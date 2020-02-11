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Больше не главный. Как сохранить лицо и остаться тренером «Зенита»?

сегодня, 18:00

У тренера-чемпиона в конце сезона истекает контракт, конкретики по новому соглашению нет. «Соккер.ру» гадает на будущее Семака. 

В мае 2018-го, после трехлетнего неудачного отрезка в РПЛ под руководством иностранных тренеров, апогеем которого стало пятое место с Роберто Манчини у руля, «Зенит» решил назначить главным тренером молодого российского специалиста. Сергей Семак играл за «Зенит», долгое время входил в тренерский штаб, а после отставки Лучано Спаллетти даже был исполняющим обязанности.

В качестве самостоятельной тренерской единицы Семак заявил о себе в «Уфе», с которой завоевал историческую путевку в еврокубки. Звезды сошлись, Сергей Богданович получил приглашение от «Зенита», уставшего от образа глупого сибарита, не умеющего толком завязать шнурки. Семак пришел, чтобы править, и был встречен эффектным роликом, в конце которого состоялась премьера хештега #СемакЗдесьГлавный.

Образ «главного» прикипит к Сергею Богдановичу Семаку или СБС, как его величают фанаты в целях экономии времени и ресурсов клавиатуры. Очевидно, что «главный» означает не просто «главный тренер», это нечто большее. Пиар-службы клуба с настойчивостью продвигали этот выигрышный образ тренера, а болельщики с удовольствием его принимали, ведь Семак — надежный, уверенный, мудрый, при этом в доску свой парень.

В день долгожданного чемпионства «Зенита» фанатское объединение «Ландскрона» отдельно поблагодарило тренера, переведя хештег в утверждение (или даже восклицание): Семак здесь главный! С особой теплотой фанаты вспомнили, как только что утвержденный в должности Сергей Богданович спокойным голосом рассказывал, как будет строить чемпионскую команду, как он схватил файер после невероятной победы над минским «Динамо» в Лиге Европы, и что никогда не забывал о самом главном достоянии «Зенита» - болельщиках.

 

Семак с файером появился на чемпионском баннере «Виража», снова не обошлось без хештега #СемакЗдесьГлавный, который на тот момент стал неотъемлемой частью победного зенитовского фольклора, но в свете последних событий утратил актуальность для тех, кто быстро разочаровывается, и стал инструментом в руках активно несогласных. Последние продолжают горячо поддерживать Семака, а второй рукой показывают неприличные жесты генеральному директору Медведеву, председателю совета директоров Илюхиной и самому главе «Газпрома» Миллеру.

Благодаря им иллюзия разрушилась и всем стало очевидно, что Семак никакой не главный в «Зените», а всего лишь наемный работник, которого можно заставить, заткнуть, не услышать.  Увы, клуб в одночасье разрушил терпеливо возводимый имидж своего тренера, выбив из-под него стул, который держал Кокорин. Семак очень рассчитывал на форварда, много об этом говорил, но остался с пустыми руками и в откровенно дурацком положении, причем без внятного объяснения причин публике.

Теперь Сергея Богдановича в силу личных симпатий можно официально считать жертвой обстоятельств, пустобрехом или пешкой, долгое время прикидывавшейся ферзем — доля истины есть в каждом мнении. У Семака был единственный шанс остаться «главным» и в сложившихся обстоятельствах, и практически навсегда в сердцах фанатов «Зенита»: нужно было «всего лишь» поставить вопрос ребром и пригрозить уходом в случае репрессий Кокорина. И уйти после того, как форварда перевели во вторую команду вопреки желанию главного тренера. 

Я понимаю, что жизнь другого человека гораздо сложнее, чем она кажется с далекого дивана, и не собираюсь давать оценку решению Семака, но логический вывод прост: здесь можно было или остаться «главным» и лишиться работы, или остаться тренером и лишиться авторитета, создаваемого полтора года. В обоих случаях потери тяжелые, специалисты с европейским менталитетом скорее выбрали бы вариант №1, зато решение Семака, каким бы тяжелым оно ни было для самолюбия мужчины, во многом в пользу «Зенита».

Представьте, что уперся бы из-за Кокорина и бросил команду на этапе подготовки к возобновлению сезона? Для «Зенита» это могло бы обернуться катастрофой, пусть и заслуженной поведением высшего клубного руководства. Семак проглотил обиду и в некотором смысле принял огонь на себя, и он снова сделает «Зенит» чемпионом, снова получит вагон респектов от фанатов. Но как быть с продлением контракта? Одно дело — когда ты в экстренной ситуации смирился ради общего дела и продолжил работать по существующему соглашению, другое — после оплеухи натянуть улыбку на лицо и подписать контракт с теми, из-за кого фанатам «Зенита» сейчас стыдно за свой клуб.

Семак никогда уже не будет даже казаться главным в «Зените», выяснилось, что все это было большой фикцией, но фанатам «сине-бело-голубых» очень любопытно: Семак - «один из них» или «один из нас». Разница есть, и она очень существенная. «Один из нас» выполнит свои обязательства, сделает «Зенит» чемпионом, а потом прямо выскажет все, что думает, попытается изменить клуб к лучшему и заставит себя уважать, даже если это придется прописать в новом контракте или пожертвовать им ради уважения к себе. «Один из них» с сияющей улыбкой и лозунгами на уступах поставит подписи в нужных местах, потому что это престижная работа, и продолжит играть роль, какую ему придумает пиар-отдел клуба: «Главный», «Король», «Лев» или еще какой-то сказочный персонаж.

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post-navigator
post-navigator
сегодня в 19:27
Днищенская редакция соккера пытается задавать риторические вопросы?
Не трудитесь, господа. Завершайте ццать против ветра.
Иначе злой гозпром придём и интернет отберёт :))
ZENIT GOAL
ZENIT GOAL
сегодня в 19:04
Почему "больше"? Он им, по сути, и до этого не был. Я это говорю со времён Спаллетти - тренер в Зените большой роли не играет с таким руководством. Если руководству надо продавить свою линию против воли тренера и костяка команды, оно её продавит.
Алексей Филин
Алексей Филин
сегодня в 18:55
Никак,это же .........
Cергей Герасимов
Cергей Герасимов ответил VAN ARM
сегодня в 18:47
удачи сергею!! пора возглавить настоящий клуб!!!!!!!!!!!!!
    112910415
    112910415
    сегодня в 18:39
    есть разные формы жизни
    SVON
    SVON
    сегодня в 18:39
    Тренер почти всегда - только наемный работник. Поэтому требовать от Семака чего-то большего в противостоянию руководству не стоит.
    Nikola45
    Nikola45
    сегодня в 18:28
    Похоже что все правда если не все более круче! Сильные мира сего тешат свое ЭГО! Распоряжаются чужими судьбами! Что то не очень хочется идти на такой футбол!
    Leningrad 84
    Leningrad 84
    сегодня в 18:15
    Кроме судеб Семака и Кокорина у Чистякова больше тем нет...
    Совсем исписался бедолага...
    VAN ARM
    VAN ARM
    сегодня в 18:14
    удачи сергею!! пора возглавить настоящий клуб!!!!!!!!!!!!!
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