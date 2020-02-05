Он вам не Никитка! Медведев выиграл дерби для «Локо»

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сегодня, 21:30

Юрий Семин сдул пыль с забытого рекордсмена РПЛ , и вратарь не подвел в серии пенальти. «Соккер.ру» - о матче «Спартака» и «Локомотива» в Катаре.

У Юрия Семина и Доменико Тедеско диаметрально противоположные взгляды, если говорить о подготовке команд к сезону. Для «Локомотива» матч со «Спартаком» стал уже пятым во время зимних сборов, «красно-белые» во время первого сбора в ОАЭ нагружались физически и ни с кем не играли, для них московское дерби в Катаре — вторая игра календарного года после встречи с «Ростовом». Юрий Семин готовит свою команду через матчи, он всегда предпочитает видеть картину целиком: как художник, который рисует задуманное полотно раз, второй и третий — до тех пор, пока не получит удовлетворительный результат. Вот и в матче со «Спартаком» железнодорожники старательно отдавали все, что у них есть на данный момент — «Локо» провел игру в условиях, максимально приближенным к боевым.

Тедеско, в отличие от опытного мастера Семина, не берется за большую работу без подготовки. Он делает зарисовки и малюет этюды, ищет удачные идеи и подбирает подходящие техники исполнения, рассчитывая в один прекрасный день собрать все в кучу и написать картину маслом. Ключевая мысль, которую я пытаюсь донести: Юрий Семин на данном этапе уже тренирует команду целиком, Доменико Тедеско продолжает заниматься подготовкой своих футболистов по отдельности с элементами коллективных взаимодействий. В обоих матчах Кубка Париматч Премьер «Спартак» проводил по тайму разными составами, только Георгий Джикия сыграл против «Локомотива» от начала до конца, потому что ему не нашлось подмены.

Опыт капитана показывает, что физическая готовность позволяет футболистам играть по 90 минут, но Тедеско нормирует нагрузки и выпускает футболистов на поле ради поддержания игрового тонуса, не более. И если у «Локомотива» с первых минут на поле были все сильнейшие, то у «Спартака» футболисты, которые скорее будут основными весной, пока еще даже не наигрываются вместе. Так, Максименко, Жиго и Бакаев попали в состав на первый тайм, а Зобнин, Крал, Айртон и Кутепов появились на поле после перерыва. Выводы о выступлении такой команды может делать только тренерский штаб, потому что нужно знать первоначальные цели, чтобы понимать: выполнены они или нет?

Во что играли?

В дебюте матча «Локомотив» завладел преимуществом, легко доходил до штрафной площади «Спартака» и создал парочку опасных моментов. В первом случае Максименко забрал мяч в ногах у Эдера, а Маслов отбил удар Крыховяка на линии ворот, вскоре Жиго заблокировал попытку португальского форварда пробить из убойной позиции. «Локомотив» был лучше и по мысли, и по движению. «Спартак» выглядел тяжелым, тройка центральных полузащитников Гулиев-Бакалюк-Тиль не взаимодействовала, а дебютировавший за «красно-белых» Александр Соболев вынужден был глубоко отходить назад в поисках мяча. Пару раз удачно поборолся, но не более того. Бакаев, действовавший на позиции второго форварда, пару раз взорвался, в основном оставаясь в тени, потому что игра шла у ворот Максименко.

Забить «Локомотиву» удалось в середине тайма, когда крайний защитник Игнатьев пошел в центр штрафной площади, запутав коллег из «Спартака», и нанес неотразимый удар после паса Жоау Мариу. Джикия в этом моменте выглядел растерянно. До перерыва «Локомотив» мог упрочить свое преимущество, ведь команда Тедеско стала терять мячи на своей половине поля, с другой стороны, единственный свой опасный момент в первом тайме «Спартак» создал незадолго до перерыва: Мельгарехо из хорошей позиции пробил коряво, не извиняет парагвайца даже тот факт, что атаковать пришлось «неродной» правой ногой.

Зато обновленный почти полностью после перерыва «Спартак» быстро отыгрался: стандарт - скидка Джикии — точный удар Гапонова. В целом, во второй половине команда Тедеско выглядела значительно бодрее, острее и интереснее. Подумалось даже, что Доменико в первом тайме выпускает футболистов, которые хуже переносят нагрузки, а после перерыва — тех, кому удается сохранять свежесть после изнуряющих заданий тренера по физической подготовке Чепзановича.

Если говорить о втором тайме, то «Спартак» был ближе к победе: Максим Глушенков не реализовал выход один на один, он же подставил ногу после удара Мирзова, после чего мяч влетел в ворота. Катарские арбитры зафиксировали офсайд, но повторы не убедили в абсолютной правильности принятого решения. Согласно регламенту турнира, после ничьей в основное время команды сразу бьют пенальти. И тут Юрий Семин сделал неожиданный, хотя и уже известный ход: выпустил специально под серию обычно прозябающего в запасе Никиту Медведева вместо Антона Коченкова. И «спецвратарь» не подвел!