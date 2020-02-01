«Реал» доказывает силу

сегодня, 22:35

Мадридское дерби в рамках 22-го тура чемпионата Испании завершилось победой «Реала». Минимальной. Но убедительной. «Соккер.ру» - о непростой победе «сливочных».

«Реал» на протяжении нынешнего сезона как-то принято в основном критиковать. Говорят и о блеклой игре в атаке, и о неопределенности в системе и составе, и о не самой яркой игре в целом. При этом «Реал» сумел сохранить темп «Барселоны», а в последнем туре совершил рывок и опередил каталонцев. Конечно, в целом это связано с тем, что и «Барселона», и «Реал» имеют проблемы.

Нет былой безупречности, когда одно-два поражения в сезоне могут критически сказаться на чемпионских перспективах. Сейчас у «Барселоны» уже четыре поражения. У «Реала» всего одно, зато семь ничьих. И все же они ведут борьбу за чемпионство. Тут скорее поменялась парадигма. И вопрос в том, кто больше потеряет очков, а не в том, кто больше сохранит. Контекст гонки изменился.

В предыдущем туре «Реал» вырвался из этой равной гонки, опередив «Барселону» на три очка за счет победы над «Вальядолидом» (1:0). Точнее даже не из-за победы этой, а из-за поражения «Барселоны» от «Валенсии» (0:2). К слову, при Эрнесто Вальверде «Барселона» как минимум темп «Реала» держала. Это скорее адресовать нужно руководству каталонцев. Но ему еще достанется после окончания сезона.

А теперь же назрело испытание серьезное для «Реала» - дерби с «Атлетико». И «сливочные» справились с этим если не блестяще, то весьма уверенно. Хотя по первому тайму сказать об этом было нельзя. «Матрасники» если не превосходили соперника, то были не хуже как минимум. «Атлетико» явно хорошо настроился и с первых минут оказывал давление на соперника, проводил неплохие атаки, хотя реализация и вообще в принципе доведение ситуаций до голевых у гостей страдали.

Это очень бесило Диего Симеоне, которому как раз реализации и не хватает в нынешнем сезоне. Дошло до желтой карточки для аргентинского тренера. А накала острота у ворот «Реала» достигла в середине первого тайма, когда «Атлетико» нанес несколько подряд ударов и угодил в каркас ворот Тибо Куртуа усилиями Анхеля Корреа. Однако если Симеоне мог только нервничать и психовать в ответ на те действия команды, которые его не устраивали, то Зинедин Зидан принял вполне конкретные меры.

И в начале второго тайма у «Реала» произошли две замены. Тони Кроос и Иско покинули поле, а вместо них появились Лукас Васкес и Винисиус. Сложно сказать, насколько эти перестановки повлияли, либо в целом полученная в перерыве «Реалом» установка, но во втором тайме «сливочные» выглядели совершенно иначе и добились результата. Хозяева вернули ситуацию на поле под свой контроль, и Карим Бензема использовал едва ли не первый реальный шанс, забив свой 13-й гол в 22 матчах Ла Лиги.

Вот и разница как в принятии решений по перелому ситуации, так и в реализации. Очень наглядно. Попытки Симеоне встряхнуть ситуацию после гола ни к чему не привели. Тоже достаточно показательно. Да и в целом статистически «Реал» просто разгромил «Атлетико». По числу ударов «сливочные» победили со счетом 16:4, по попаданиям в створ – 5:1. Причем из своих четырех ударов по чужим воротам «Атлетико» нанес три на отрезке менее чем в десять минут в середине первого тайма. И все.

За остальное время был только один удар. Плюс две трети времени матча мячом владел «Реал». По счету может сложиться превратное ощущение, что «Атлетико» был близок к достижению достойного результата, но дело не в нем, а в том, как «Реал» добывает свои победы. Незаметно команда Зидана стала той машиной, которая не делает феерии, но берет свое и копит по три очка планомерно. Это подчеркивает и небывалая надежность, которую показывает «Реал» в нынешнем сезоне. «Сливочные» в 22 матчах чемпионата Испании пропустили всего лишь 13 мячей. Это абсолютный рекорд в истории команды для такого отрезка.

При этом «Реал» не выглядит безошибочным. Он дает шансы своим соперникам. Тот же «Атлетико» все мог изменить и привести игру к другому исходу в первом тайме, когда имел инициативу. Плюс можно вспомнить эпизод на 32-й минуте встречи, когда Каземиро в своей штрафной вроде как рукой помешал продвижению к воротам с мячом Альваро Мораты. Судья не решился назначить пенальти, за что сразу после игры получил от президента «матрасников» Энрике Сересо:

«ВАР нужен для того, чтобы перепроверять некоторые эпизоды. Я считаю, был чистый пенальти. Но понимаю, что очень трудно назначить пенальти, когда играют такие команды, как „Реал“ и „Атлетико“».

О каких-то шансах говорил после игры и Симеоне, терпение которого уже на грани из-за нереализованных возможностей. Ведь может статься так, что тур «Атлетико» закончит аж на седьмом месте.

«Мы уезжаем с горьковатым привкусом, потому что могли добиться положительного результата, - сказал Симеоне. - Я не видел эпизода с Каземиро и Моратой. Конечно, ситуация нас беспокоит. Нам нужно усердно работать, чтобы все изменить. Скоро вернутся некоторые игроки, нам нужно и дальше бороться в Ла Лиге и Лиге чемпионов. У меня очень конкурентоспособный состав, и мы наверняка достигнем наших целей по ходу матчей. Мы хорошо смотрелись в первом тайме».

Признал недоработки со своей стороны и Зидан:

«Мы очень довольны. Первый тайм был сложным, потому что соперник действовал здорово. Во второй половины мы прибавили, изменив отношение к делу и действуя более интенсивно. Вина за игру в первом тайме лежит на мне. Не люблю делать замены в перерыве, но необходимо было что-нибудь предпринять. Но виноваты не футболисты, а я. Второй тайм был лучше по всем показателям. Мы были очень собранными с мячом и без него. Мы здорово создавали свободные зоны, быстро переводили мяч с одной стороны поля на другую. Гол стал результатом быстрой атаки. В дерби не обойтись без проблем, легких матчей не бывает. Но мы все же победили в очень важной игре, и нужно продолжать в том же духе».

Для «Реала» и становления его статуса, его нового стиля и победной манеры это крайне важная победа. Он не фееричен. Но сейчас и весь испанский топ испытывает проблемы. Нужно на время забыть о том периоде, когда за титул боролись безупречные. Сейчас за него борются те, кто меньше ошибается в среднем. Такие времена.