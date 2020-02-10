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Тульский «Арсенал» готов платить Кокорину 2-2,5 млн рублей в месяц

10 февраля 2020, 15:42

Известный журналист Сергей Егоров в своем телеграм-канале рассказал, какие условия тульский «Арсенал» предлагает нападающему «Зенита» Александру Кокорину:

Кокорин пока не дал согласия тульскому «Арсеналу». Игрок на сборах в Турции приезжал в отель к тулякам в гости. 

Тула ждёт положительного ответа от футболиста, готова на аренду, зарплата Кокорина может возрасти с 20 зенитовских тысяч до, как говорят, суммы около 2-2,5 млн рублей в месяц. 

Футбольный рынок оценивает зенитовский контракт Кокорина дотюремного периода так - около 4 млн евро в год, то есть около 23 млн рублей в месяц. 

По моей информации, один клуб РПЛ с лета может предложить договор на сумму в 3 млн евро в год, «Зенит» пока не готов к такому решению. 

Если Кокорин даёт положительный ответ, Тула попытается решить вопрос. Как? Ответ можно найти в интервью Артема Дзюбы о тульском периоде карьеры - кого он благодарил за помощь.

И тут ресурс может быть посерьёзнее локомотивского. 

Трансферное окно в России открыто ещё 11 дней.

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Sana Sotyy
Sana Sotyy ответил Footbolista
вчера в 08:06
Гиа любого поднимет.
kastites
kastites
10 февраля в 22:31
Надо ехать
minai
minai
10 февраля в 22:29
Если кто не знает, у нас стадион Арсенал в центре города, а буквально через ограждение (метров 30) - городская тюрьма. Это чистая правда.
nubom
nubom
10 февраля в 19:44
Пока Кокорин выжидает, Мамаев играет и забивает!
Сергей Саныч
Сергей Саныч
10 февраля в 19:04
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
10 февраля в 19:01
Мы болельщики считаем пора уже забыть о Кокорине
Бакланский рубеж
Бакланский рубеж
10 февраля в 18:30
Лучше мне заплатите. Приеду даже со своим стулом аххах.
don_surio
don_surio
10 февраля в 17:56
Совсем с ума сошли.За что 2.5 млн? Еще и у нас в Туле.
leopit
leopit
10 февраля в 17:44
Дебошир нарасхват..
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
10 февраля в 17:40
Grey33
Grey33
10 февраля в 17:28
В Туле Коко будет скучно. Это же глухомань.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
10 февраля в 17:23
Соблазняют Кокошу смешными российскими лимонами ;)
Dirty_Harry
Dirty_Harry
10 февраля в 17:14
А говорят что у нас футбол убыточный и у периферийных клубов денег нет, значит не все так плохо.
mangoх12
mangoх12
10 февраля в 17:08
Губернатор Тулы приближенный самого царя
Footbolista
Footbolista
10 февраля в 16:54
Кокорин: Я за эти копейки со стула не встану...
MaxRnD
MaxRnD
10 февраля в 16:54
Надо срочно трудоустраивать
LOpp
LOpp
10 февраля в 16:48
Кокорину надо переходить в Арсенал и обязательно весной забить Зениту
Valeron112
Valeron112
10 февраля в 16:44
Мда ) за такие деньжищи , тульский пивовар в аренду бы Шварцнегера взял + Златана у бара .
Alpribas
Alpribas
10 февраля в 16:39
Все равно что Кристине предложить Соссуоло.
VAN ARM
VAN ARM
10 февраля в 16:30
самоварами)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
ermak6848
ermak6848
10 февраля в 16:30
надо соглашаться , а так будут гнобить в Зените
Caniggia
Caniggia
10 февраля в 16:16
Его агентишка не пойдёт на 2,5 ляма сто пудов. Там он сейчас всё решает.
Бубнин
Бубнин
10 февраля в 16:11
"Кокорин дотюремного периода"
Mangur
Mangur
10 февраля в 15:51
Без комментариев
Jeck Denielse
Jeck Denielse
10 февраля в 15:51
У Чорлуки зарплату урезали...Сашке на оклад...))))
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