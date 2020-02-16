Мавр, сделавший своё дело

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сегодня, 17:31

«Соккер.ру» вспоминает испанского нападающего Фернандо Морьентеса.

Три раза Морьентес выигрывал Лигу чемпионов, но больше всего почему-то запомнился тот турнир, в котором команда Фернандо уступила в финале. Вы, наверно, поняли, что речь идёт о розыгрыше 2003-04, в котором «Монако» уступил «Порту» 0:3. Одолженный монегасками у «Реала», испанец провёл блистательную кампанию. Не пожалел и «Реал». Но в финале Фернандо был нейтрализован, и «ушастый кубок» достался команде Жозе Моуриньо.

Своим прозвищем El Moro - Мавр футболист был, прежде всего, обязан своей фамилии. Да и начинал Фернандо профессиональную карьеру в «Альбасете», который базируется на юго-востоке Испании. В регионе, где раньше жило немало мавров - потомков арабских завоевателей. Сам же Фернандо появился на свет в городке Касерес в провинции Эстремадура. Отец - офицер полиции нередко менял места службы. Семье приходилось переезжать с места на место. Фернандо сменил несколько школ, как общеобразовательных, так и футбольных.

Морьентес начинал в «Альбасете», а в 19 лет оказался во вполне крепкой «Сарагосе», где проявил себя во всей красе. Вскоре выяснилось, что молодой нападающий быстр, что он хорошо контролирует мяч. Рост позволял хорошо играть головой. Кроме того, Фернандо обладал интуицией. Часто оказывался в нужных точках в нужное время. Он умел легко избавиться от опеки защитника. Бить штрафные Мавр приноровился уже в «Реале», куда его позвал Фабио Капелло. Не мог Дон Фабио не заметить такой чудный экземпляр. При том, что в составе «королевского клуба» уже играл балканский дуэт Давор Шукер и Предраг Миятович, да и Рауль уже оперился, который 21 гол в чемпионском сезоне положил. Куда ж им ещё Морьентеса?

Но Юпп Хайнкес, сменивший Капелло у руля, нашел применение и Фернандо. Он чередовал сочетания форвардов. Оказалось, что оптимальное сочетание - Рауль - Морьентес. Два молодых испанца прекрасно понимали и дополняли друг друга. Шукер и Миятович выходили, когда того требовала обстановка. В первом же своём мадридском сезоне Фернандо выиграл Кубок чемпионов. «Реал» долго не выигрывал главный трофей европейского футбола, словно ждал Нандо.

Сменивший Хайнкеса Гус Хиддинк тоже оценил силу новой связки. Равно как и тренер сборной Испании Хавьер Клементе. В 1998-м Фернандо отправился на свой первый чемпионат мира. Откуда испанцы вернулись несолоно хлебавши. Ни в первый, ни в последний раз. У «Реала» дела шли так себе. Что при Хиддинке, что при заступившем следующем на вахту Джоне Тошаке. Но Нандо исправно забивал больше десятка за сезон.

Пришёл Висенте Дель Боске. В чемпионате Испании мадридцы шли тяжело. Зато команда преодолевала барьер за барьером в Лиге чемпионов. «Реал» дошёл до финала, где нокаутировал очень солидную в ту пору «Валенсию». Первый из трёх мячей в ворота Сантьяго Канисареса отправил Нандо. Но на чемпионат Европы Хавьер Клементе Мавра не взял. Наверное, напрасно.

Новый президент «Реала» Флорентино Перес отчего-то невзлюбил Фернандо. Всё время считал, что его «звёздной команде» нужен другой нападающий. При том, что Морьентес исправно делал своё дело. Даже когда Нандо забил пять мячей в ворота «Лас-Пальмаса», не реализовав при этом 11-метровый, президент даже попенял форварду, - «что ж ты шестой не забил, был бы клубный рекорд». И третья выигранная с участием Фернандо Лига чемпионов не сломала стену отчуждения.

Летом 2002-го «Реал» купил одного из героев завершившегося чемпионата мира бразильца Роналдо. Самого же Морьентеса едва не продали «Барселоне». Потом сорвался переход в «Интер». Нандо остался в «Реале». Но играл нечасто. Было ощущение, что El Moro больше не нужен. Как в пьесе Шиллера «Заговор Фиеско в Генуе» - «Мавр сделал своё дело, мавр может уходить».

И он ушёл. Сыграв один раз в белоснежной футболке «Реала» в сезоне 2003-04, Нандо отправился в аренду в «Монако». Как же он соскучился по большим делам. С каким удовольствием отправлял мяч в ворота соперников. И доказывал, что ему только двадцать семь. И списывать форварда в таком возрасте - как минимум опрометчиво.

В четвертьфинале жребий свёл «Монако» и «Реал». Условия аренды позволяли Морьентесу играть против мадридцев. В первом матче «Реал» выигрывал 4:2 и уже ощущал себя в полуфинале. Но гол Морьентеса качнул маятник в другую сторону. В ответной игре французский клуб выиграл 3:1, и победный мяч оказался на счету Нандо. Мавр вышел в полуфинал, а «Реал» - нет. И с «Челси» испанец славно поработал, забив по мячу в каждой из встреч. А вот на финал Фернандо не хватило.

Морьентес вернулся в Мадрид, но как выяснилось ненадолго. На полгода. А потом «Реалу» понадобился Майкл Оуэн. Вот и произвели обмен нападающими, и Нандо оказался в «Ливерпуле». Рафа Бенитес очень хотел видеть в команде ещё одного соотечественника. Нельзя сказать, что Фернандо идеально вписался в состав «красных». Но Кубок Англии с Суперкубком Европы он взял.

Фернандо пробыл в Англии полтора года, после чего вернулся в солнечную Испанию. Обосновался в «Валенсии». Первый год получился хорошим, второй хуже, а в третьем сезоне он забил всего один мяч. Ещё и травмы стали донимать. Фернандо снова пытался перезапустить карьеру в чемпионате Франции, на этот раз в «Марселе». Не вышло. Мавр сам всё понял и в 34 года объявил об уходе.

Красивая, но изрядно скомканная карьера. С одной стороны куча трофеев, всемирная слава и звёздный статус. Но при этом остаётся ощущение, что Фернандо Морьентес не доиграл, не раскрыл свой талант в полной мере, что мог бы добиться большего.