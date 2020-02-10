Тульский «Арсенал» готов платить Кокорину 2-2,5 млн рублей в месяц

Известный журналист Сергей Егоров в своем телеграм-канале рассказал, какие условия тульский «Арсенал» предлагает нападающему «Зенита» :

Кокорин пока не дал согласия тульскому «Арсеналу». Игрок на сборах в Турции приезжал в отель к тулякам в гости.

Тула ждёт положительного ответа от футболиста, готова на аренду, зарплата Кокорина может возрасти с 20 зенитовских тысяч до, как говорят, суммы около 2-2,5 млн рублей в месяц.

Футбольный рынок оценивает зенитовский контракт Кокорина дотюремного периода так - около 4 млн евро в год, то есть около 23 млн рублей в месяц.

По моей информации, один клуб РПЛ с лета может предложить договор на сумму в 3 млн евро в год, «Зенит» пока не готов к такому решению.

Если Кокорин даёт положительный ответ, Тула попытается решить вопрос. Как? Ответ можно найти в интервью Артема Дзюбы о тульском периоде карьеры - кого он благодарил за помощь.

И тут ресурс может быть посерьёзнее локомотивского.

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