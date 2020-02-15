Маленький бомбардир

1581771643

сегодня, 16:00

«Соккер.ру» рассказывает об одном из самых результативных нападающих Серии А.

Вообще-то не такой уж и маленький. Человек с ростом в метр семьдесят - не гигант, но и не карлик. Чуть менее среднего. Но «Интеру» юный Джузеппе Синьори показался чересчур мелким и щуплым. Это потом уже миланцы сулили «Лацио» большие деньги за Беппе-гола, но он даже слышать не хотел об этих предложениях. Тема «Интера» для Синьори была навсегда закрыта. Наоборот, Беппе не упускал случая, чтобы лишний раз напомнить «нерадзурри» о своём существовании.

Его путь в большой футбол был весьма тернист. Отвергнутый «Интером», Синьори пошел в любительскую команду «Леффе», оттуда попал в «Пьяченцу», блуждавшую по задворкам итальянского футбола. И уже потом левый полузащитник - да-да - место слева родная позиция Беппе, угодил в «Фоджу». Чехословацкий специалист Зденек Земан, тренировавший скромную команду Серии В, убедил руководство купить молодого футболиста. Более того, передвинул Синьори в центр нападения. Тогда это выглядело блажью. Но невысокий Беппе освоился на новой позиции и стал забивать. В первом же сезоне он отправил в ворота соперников 14 мячей. Больше, чем за всю предыдущую карьеру. «Раньше я гонял мяч, а Земан научил меня играть в футбол», - говорил потом Синьори. Любопытно, но сам Земан не был футболистом, в молодости он играл в гандбол.

«Фоджа» тем временем за два года поднялась в Серию А, где удержалась. С помощью Синьори и не только. Не забудем двух наших футболистов - Игоря Шалимова и Игоря Колыванова. На Беппе, пробившегося в сборную, развернулась охота. Даже сам «Милан» предложил нападающему «Фоджи» контракт. Всё испортил Фабио Капелло, оборонивший в беседе с футболистом, что в первом сезоне рассчитывает на него как на игрока ротации: «Сам понимаешь, у „Милана“ такая линия нападения». Беппе не дослушал эту фразу до конца. «Выпускайте на замену кого-нибудь другого» и покинул офис. Как видим, со вторым миланским клубом отношения тоже не сложились.

Но из «Фоджи» Синьори всё же ушёл. Его пригласили в «Лацио», где Джузеппе составил пару нападения с немцем Карлом-Хайнцем Ридле. И в первом же сезоне Синьори забил 26 мячей. На любой вкус. И с игры, и со штрафных. Новичок римских «орлов» вдруг стал первым в Серии А мастером по стандартам. Болельщики «Лацио», а они весьма осмотрительны и требовательны, быстро полюбили Беппе. Синьори не только много забивал, но и привлекал своим отношением к делу. Он умел играть через не могу, «на одной ноге». Если Джузеппе не вышел на поле, значит с ним произошло что-то серьёзное.

В 1995 году владелец «Лацио» Серджио Краньотти не устоял перед соблазном и согласился продать Синьори в «Парму». Ещё бы, 25 миллиардов лир (евро тогда ещё не был в ходу). Беппе становился самым дорогим футболистом мира. Но болельщики пришли в бешенство. «Краньотти, если продашь Беппе, мы сожжём весь Рим». И сожгли бы. Во всяком случае, весь дом президента римского клуба был красным от помидоров. Краньотти включил задний ход и сорвал почти готовую сделку. Синьори остался и был рад такому повороту событий. Ведь с римлянами работал его любимый тренер Земан, сменивший Дино Дзоффа. Чех, как никто другой, понимал Беппе и имел к нему свой подход. Чего не скажешь о тренере сборной Арриго Сакки.

На чемпионате мира 1994 года Сакки перешел от схемы с тремя нападающими на игру в два форварда. Итальянцы дошли до финала, но пострадал в этой ситуации Джузеппе. Сначала его загнали на старое место - на левый фланг, а потом и вовсе усадили на лавочку. А может страсти Синьори и его сумасшедших ударов и не хватило сборной Италии в финальной игре с бразильцами.

Но в январе 1997-го Земана сняли. Сочли виновным в спаде. Возможно, тренера удалось бы отстоять, вступись за него все футболисты. В «Фодже» было нечто подобное, тогда пана Зденека оставили. Но в «Лацио» чеха поддержал только капитан. Ненадолго к рулю команды вернулся Дино Дзофф, а летом команду принял Свен-Горан Эрикссон. У Синьори не заладились отношения со шведом. Беппе, чьё место в основе не подвергалось сомнению, стал всё чаще оказываться на скамейке. А иногда дело доходило до унижений. Эрикссон скомандовал Синьори разминаться, готовиться к выходу, но замена всё откладывалась и откладывалась. А потом и вовсе тренер усадил Беппе на лавочку и выпустил на поле другого футболиста.

Эрикссон и настоял на продаже Синьори. «Пока он в команде „Лацио“ ничего не выиграет». Краньотти принял этот довод, и любимец публики был продан в «Сампдорию». Джузеппе тайком, чуть ли в багажнике покинул команду, к которой прикипел всей душой. Не хотел излишних страстей.

Он недолго пробыл в Генуе. Межпозвоночная грыжа всё испортила. Пришлось ложиться на операционный стол. Пока Беппе лежал в больнице и восстанавливался, никто из новых партнёров ему не позвонил. А «Лацио» уже без своего капитана взял Кубок Италии. Настроение было ни к чёрту, и Синьори стал задумываться о завершении карьеры. Тридцать лет. Поиграл, много забил. Стал вторым в истории бомбардиром «Лацио».

Подведению итоговой спортивной карьеры помешал звонок из «Болоньи». Беппе приглашали на место Роберто Баджо. Синьори побежал в тренажёрный зал сбрасывать десяток лишних килограммов. К началу сезона он был в полном порядке. Забыл про выпивку, стал намного меньше курить и подошёл к новому сезону в отличном состоянии. «Беппе в сине-красной футболке остаётся всё тем же Беппе», - писала итальянская пресса.

В «Болонье» Синьори отыграл шесть сезонов. Можно сказать, пережил вторую молодость. В сборную больше не вызывался, трофеев не завоевал, но много забивал, наводил ужас на вратарей соперника. «Хорошо, что мы теперь с тобой в одной команде», - сказал как-то вратарь Джанлука Пальюка, натерпевшийся от Беппе в былые годы. На исходе карьеры Синьори успел поиграть в Греции и Венгрии, после чего в 38 лет наигрался и закончил карьеру.

Он закончил играть, но жизнь Синьори оставалась насыщенной. Работа в «Тернане», автобиография, развод с женой, арест из-за участия в договорняках. Запрет на работу, связанную с футболом. В прошлом году Джузеппе оказался на операционном столе из-за тромбоэмболии легочной артерии. Своевременная медицинская помощь спасла жизнь футболиста. Сейчас Беппе-бомбардир занимается ресторанным бизнесом. Его заведение пользуется успехом в Болонье. А в ближайший понедельник он соберёт друзей на свой 52-й день рождения.

P.S. Друзья мои. Я не забыл про обещание написать про Роберто Баджо. Дождитесь 18 февраля.