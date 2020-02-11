«Барселона» - «Хетафе»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 21:06

В 24 туре испанской Ла Лиги «Барселона» на стадионе «Камп Ноу» сыграет с «Хетафе». Мы приготовили прогноз и обзор коэффициентов БК Pinnacle для этого матча.

«Барселона»

Подопечные Кике Сетьена в прошлом туре Ла Лиги не без труда, но все же обыграли в гостях «Бетис». Победный результат «Сине-гранатовых» обеспечили голы Де Йонга, Бускетса и Лангле.

Так «Барселона» реабилитировалась перед своими болельщиками за вылет из Кубка Испании, который случился после минимального поражения в Бильбао (0:1). Каталонский клуб по-прежнему отстает от «Реала» на три зачетных пункта, занимая «чистую» вторую строчку в турнирной таблице.

«Хетафе»

«Синие» в текущем сезоне Ла Лиги пытаются решить ту задачу, которую они не сумели выполнить в прошлой кампании – финишировать в ТОП-4 и завоевать право сыграть в Лиге Чемпионов.

Пока подопечные Хосе Бордалас справляется с поставленной целью на твердую четверку. В прошлом туре испанского чемпионата «Хетафе» разгромил дома прямого конкурента в лице «Валенсии» со счетом 3:0. За счет набранных трех очков, команде удалось обосноваться на третьей позиции в рейтинге, а ближайший конкурент в лице «Атлетико» отстает на три зачетных пункта.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Барселона» - 1.429

Ничья – 4.640

Победит «Хетафе» - 8.340

Статистика

В первом матче текущего сезона Ла Лиги «Барселоно» обыграла «Хеатафе» в гостях (2:0).

«Сине-гранатовые» ни разу не проигрывали дома «Синим» с 2005 года – 12 побед и 3 ничьи.

«Хетафе» не забивал голов в 4 последних матчах на «Камп Ноу».

Прогноз

После «холодного душа», который каталонцы пережили в Кубке Короля, команде Кике Сетьена нужно кидать все силы на то, чтобы догнать и обойти «Реал», В целом, «Хетафе» является удобным соперником для «Сине-гранатовых». Кроме того, «Синие» не важно играют в текущем сезоне против фаворитов Ла Лиги.

Предлагаем ставить на Ф1(-1). За этот исход БК Pinnacle предлагает достойный коэффициент 1.709.