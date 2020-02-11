Больше не главный. Как сохранить лицо и остаться тренером «Зенита»?

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сегодня, 18:00

У тренера-чемпиона в конце сезона истекает контракт, конкретики по новому соглашению нет. «Соккер.ру» гадает на будущее Семака.

В мае 2018-го, после трехлетнего неудачного отрезка в РПЛ под руководством иностранных тренеров, апогеем которого стало пятое место с Роберто Манчини у руля, «Зенит» решил назначить главным тренером молодого российского специалиста. Сергей Семак играл за «Зенит», долгое время входил в тренерский штаб, а после отставки Лучано Спаллетти даже был исполняющим обязанности.

В качестве самостоятельной тренерской единицы Семак заявил о себе в «Уфе», с которой завоевал историческую путевку в еврокубки. Звезды сошлись, Сергей Богданович получил приглашение от «Зенита», уставшего от образа глупого сибарита, не умеющего толком завязать шнурки. Семак пришел, чтобы править, и был встречен эффектным роликом, в конце которого состоялась премьера хештега #СемакЗдесьГлавный.

Образ «главного» прикипит к Сергею Богдановичу Семаку или СБС, как его величают фанаты в целях экономии времени и ресурсов клавиатуры. Очевидно, что «главный» означает не просто «главный тренер», это нечто большее. Пиар-службы клуба с настойчивостью продвигали этот выигрышный образ тренера, а болельщики с удовольствием его принимали, ведь Семак — надежный, уверенный, мудрый, при этом в доску свой парень.

В день долгожданного чемпионства «Зенита» фанатское объединение «Ландскрона» отдельно поблагодарило тренера, переведя хештег в утверждение (или даже восклицание): Семак здесь главный! С особой теплотой фанаты вспомнили, как только что утвержденный в должности Сергей Богданович спокойным голосом рассказывал, как будет строить чемпионскую команду, как он схватил файер после невероятной победы над минским «Динамо» в Лиге Европы, и что никогда не забывал о самом главном достоянии «Зенита» - болельщиках.

Через несколько месяцев тренер и фанаты будут стоять лицом к лицу по разные стороны акватории все того же Петровского и аплодировать друг другу после невероятной победы над минским динамо. pic.twitter.com/xcI50aHEAx — Ландскрона (@landscrona) May 11, 2019

Семак с файером появился на чемпионском баннере «Виража», снова не обошлось без хештега #СемакЗдесьГлавный, который на тот момент стал неотъемлемой частью победного зенитовского фольклора, но в свете последних событий утратил актуальность для тех, кто быстро разочаровывается, и стал инструментом в руках активно несогласных. Последние продолжают горячо поддерживать Семака, а второй рукой показывают неприличные жесты генеральному директору Медведеву, председателю совета директоров Илюхиной и самому главе «Газпрома» Миллеру.

Благодаря им иллюзия разрушилась и всем стало очевидно, что Семак никакой не главный в «Зените», а всего лишь наемный работник, которого можно заставить, заткнуть, не услышать. Увы, клуб в одночасье разрушил терпеливо возводимый имидж своего тренера, выбив из-под него стул, который держал Кокорин. Семак очень рассчитывал на форварда, много об этом говорил, но остался с пустыми руками и в откровенно дурацком положении, причем без внятного объяснения причин публике.

Теперь Сергея Богдановича в силу личных симпатий можно официально считать жертвой обстоятельств, пустобрехом или пешкой, долгое время прикидывавшейся ферзем — доля истины есть в каждом мнении. У Семака был единственный шанс остаться «главным» и в сложившихся обстоятельствах, и практически навсегда в сердцах фанатов «Зенита»: нужно было «всего лишь» поставить вопрос ребром и пригрозить уходом в случае репрессий Кокорина. И уйти после того, как форварда перевели во вторую команду вопреки желанию главного тренера.

Я понимаю, что жизнь другого человека гораздо сложнее, чем она кажется с далекого дивана, и не собираюсь давать оценку решению Семака, но логический вывод прост: здесь можно было или остаться «главным» и лишиться работы, или остаться тренером и лишиться авторитета, создаваемого полтора года. В обоих случаях потери тяжелые, специалисты с европейским менталитетом скорее выбрали бы вариант №1, зато решение Семака, каким бы тяжелым оно ни было для самолюбия мужчины, во многом в пользу «Зенита».

Представьте, что уперся бы из-за Кокорина и бросил команду на этапе подготовки к возобновлению сезона? Для «Зенита» это могло бы обернуться катастрофой, пусть и заслуженной поведением высшего клубного руководства. Семак проглотил обиду и в некотором смысле принял огонь на себя, и он снова сделает «Зенит» чемпионом, снова получит вагон респектов от фанатов. Но как быть с продлением контракта? Одно дело — когда ты в экстренной ситуации смирился ради общего дела и продолжил работать по существующему соглашению, другое — после оплеухи натянуть улыбку на лицо и подписать контракт с теми, из-за кого фанатам «Зенита» сейчас стыдно за свой клуб.

Семак никогда уже не будет даже казаться главным в «Зените», выяснилось, что все это было большой фикцией, но фанатам «сине-бело-голубых» очень любопытно: Семак - «один из них» или «один из нас». Разница есть, и она очень существенная. «Один из нас» выполнит свои обязательства, сделает «Зенит» чемпионом, а потом прямо выскажет все, что думает, попытается изменить клуб к лучшему и заставит себя уважать, даже если это придется прописать в новом контракте или пожертвовать им ради уважения к себе. «Один из них» с сияющей улыбкой и лозунгами на уступах поставит подписи в нужных местах, потому что это престижная работа, и продолжит играть роль, какую ему придумает пиар-отдел клуба: «Главный», «Король», «Лев» или еще какой-то сказочный персонаж.