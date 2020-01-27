Кивок Начо. «Реал» прорвался на вершину Ла Лиги

сегодня, 12:51

Скромная победа над «Вальядолидом» позволила «Реалу» обойти в турнирной таблице Ла Лиге лихорадочную «Барселону».

«Реал» вернулся домой из Вальядолида лидером испанской Примеры, и когда сейчас смотришь на таблицу, выступления «сливочных» в нынешнем сезоне иначе как уверенными не назовешь: у «Реала» 13 побед и всего лишь одно поражение в 21-м туре, игра команды Зидана из искусственной становится природной, а еще «Королевский клуб» учится выжимать победы. Без этого качества не удалось бы набрать 3 очка в матче с «Вальядолидом».

Оборонительные маньяки и не гол Каземиро

Матч на «Хосе Соррилья» мог пойти по совершенно иному, более приятному для «Реала» сценарию, если бы на 12-й минуте Карлос Каземиро забил свой гол из правильного положения. К разочарованию мадридцев, VAR показал, что откликнувшийся на подачу Тони Крооса со стандарта бразилец сантиметров на 20 залез в офсайд. Блицкриг не удался, и началось изматывающее преодоление «Реалом» массированной обороны «Вальядолида».

Пусть вас не смущает позиция команды Серхио Гонсалеса в турнирной таблице — пятое место с конца, обороняться «Вальядолид» любит и умеет: 24 пропущенных гола в 21-м туре, это шестая по надежности оборона в Ла Лиге, причем команды с пятью лучшими защитными линиями в Примере располагаются в верхней половине турнирной таблицы. Выше всех «Реал» - 13 пропущенных мячей, а у «Барселоны» после прошедшего уикенда стало на одну пробоину больше, чем у «Вальядолида».

Победная голова Начо и не тот Гвардиола

Но даже это лишь отчасти служит оправданием «Реалу», который нанес первый попавший в статистику матча удар на 38-й минуте: Каземиро с дальней дистанции отправил мяч в небеса. И это был всего лишь второй удар в матче. Можете себе представить, каким «веселым» получился первый тайм. В перерыве Зидан сумел внести в игру коррективы, не прибегая к заменам, и во второй половине «Реал» хотя бы бил по воротам, насобирав к финальному свистку 12 ударов, в три раза больше, чем у хозяев.

Правда, треть выстрелов «сливочных» была заблокирована, а до Масипа дошли лишь три штуки, но главное для «Королевского клуба», что был нанесен «тот самый удар». Как это уже нередко случалось, на помощь пришел стандарт в исполнении Крооса: первая подача немецкого полузащитника с корнера была отражена, но Тони подобрал мяч и доставил его на голову Начо, который в этот вечер подменял на правом фланге обороны Дани Карвахаля. Верный «мадридиста» принес «Реалу» три очка, которые в концовке дважды оказались под угрозой, но сначала Менди заблокировал удар Серхи Гвардиолы, а потом форвард забил, но из офсайда.

Впервые за 100 дней на вершине таблицы

«Реал» уже был единоличным лидером турнирной таблицы в текущем сезоне, но в последний раз «Королевский клуб» восседал на троне в начале октября, после восьмого тура. В 9-м раунде случилось поражение от «Мальорки» (то самое единственное для «Реала» в сезоне), и с тех пор команда Зинедина Зидана в лучшем случае делила первую строчку с «Барселоной» по очкам, отставая от каталонцев по дополнительным показателям. Ровно 100 дней понадобилось «Реалу», чтобы вернуться на вершину таблицы.

После 21-го тура на счету мадридцев 46 набранных очков. Это на 7 очков больше, чем в прошлом сезоне, ознаменованном тренерской чехардой и неудачами во всех турнирах, но на 3 меньше, чем в кампании 2016/17, когда «Реал» в последний раз выиграл чемпионат Испании.

Начо Фернандес. Идеальный командный игрок

Начо мог бы играть в стартовом составе 99% профессиональных клубов планеты, но он выбрал служение футбольной любви всей своей жизни. В систему мадридского «Реала» Фернандес попал в 11 лет, сейчас ему уже 30, и хотя он никогда не был железным игроком стартового состава, Начо — важнейшая часть команды и один из проводников духа в «Королевском клубе».

Матч против «Вальядолида» стал для Начо всего лишь пятым в нынешнем розыгрыше Ла Лиги, а победный гол — 10-м за главную команду «Реала». На носу у Фернандеса еще два юбилея: не за горами 10 лет в первой команде «Мадрида» и 200-й матч за «Королевский клуб» (игра против «Вальядолида» стала 197-й).

Большой друг Дениса Черышева — мечта любого тренера. Исключительно профессиональный футболист, который способен закрыть все позиции в обороне, при этом не ноет и вообще никак не проявляет своего недовольства, если приходится смотреть, как играют другие. Очень круто иметь в команде верного болельщика с таким характером и футбольным мастерством, которое не снижается без регулярной игровой практики.

Комментарий Зидана:

Мы набрали три важнейших очка против команды, которая не сдавалась на протяжении всего матча. Мы были готовы к такой упорной игре «Вальядолида», но все же в первом тайме хозяева не дали нам развернуться. В перерыве мы внесли необходимые изменения и заиграли лучше, прибавив в динамике и ритме игры. И все же самое главное сегодня — это три очка.