 Комментарии38
СлухиЯнушковский подпишет контракт с «Текстильщиком»
Вчера, 12:24 Комментарии1
СлухиПредставители Арнаутовича предложили услуги игрока «Локомотиву»
Вчера, 12:16 Комментарии45
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Sana Sotyy
Sana Sotyy
вчера в 08:01
По пути Дзюбы пройти может.
oFANATo
oFANATo
10 февраля в 22:19
Попытка не пытка:)))
mars6791
mars6791
10 февраля в 21:13
Не нужны сборной ни Мамаев, ни Кокорин. Они не звезды, и не велика потеря, достойных более чем достаточно.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
10 февраля в 18:33
В Туле даже полено заиграл. А почему бы и КОКОРИНУ не попробывать. Гордость гложет....
kts
kts
10 февраля в 17:58
Лучше в Сочи.
Faustello
Faustello ответил ANATOLY KANDAUROV
10 февраля в 17:07
Успокойся. Мамаев не получит вызова в сборную по многим причинам. Ради Мамаева Черчесов не будет сажать на лавку Головина, Оздоева, Зобнина, Газинского, Миранчуков. Каждый из них на голову сильнее Мамаева и главное адекватен.
Ну Газик тут никак, Мамай ни разу не опорник.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответил Caniggia
10 февраля в 16:49
Мамай если так и дальше будет продолжать, то наверняка получит вызов в сборную. А этот Кокоша только теряет время перед Евро, усугубляя ситуацию и, практически, лишая себя даже теоретических шансов сыграть, возможно, на последнем в карьере, крупном футбольном форуме.
Успокойся. Мамаев не получит вызова в сборную по многим причинам. Ради Мамаева Черчесов не будет сажать на лавку Головина, Оздоева, Зобнина, Газинского, Миранчуков. Каждый из них на голову сильнее Мамаева и главное адекватен.
Faustello
Faustello ответил ЮГ РОССИИ
10 февраля в 15:41
Если бы месть Пака имела место ,думаю она распространялась бы и на Павла Мамаева.А так это просто трёп,оправдывать Кокорина.Играл бы в Сочи,а там видно будет.Посмотрите на Мамаева,он в лучшие годы не был худым таким и голодным до футбола,уже почти место в основе Ростова заслужил.
Пабло Пака стулом не бил, Пак и в суде к Мамаю особо ничего не предъявлял и его закрывали за водилу.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответил ЮГ РОССИИ
10 февраля в 14:57
Мамаев метелил другого мужика, с чего бы Паку ему мстить?
А вообще то я сомневаюсь, что был звонок.
Васе верить -себя не уважать.
Но если всё таки звонок был, то и ежу понятно, откуда ноги растут...
Сергей Саныч
Сергей Саныч ответил ЮГ РОССИИ
10 февраля в 14:19
Если бы месть Пака имела место ,думаю она распространялась бы и на Павла Мамаева.А так это просто трёп,оправдывать Кокорина.Играл бы в Сочи,а там видно будет.Посмотрите на Мамаева,он в лучшие годы не был худым таким и голодным до футбола,уже почти место в основе Ростова заслужил.
Только татушки напоминают о прежней разгульной жизни.
А так...видно,что старается.
Знать на пользу стресс пошёл.
(не приведи,Господь.)
ZaZizu
ZaZizu
10 февраля в 14:19
если договорятся все стороны, Саша отлично покажет скбя в Арсенале! И после нужно ехать в европу,забыв о зените
ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ
10 февраля в 14:04
Если бы месть Пака имела место ,думаю она распространялась бы и на Павла Мамаева.А так это просто трёп,оправдывать Кокорина.Играл бы в Сочи,а там видно будет.Посмотрите на Мамаева,он в лучшие годы не был худым таким и голодным до футбола,уже почти место в основе Ростова заслужил.
Риелтор с берегов Невы
Риелтор с берегов Невы
10 февраля в 14:01
Игру с ЦСКА смотрел эпизодами. Ещё больше уверен, что Кокорин сейчас в Зените не нужен. Но в летнее трансферное окно, после чемпионата Европы, кто то из трёх форвардов Зенита клуб может покинуть. И тогда Кокорин понадобится.
А сейчас аренда до конца сезона лучший выход для всех.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответил Nikola45
10 февраля в 13:55
Да уж, кореец высоко забрался...
Nikola45
Nikola45
10 февраля в 13:29
Кто то очень не равнодушен к Кокорину! Дело открыли, честно сказать из за ничего! Сейчас в Сочи ссылка! Ой кто то не ровно дышит к Шурику! И этот кто то близко к правительству сидит, что даже Миллер не может его защитить!
legendsofsails
legendsofsails ответил ошалевший
10 февраля в 13:20
а что сделал семак? он отстоял своего игрока?нет.И что он сделал когда его послали с претензиями? проглотил и дальше работать.
    Сергей Саныч
    Сергей Саныч
    10 февраля в 12:56
    Кокорин в последнее время стал просыпаться по ночам в холодном поту.
    Постоянно снится фильм "12 стульев".
    kolpankolpan
    kolpankolpan
    10 февраля в 12:42
    Да ему просто хочется быть с семьей, с родными и любимыми.А не в Туле, Сочи или Казани.
    Faustello
    Faustello ответил ildar_3871
    10 февраля в 12:33
    Путин разрешит будет играть ...
    Кокорию надо у Бузова уму разуму учится, одел майку правильную и порчу как рукой снимет ))
    Faustello
    Faustello ответил mihaluch
    10 февраля в 12:31
    В Тулу не надо ,она к Москве близко, а по Москве злые паки гуляют чьи бошки стула просят.
    Маленькие дети
    Ни за что на свете
    Не ходите дети
    По кафе гулять
    Там в кафе стуляки
    Злые всяки Паки
    Будут вас сажать
    Сильно обижать
    )))
    Faustello
    Faustello ответил Jeck Denielse
    10 февраля в 12:29
    Те кто пытается перекрыть доступ Кокорина к футболу...сами невольно создали невиданный ажиотаж вокруг игрока... Его агенту не звонили разве что из ватерпольной "Чайки"...))))
    Из Кубаночки звонили? ))
    Faustello
    Faustello ответил Caniggia
    10 февраля в 12:26
    Мамай если так и дальше будет продолжать, то наверняка получит вызов в сборную. А этот Кокоша только теряет время перед Евро, усугубляя ситуацию и, практически, лишая себя даже теоретических шансов сыграть, возможно, на последнем в карьере, крупном футбольном форуме.
    Святой Кокорий сейчас за контракт жирный бьётся, ему 94 на все эти мундиали и на футбол как таковой. Сейчас с отчимом отожмут бабла и опять будет с довольной рожей улыбаться и шалить.
    beefs
    beefs
    10 февраля в 12:26
    Пустой Звон!!!
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    10 февраля в 11:46
    С таким агентом Коко каши не сварит...
    Сергеевич вернулся1
    Сергеевич вернулся1
    10 февраля в 11:37
    Везёт парню. Какая насыщенная жизнь! Чтобы изучать физику, синусоиду, школа не нужна. Вот он реальный, подопытный кролик, со своими взлетами и падениями. Жалеть, сожалеть нет смысла.
    Kэrroll
    Kэrroll
    10 февраля в 11:32
    Кокорина все хотят, он никого не хочет.
    berda2003
    berda2003
    10 февраля в 11:28
    Кокорин: "С кем я ещё не спала?..."
    Октябрь 1917
    Октябрь 1917
    10 февраля в 11:15
    Да за ним прямо очередь из топ-клубов.
    oFANATo
    oFANATo
    10 февраля в 11:07
    Зря пытаются, миллер будет гнобить непокорного Кокошу.
    ошалевший
    ошалевший ответил Jeck Denielse
    10 февраля в 11:03
    Очень всё зашпионенно и зашифрованно...)))) 1-е.....Почему Кокорин ждёт контракта?? - Неужели те кто из широких московских кабинетов по осени и сейчас включил красный свет - к лету резко станут добрыми и захотят видеть его в Зените.....??? 2-е....При уверенности что будущий контракт всё же будет предложен - почему бы и не попылить 10 игр за условный Сочи....??? 3-е...Если всё так плохо как описывает его личный биограф Уткин, чего ждать и сидеть в ПФЛ на окладе в 18 тысяч рублей а не попроситься самому в аренду... Что мешает ??? Лень???Гордость???Жена???Агент??? 4-е...Как надоела эта молчанка по данному вопросу......Респект - одному Семаку.... Остальным же переобутышам и прогибщикам - ничего желать не буду...пусть и дальше молчат и трясутся за свои места....
    а что сделал семак? он отстоял своего игрока?нет.И что он сделал когда его послали с претензиями? проглотил и дальше работать.
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100