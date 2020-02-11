10 культовых команд-неудачниц АПЛ 90-х

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сегодня, 21:30

«Соккер.ру» совместно с FourFourTwo ныряет в любимую футбольную эпоху, чтобы выманить сидящую в каждом ностальгию.

Футбольные 90-е — прекрасное время, которое всем сердцем любят и с теплотой вспоминают миллионы любителей футбола. В чем феномен? Очень часто запоминаются и оставляют глубокий эмоциональный след периоды, стоящие на стыке двух великих эпох. Именно так вышло и с футбольными 90-ми: на остывающих углях «старого доброго футбола» уже кипели приходящие ему на смену современные реалии с серьезным акцентом на коммерцию, глубокий внутренний анализ игры и яркую внешнюю мишуру.

Не удивительно, что интересное время породило интересные команды, чье существование было возможным только на «стыке жанров». Напомним о прекрасных представителях АПЛ , которые не стали триумфаторами, как «Манчестер Юнайтед» сэра Алекса Фергюсона, но засевшие в сердцах благодаря своей исключительной непосредственности.

«Норвич Сити» 1992/93

Как и многие команды, которые вошли в этот список, «Норвич» запомнился своими чересчур романтичными, а порой даже безумными представлениями о футболе. Дружина Майка Уокера игнорировала полумеры и всегда ставила на кон все деньги. Представьте себе, с таким подходом у «Норвича» было первое место и всего два сухих матча к концу декабря! Вплоть до апреля «канарейки» были реальными претендентами на титул, но во второй месяц весны проиграли 3 из 4-х матчей и в конце сезона уже довольствовались борьбой за третье место, на котором и финишировали. С отрицательной разницей забитых и пропущенных мячей 61:65. Кто такое повторит?!

«Астон Вилла» 1993/94

В первом сезоне после создания Премьер-Лиги «Астон Вилла» составляла конкуренцию МЮ в борьбе за трон и финишировала второй, а в сезоне 1993/94 упала на 10-ю строчку, зато не позволила «красным дьяволам» сделать внутренний «требл», выиграв в финале Кубка Английской лиги, за что «вилланам» все в Англии были благодарны. Для Рона Аткинсона это была еще и сладкая месть Фергюсону, который сменил его на тренерском мостике «Манчестер Юнайтед» несколькими годами раньше прямо по ходу сезона. «Астон Вилла» 1993/94 была замешана на крепком характере ирландской четверки — Стива Стонтона, Пола МакГрата, Энди Таунсенда и Рэя Хаутона, то была команда с восемью локтями и шестнадцатью коленками. Попробуй к такой подступись.

«Тоттенхэм» 1994/95

В 1978-м Освальдо Ардилес удивил футбольный мир, переехав из Аргентины в Англию, чтобы играть за «Тоттенхэм», а полтора десятилетия спустя Осси возглавил «шпор» в качестве главного тренера. Лондонцы демонстрировали абсолютное пренебрежение обороной, в то время как впереди орудовала «замечательная пятерка»: Андертон, Думитреску, Попеску, Клинсманн и Шерингем. Фактически «Тоттенхэм» провалился, Ардилес был уволен, когда команда шла на 15-м месте, и хотя Джерри Фрэнсис затащил «шпор» на седьмую строчку, особой радости это не принесло. Но было так ярко! Юрген Клинсманн даже был назван «Игроком сезона» в АПЛ .

«Ноттингем Форест» 1994/95

«Ноттингем» Фрэнка Кларка появился из ниоткуда (на самом деле, известно откуда — из Чемпионшипа), чтобы бросить вызов своему статусу новичка АПЛ , традициям, здравому смыслу и всем соперникам разом. В общем, «лесники» в первый сезон после «всплытия» забрались на третью строчку, уступив только МЮ и «Блэкберну». По-прежнему это лучший результат для новичков АПЛ . За надежность в обороне «Ноттингема» отвечали Стюарт Пирс и Колин Купер, в средней линии трудились норвежец Ларс Бохинен и Иан Воан, но неоспоримой звездой был, конечно, Стэн Коллимор. Форвард забил 22 гола в АПЛ и после успешного сезона 1994/95 отправился в «Ливерпуль» за 8.5 млн фунтов.

«Лидс Юнайтед» 1995/96

Это было безумно, волшебно и каждый раз непредсказуемо. «Лидс» обыгрывал дома «Ливерпуль» и сгорал «красным» на выезде 0:5, врывался в финал Кубка Английской лиги и проигрывал там 0:3 «Астон Вилле». «Лидс» начал чемпионат с трех побед и ничьей, а закончил семью поражениями и ничьей, финишировав в пяти очках от зоны вылета, а еще это время известно под названием «сезон Тони Йебоа». Ганский форвард забил 19 голов и был ярчайшей звездой отряда, за который играли Томас Бролин и Гари Макалистер, Лукас Радебе и Харри Кьюэлл, Карлтон Палмер и Гэри Спид. Прожженные фанаты «Лидса» до сих пор делятся на два типа: одни считают, что Йебоа свой лучший гол забил «Ливерпулю», а другие настаивают, что «Уимблдону». И нет этому спору конца.

«Ньюкасл Юнайтед» 1995/96

Как не вспомнить среди неудачников «Ньюкасл» Кевина Кигана, который много атаковал и создавал красочные шоу, главным из которых стала потеря 12-очкового преимущества над «Манчестер Юнайтед» по ходу сезона. «Сороки» могли и должны были выиграть АПЛ , однако растеряли запас и запал в начале весны, потерпев 5 поражений в 8-ми матчах в течение полутора месяцев. А ведь крутая была команда! Уоррен Бартон и Филипп Альбер — прекрасная связка защитников, приехавший из ПСЖ Жинола быстро стал любимцем болельщиков, а в атаке, пока не приехал Алан Ширер, орудовал Лес Фердинанд, наколотивший 25 голов. Увы, Король Кев и его «принцы» остались без короны, которую выкрали «дьяволы» и будущий сэр.

«Мидлсбро» 1996/97

Величайшая команда, которая когда-либо вылетала из АПЛ . По крайней мере, по именам. Летом 1996-го Брайан Робсон привел на «Риверсайд» только что выигравшего Лигу чемпионов в составе «Ювентуса» Фабрицио Раванелли, из «Порту» приехал бразильский полузащитник Эмерсон, в «Мидлсбро» они объединились с такими футболистами, как Жуниньо Паулиста, Джанлука Феста, Вив Андерсон, Найджел Пирсон и Дерек Уайт. «Боро» начал сезон с ничьей 3:3 против «Ливерпуля» (хет-трик Раванелли), в сентябре команда Робсона взлетела на головокружительное четвертое место, но это продлилось недолго.

Дальше последовало красиво падение: «Мидлсбро» много забивал (шестая по продуктивности атака в АПЛ ), но совершенно не умел защищаться (худшая оборона того сезона). Несмотря на вылет, эта команда не могла не запомниться. Не только из-за яркой атаки и дырявой обороны, но и потому, что в том сезоне «Боро» добрался до финалов Кубка Англии и Кубка английской лиги. Правда, в обоих проиграл - «Челси» и «Лестеру» соответственно.

«Уимблдон» 1996/97

«Уимблдон» при Джоне Киннире умел удивлять, а вершиной его работы стал сезон 1996/97, когда бывшая «Банда Психов» заняла восьмое место в АПЛ и дошла до полуфиналов обоих кубковых турниров. А еще «Донс» тогда взял впечатляющий старт в АПЛ из трех серий: три поражения подряд на старте, затем семь побед одна за другой, четыре ничьи кряду и еще три победы. Новогодние праздники «Уимблдон» провел на втором месте с отставанием от лидера на одно очко! И все это при ограниченном бюджете, который заставлял Киннира откапывать где-то неизвестных игроков вроде норвежца Леонардсена и вытачивать из них настоящих мастеров. И да, Винни Джонс играл за эту команду и даже принес «Донс» победу на «Хайбери» над «Арсеналом», забив единственный гол.

«Вест Хэм» 1997/98

Еще до прихода Паоло Ди Канио, с именем которого у многих ассоциируется «Вест Хэм», в Восточном Лондоне была любопытнейшая команда под началом Харри Реднаппа. Израильтянин Эяль Беркович на время смирил свой непростой характер, молодой валлиец Джон Хартсон забил 24 гола во всех турнирах и, по слухам, вызвал интерес «Манчестер Юнайтед». А еще именно в том сезоне всерьез заиграли на высшем уровне Рио Фердинанд и Фрэнк Лэмпард — в составе «молотобойцев». ВХ забил 56 голов и пропустил 57, занял достойное восьмое место (после 14-го в предыдущем сезоне) и дошел до четвертьфиналов в обоих кубковых турнирах.

«Челси» 1997/98

Пока Фрэнки Лэмпард еще гонял за «Вест Хэм», а миллионы Романа Абрамовича не потекли рекой, на «Стэмфорд Бридж» были свои вечеринки с Даном Петреску, Селестином Бабаяро, Франком Лебефом, Густаво Пойетом, Деннисом Уайзом, Роберто Ди Маттеро, Туре Андре Фло, Джанфранко Дзолой и другими славными ребятами. Был даже россиянин Дмитрий Харин, правда, к этому времени он уже проигрывал конкуренцию за место в воротах голландцу Эду Де Гую.