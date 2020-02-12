Jimmy Jimmy. Aaja Aaja

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сегодня, 17:00

«Соккер.ру» рассказывает о знаменитом нападающем «Челси». И не только «Челси».

Наверное, по заголовку, в который вынесен рефрен самой известной песни из популярнейшего индийского фильма «Танцор Диско», вы догадались, о ком пойдёт речь. Об одном из ярчайших нападающих «Челси». Того старого «Челси», что был до того, как лондонский клуб стал любимой игрушкой Романа Абрамовича. Вашему вниманию Джимми Флойд Хассельбайнк.

Он штамповал голы из ничего. Из воздуха. Вот мяч попал к Джимми, после чего следовал резкий поворот, шаг в сторону и разящий удар. Хоть с левой ноги, хоть с правой. Ему было всё равно. Он бил почти без замаха, но какими сильными получались эти выстрелы. Порою вратари замечали мяч, когда тот проносился перед их носом. И в каком состоянии голландец бы ни был, а Джимми не принадлежал к тем, кто отдавал все силы на тренировках, свой десяток голов за сезон забивал. Десяток минимум. А как божественно он исполнял штрафные!

Он не выпадал из игры, как другой знатный бомбардир тех лет Тедди Шерингем. Хассельбайнк почти всегда находился в центре внимания. Постоянно бегал, открывался, таскал за собой одного, а то и двух опекунов. Но при этом умудрялся всё время освобождаться от конвоя. Скоростью природа Джимми не обидела, силой и выносливостью тоже. Однако путь этого самородка в большой футбол был не столь прост.

Оказывается, фильм «Танцор Диско» был популярен не только в Индии и в Советском Союзе, но и в Вест-Индии. А именно в небольшой стране Суринам, бывшей колонии Нидерландов. Там на пыльных улицах Парамарибо мальчик по имени Джеррел не только гонял мяч, но и танцевал, повторяя движения Митхуна Чакраборти. Постепенно Джеррел трансформировалось в Джимми, как у главного героя индийской киноленты. Но танцором диско Джимми не стал, а вслед за старшим братом Карлосом сделал выбор в пользу футбола.

Карлос, который старше Джимми на четыре года, перебрался в бывшую метрополию и обосновался в довольно хилом «Алкмаре». Где выходил на замены. Голландцы оценивали Карлоса весьма скептически. Говорили, что, если поставить мяч в метре от ворот и убрать из них вратаря, тогда он, может быть, забьёт. Однако даже лавочник бедного «Алкмара» получал больше, чем футболист основы суринамского клуба. От доброты душевной Карлос порекомендовал «Алкмару» своего младшего брата. Ключевой фразой была «Джимми, конечно, не столь талантлив, как я, но тоже хорош». Хотел как лучше. Младший брат всё же прибыл в Голландию, играл без особого блеска в «Телстаре» и «Алкмаре». Звезда Джимми взошла в Португалии, куда его отправили с глаз долой. Суринамец проявил себя как бомбардир в «Кампомайоренсе», потом в более крепкой «Боавиште». А там его присмотрели разведчики «Лидса».

Этот крепкий темнокожий парень сразу стал забивать в Премьер-Лиге. В первом же английском сезоне он наколотил 26 голов. Во втором меньше - 18, зато поделил лавры лучшего бомбардира с Майклом Оуэном и Дуайтом Йорком. Руководство «Лидса» удовлетворяло все капризы футболиста. Даже приобрело родственника Клайда Вёйнгарда, столь же «одарённого», как Карлос. И если Джимми был признан болельщиками игроком года, то Клайд победил в менее престижной номинации «осёл года».

В Голландии тоже удивлялись, откуда взялось такое чудо. В Эредивизие ничем себя не проявил, за три года за рубежом набил 70 штук. Гус Хиддинк взял Джимми на чемпионат мира 1998 года, где он был явно не лишним в компании Патрика Клюйверта, Денниса Бергкампа, Пьера ван Хойдонка и Марка Овермарса.

Но от успехов изрядно закружилась голова. Джимми выдвинул «Лидсу» какие-то нереальные запросы по новому контракту. Всё это подогревалось интересом со стороны мадридского «Атлетико», с которым голландец уже почти договорился. «Лидсу» надоели капризы своего бомбардира, и его решили продать. Англичане сочли десять миллионов фунтов хорошей ценой, Джимми уехал в Мадрид, проклинаемый фанатами «Лидса». На употребление имя Джимми Хассельбайнка было введено табу, - или «Иуда», или «номер 9». Но пребывание в Испании не принесло «Танцору Диско» счастья. Свои 33 гола за сезон он забил и вырос в цене. «Атлетико» провалился в Сегунду, куда футболисту очень не хотелось.

Но выручил «Челси», заплативший рекордные для себя 15 миллионов фунтов. Джимми вернулся в Англию, надел синюю футболку со львом, в которой провёл лучший отрезок своей карьеры. Клаудио Раньери, вскоре возглавивший «Челси», полностью доверял футболисту. И Джимми платил за доверие своими голами. Он получал удовольствие от футбола, от своих голов. «Барселона» сулила хороший контракт, но Хассельбайнк оставался на «Стэмфорд Бридж», пока командой руководил Раньери.

Когда в «Челси» сменился хозяин, то и тренер, и лучший бомбардир почувствовали себя неуютно. Уже первые ковровые закупки навели на мысли, что в клубе будет и новый наставник, и новые футболисты. «Челси» отчаянно бился в Лиге чемпионов, дошёл до полуфинала, но там уступил «Монако». Раньери ушёл, его место занял Жозе Моуриньо, которому нужны были другие нападающие, но не 32-летний Хассельбайнк. Джимми был продан в «Мидлсбро», где как-то сник. После «Челси» это было понижением. Дальше карьера нападающего пошла по нисходящей. Потом были «Чарльтон», «Кардифф Сити», а в 36 лет знатный бомбардир завершил карьеру.

В сборной Голландии Джимми играл не то чтобы мало. Меньше, чем мог бы. Поздно пришёл, рано ушёл. Мог выстрелить на домашнем чемпионате Европы, но не попал в заявку. Возмущённый Хассельбайнк обвинил тренера «оранжевых» Франка Райкарда в расизме. Райкарда в расизме!

Второй скандал на расовой почве, в который был вовлечён Хассельбайнк, также оказался весьма курьёзным. Во время матча «Челси» с «Арсеналом» полузащитник «канониров» Патрик Виейра наступил на ногу нападающему «синих». «Эй, негр, нельзя ли аккуратнее?», - сказал Джимми. Чем вывел Патрика из себя. «Сам ты негр», - ответил француз голландцу и добавил «Мои предки твоих на плантацию продавали». Более чем прозрачный намёк, что африканцы остались свободными людьми, а вест-индцы - потомки вывезенных из Африки рабов. Тут уж вскипел Джимми. Товарищи вовремя погасили конфликт. Джимми и Патрик встретились после игры в неформальной обстановке, поговорили, пожали друг другу руки и стали приятелями. Инцидент был исчерпан.