Тульский «Арсенал» пытается подписать Кокорина

Журналист Сергей Егоров в своем телеграм-канале заявил, что тульский «Арсенал» хочет подписать форварда «Зенита» :

Тульский «Арсенал» делает попытки заинтересовать Александра Кокорина. Логика проста - если Кокорин скажет «да», клуб попытается решить вопрос с «Зенитом».

Александр ждет финализации от «Зенита».

Пока «Зенит» не дает контракт с лета уже сейчас. Позиция та же - сначала в «Сочи», а контракт, возможно, с лета. Идти в «Сочи» сейчас, без контракта, - риск для игрока.