Казанский КВН и тактика Слуцкого

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сегодня, 16:03

Опытный тренер всегда видит, чего не хватает новой команде. «Соккер.ру» наблюдает за стендапом после рок-н-ролла.

Просматривая знаменитое видео из раздевалки казанцев, где Шаронов «толкал речь» с отсылками к своему увлечению рок-н-роллом, трудно было не заметить, что футболисты плохо понимают, о чем речь, разве что только в общих чертах. А Слуцкий – фанат КВН , и он использовал общепонятный юмор на сборах. При этом кто слышал фразу про «осетинскую технику, про которую все говорят, но никто не видел», тот знает – Леонид Викторович не всегда веселит команду, скорее издевается.

Но раз Леонид Викторович ходит по грани глума, подвязывает самоиронию, устраивает перестрелки мемами с Дзюбой и всячески отвлекает от реальных проблем «Рубина», то у его действий очевиден подтекст. Скорее сознательный – не будет наставник на новом месте так веселиться, если не видит практической потребности для коллектива, ведь в ЦСКА Слуцкий публично не веселил так часто. А подход в «Витессе» не принес результатов, хотя в Голландии тренера полюбили. И в Казани – тоже, ведь сразу начал с хорового пения, хотя не во все ноты попал:

Мы все этого ждали, и Леонид Викторович это сделал 🎤 pic.twitter.com/DHyDikJM4u — «Рубин» Казань (@fcrk) February 8, 2020

Что же прячет Слуцкий за порцией очередных шуток? Для начала масштабную трансферную кампанию – взяли семь новичков, а потом и Тарасова в футбол вернули. Дмитрий, как уже знаете, блеснул интеллектом – хотел пошутить, как его новый футбольный папа Леонид, а нарывается на дисквалификацию от РФС после ожидаемой рекомендации УЕФА наказать хавбека за ксенофобскую и расистскую надпись на фото с азиатом-парикмахером.

Причем Дмитрий даже не понял, что если разводить пальцами глаза, когда общается с парикмахером Денисом Ли, а потом подписывать азиата на фото «коронавирус», то не имеет значения, что там думает сам Ли. Во-первых, умерло свыше 1 100 людей, на такие темы надо уметь шутить. Во-вторых, Тарасов платит Денису, то есть веселая реакция последнего может быть наигранной, как часто бывает у работников сферы обслуживания с богатыми клиентами.

Тарасов еще не играл, а уже стал проблемой для «Рубина», хотя у клуба и без интеллектуала Дмитрия хватает бед. Средний возраст заявки 24.6 года, в команде сразу 30 человек – многовато, и почти треть – легионеры, 9 футболистов. Слуцкий не просто создаст новую команду зимой, так еще и должен думать, с кем расстаться. Шаронов не играл в три центральных, запаса защитников не было, а зимой команду покинул еще и Сорокин. Молодые атакующие грузины – талантливые, но не самые стабильные, как новичок Иван Игнатьев.

«Рубин» держался на сэйвах героического Юрия Дюпина – 77 спасений в первой части сезона, но речь о худшей атаке РПЛ – жалкие 11 голов в 19 играх. Причем с игры забили всего 9 раз. Команда имитировала работу первым номером – среднее владение больше 50 % и третьи в РПЛ по точности передач, но реализация хромала, как и чувство юмора у Тарасова. Грузинский дриблинг не помогал, в последних 13 играх РПЛ – с августа месяца, заполучили всего одну победу. Речь о кризисной команде, которую так и не научили побеждать.

Очень похоже, что Слуцкий в сложной ситуации выбрал девиз: «Я смеялся, чтобы не плакать». Конечно, Леонид Викторович может юморить просто потому, что у него получается. Мем про Моуриньо, который «обрабатывает» Дзюбу на предмет перехода в «Тоттенхэм», действительно смешной. Аналогия Артема с бревном не новая, но Слуцкий свою шутку сам придумал. А вторая порция подколов от Леонида Викторовича еще тоньше:

Но объем таких действий тренера бросается в глаза, ведь отвлекает и развлекает футболистов «Рубина». Конечно, клубу важно себя рекламировать – весной сыграют на старой арене, посещаемость привычно печальная, а Леонид Викторович может стать тем, кто вернет часть болельщиков на стадион, если будет работать удачно, а команда снова будет побеждать.

Социальные сети в Казани ведут веселые ребята, то есть Слуцкий в целом не выделяется, а попал в общую волну, возглавил ее. Но явно отвлекают от разговора о положении «Рубина» и задачах команды в РПЛ . Сознательно или случайно, но получилась попытка увлечь солдат перед боем приглашением юмориста – чтобы посмеялись, не думая о страшной развязке.

Вот только «Рубин» - не команда КВН , лично Леонид Викторович сильным сценарием весну не вытянет. Важно, чтобы вернулась серьезность лучших времен Бердыева. Важно, чтобы казанцы оказались везучим коллективом, а не вторым «Витессом». Обновление проекта крутится вокруг фигуры Слуцкого – это сразу было понятно, но это ненадежный фундамент.

Леонид Викторович и сам должен отвлечься от серьезных размышлений, ведь не имеет права третий раз подряд провалить работу в новом клубе. Вероятно, ему и самому нужно расслабиться, чтобы не оказаться в итоге в роли рядового из фильма «1917», чью знаменитую пробежку поперек линии атаки на поле боя многие видели, даже если саму картину пока не смотрели.

Кинорежиссер Сэм Мендес снял эпичный забег одним дублем, а футбольный режиссер Слуцкий шутливым тоном на сборах пытается снять напряжение. «Рубин» был не так плох, как его результаты. Наверное, выбрана верная тактика. Но возродить казанский клуб – вернуть в борьбу за еврокубки, можно только благодаря четкой стратегии и деньгам. Одних слов тренера всегда мало.

Кстати, Слуцкому также важно сохранять интимную сторону процесса от камер, нельзя допускать ошибки Широкова, когда рекламировали «рок-н-ролл», а получили серию из 1 победы в 13 турах. Например, весельчак Клопп сказал, что если бы миру показали его разговор с командой в раздевалке – как было с тренером «Зальцбурга» Маршем, то Юрген бы сразу уволился.

Наставнику очень важно иметь вес и авторитет в команде, важно охранять личное в коллективе. И хотя тренер «Ливерпуля» показал, что можно быть и душой компании, и претендовать на трофеи, у Слуцкого ситуация куда сложнее. Нет бюджета, нет никаких гарантий, что «Рубин» вернется на вершину. Есть очень опасные соперники, которые объективно сильнее.

У казанцев есть потолок, как был он у «Халл Сити» или «Витесса», поэтому за закрытыми дверьми Леониду Викторовичу нужно быть серьезным и фиксировать каждую мелочь. Слуцкий – сильнейший в заявке «Рубина» на весну, вытащить команду с 13-го места в первую восьмерку теоретически может.

Но только если не переборщит с шутками, только если все его футбольные рекомендации выполнят. «Халл Сити» и «Витесс» не справились, но новый вызов не проще, хотя роднее. Клопп сто раз подчеркивал, что тренировать в Англии без знания английского языка не мог бы, работать на английском, хотя Слуцкий подтянул знания, было сложнее, в Казани в этом плане будет проще.

Футболисты «Рубина» допустят ошибку, если примут веселого тренера за несерьезного. Леонид Викторович – наставник с российскими трофеями. Лучшего тренера в Казани заполучить не могли, ведь Слуцкий не только шутить умеет. «Рубину» повезло, но все нужно отстраивать фактически с ноля, ведь есть Уремович, Дюпин и хавбек Коновалов, а трех человек с приличной игрой мало для создания солидной команды.

Остальные осенью играли недостаточно хорошо, поэтому Шаронов не стал успешным тренером с первого захода. Зато пришел опытный Слуцкий, перезагрузка началась, на новые сборы отправились 28 человек, и среди них хорошая порция новичков. Стартовый отрезок календаря отличный – «Тамбов» и «Крылья Советов», с которыми можно играть. Но права на ошибку нет, ведь концовка сезона будет жесткой.