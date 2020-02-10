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Агент Прийовича: «Получаю много звонков из России об Александаре»

10 февраля 2020, 18:46

Филип Лесьневский, агент нападающего Александара Прийовича, прокомментировал информацию об интересе «Локомотива» к своему клиенту.

Я получаю много телефонных звонков из России по поводу Прийовича. У него есть опыт работы с тренером Черчесовым и с семьей Саввиди, так что это естественно.

Я отрицаю любую информацию о том, что он является свободным игроком, потому что у него еще три с половиной года в «Аль-Иттихаде». Но он свободен для того, чтобы покинуть клуб на правах аренды для подготовки к Евро-2020. В последние дни я получаю слишком много звонков с дезинформацией.

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4RT
4RT
10 февраля в 19:17
Особенно из банков, по поводу кредита)
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