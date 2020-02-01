«Спартак» против Карпина. Выстраивают футбол Тедеско?

сегодня, 20:40

Доменико опробовал две схемы, дав «Соккер.ру» повод рассказать об игровых принципах «красно-белых».

Товарищеские матчи – для тренеров, но структура игры на сборах помогает болельщикам разобраться в игре своей команды. Именно при подготовке наигрываются варианты, что позже будут использованы против «Динамо», ЦСКА , «Зенита» и остальных официальных соперников «Спартака».

Тедеско встречался против коллектива, который в конце прошлого года уничтожил его идеи (1:4), так что сегодня мотивация не проиграть точно была. Когда смешанные составы, а не основные, то идеи Доменико не хуже идей Карпина. Поединок на товарищеском турнире был важным, тем более увидели сразу два «Спартака» – план «А» и «Б».

Рассказов вернется в основу?

Видно, что Николай неплохо готов физически. По флангу нагнетал, тем более с первых минут ему противостоял неосновной левый латераль «Ростова». Девяносто второй номер очень старался показать Тедеско, что лучше подходит для работы по всему флангу, чем Зобнин. Если воспитанник «Спартака» наберет форму за зиму, то в первых матчах нового года сыграет точно. Но есть нюансы. Важно, насколько аккуратно правый центральный бек будет страховать Рассказова.

Нет сомнений, что выносливости Николаю для работы по всему флангу хватит, но что покажет впереди? Игрок немного прямолинейный. И по умению выбирать позицию в защите не лучший. Если Жиго снова будет по три-четыре раза за матч тушить пожары на правом фланге, страхуя Рассказова, то Зобнин снова переберется на фланг, где ему не так удобно, как в центре. Баду обещал умереть за «Спартак», но пусть лучше живет в запасе, а играть справа будет, похоже, Рассказов. Ещенко после перерыва отработал скромнее, вряд ли ветеран будет первым номером на позиции.

«Спартаку» не хватает опорника?

Гулиев после возвращения играет не лучше Глушакова в последних матчах за «красно-белых». Крал может пригодиться Тедеско выше, и именно поэтому Цорн заговорил о втором после Соболева новичке – разрушителе в центр поля, который может подстраховать команду в обороне. Задача понятная – есть основная тройка в защите, Жиго, Джикия и Кутепов, но подстраховки у ребят нет, а основная схема-то «3-5-2». Следовательно, против «Ростова» в первом тайме играл Маслов.

Во втором москвичи перешли к дуэту в центре защиты, но приглашение Дьякова на сборы «Спартака-2» не должно удивлять – Виталия, который потерял игровую практику, взяли в качестве подстраховки. И дополнительно необходим человек, готовый к весенним испытаниям в основе. Легионеров у «Спартака» много, скорее нужен россиянин. Выбор небольшой, особенно с учетом, что Цорн сказал, что ищут универсала в защиту и опорную зону. И при этом в аренду, ведь УЕФА не позволяет просто тратить. Не факт, что такой найдется.

У Тедеско важнее игроки или схема?

Есть наставники, которые встраивают в свою схему имеющихся футболистов. А есть те, кому важнее индивидуальные качества исполнителей, тактику выбирают, исходя из характеристик. Судя по всему, Тедеско относится к первой категории. Причем с этим можно связать осечки «Спартака» в прошлом году – слишком очевидно Доменико ставил на «3-5-2», пытаясь получить от команды, которую физически не подготовил Кононов – доминировали, но часто пешком, вертикальный футбол.

Сегодня показали, что курс планируют подкорректировать, если упрямые «3-5-2» не сработают против всех соперников. «Спартак» вышел на поле с тремя защитниками, но пока Цорн не привез того самого универсала, на второй состав троих человек в защиту не найти. После перерыва работали с парой Жиго и Гапонова. Схема «4-4-2» предполагала, что Зелимхан Бакаев остается свободным художником, Крал и Тиль занимают места в центре поля, а в атаке рубятся Мирзов и Глушенков. Много экспериментов и неизменный подход – старались доставлять мяч вперед как можно быстрее.

Задачи Доменико нравятся игрокам?

Для наставника важно сочетаться с командой. Клопп подходил даже первому составу «Ливерпуля» и гармонирует с нынешним. У Тедеско, хотя игроков выбирали до него, достаточно ребят, которым его футбол подходит. Массового отторжения точно нет, потому можно даже отметить базовые игровые принципы итальянского немца. Первый – владение мячом важно, но не первостепенно. Второй – горизонтальный футбол и мелкий пас этой команде подходит хуже, чем вертикальный.

Третий важный принцип – в атаке будет два форварда. Скорее всего, Соболев сыграет с Ларссоном, когда доберутся до оптимальной основы. Четвертый принципиальный момент – нужны смелые фланги, поэтому важно, чтобы Рассказов работал на уровне Айртона. «Спартак» является молодой командой и работает именно как юный коллектив. Но важно, что основное трио в защите опытное, сочетаются между собой – Джикия, Кутепов и Жиго могут не проваливаться, не огорчать Максименко. Остались вопросы к опорной зоне. Правый латераль и опорник – позиции под вопросом, но на остальных участках поля полно вариантов.

Новый «Спартак» строят вокруг Бакаева?

И да, и нет, ведь не один важный игрок в команде. Зелимхану просто повезло, ведь ему не нужно подстраиваться под Тедеско – позиция свободного художника в схеме «3-5-2» есть сразу. Это другим нужно меняться. Глушенков стал форвардом, а голевую передачу на Мирзова отдал из глубины в начале резкого выпада. Тиль пока себя так и не нашел, играя в центре поля, но чуть выше, чем Крал. У Шюррле тоже не все в порядке с формой – немецкий чемпион мира по-прежнему выпадает, еще и получил дополнительного конкурента в лице Соболева. Но Рассказов побежал, у Мирзова сегодня дубль в ворота «Ростова» – успешно сыграл на позиции форварда.

Важно, что Джикия и Кутепов не «поплыли», когда такого же важного, как Бакаев, Жиго убрали в состав второго тайма. «Спартак» пока идеально отработал одну фазу игры – контратаку, но в схеме «3-5-2» готов контролировать мяч, а при «4-4-2» настроен чаще выжидать. Видно было, что выполняли тренерские установки, отрабатывая разные подходы, но «Спартак» точно смотрелся лучше «Ростова» и победил. Впрочем, тут не результат важен, а понимание, что у «красно-белых» вправду много вариантов в каждой линии, кроме защиты, где четверо основных и только правого латераля выберут на сборах.