В Валеру верят. И это радует

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«Соккер.ру» - о продлении контракта Валерия Карпина с «Ростовом». На пять лет.

Пару недель назад «Ростов» объявил о подписании новых долгосрочных контрактов со своими лидерами и тем самым успокоил своих болельщиков, взбудораженных осенними новостями о финансовых проблемах клуба. Сегодня «Ростов» добрался и до Валерия Карпина, который заключил с «желто-синими» контракт на 5 лет. Не каждый день тренерам предлагают соглашения на такой срок, пятилетним контрактом «Ростов» отмечает особенный статус Валерия Георгиевича в клубе. Несколько удивительно, что и сам специалист распланировал свое будущее до 2025 года, связав себя со столицей юга. Впрочем, если задуматься, то ничего необычного в таком поступке нет.

Что уже сделал Карпина в «Ростове»?

Очевидно, что первому встречному в «Ростове» не предоставили бы карт-бланш (пятилетний контракт — это как раз он самый, если вы не поняли). Карпина уже знают, причем не только снаружи, но и изнутри, проработав с Валерием Георгиевичем два года. В «Ростове» знают о его непростом характере, принципах и требовательности, но также знают о надежности и честности. С Карпиным можно строить и воплощать в жизнь долгосрочные планы, и он не подведет, если его не обманывать и постоянно мотивировать новыми задачами.

Но это сейчас так, а два года назад «Ростов» доверился «сбитому летчику». Это не «титул», пожалованный Федуном сгоряча, а реальный статус тренера Карпина не после «Спартака», но после заходов в «Мальорку» и армавирское «Торпедо». Признает или нет это гордый Валерий Георгиевич, но с первых дней в «Ростове» ему нужно было доказывать, что руководство не ошиблось с его кандидатурой, тем более ради Карпина вроде бы несправедливо задвинули своего Кириченко (где он сейчас?).

Работу Карпина в «Ростове» можно разделить на три фазы: «знакомство» (вторая часть сезона 2017/18), «закладка фундамента» (сезон 2018/19) и «поехали!» (нынешний сезон). Адаптироваться новому тренеру помогали легенды «Ростова» Гацкан и Калачев, постоянно появлялся на поле любимчик еще со спартаковских времен Макеев, в обороне выходили Паршивлюк, Вилюш, Ингасон, Бобен, в воротах играл Абаев. В центре поля с Гацканом конкурировали Юсупов, Сапета и Гулиев, а в атаке иногда играл Дядюн.

На сегодняшний день из той первой для Карпина версии «Ростова» в команде остались Ионов, Шомуродов, который тогда был очень далек от сегодняшнего статуса, Байрамян, проведший сезон 2018/19 в «Рубине» на правах аренды, и Песьяков, успевший выиграть и снова проиграть борьбу за первый номер. Так что если говорить об основе основ, то только Ионов прошел весь путь в стартовом составе, остальные либо появились при Карпине, либо выросли в игроков основы при нем.

При этом «Ростов» терял игроков, на которых делалась ставка (Гулиев, Ингасон, Скопинцев), но по команде эти потери не били, напротив, подписанные за последний год футболисты помогли совершить скачок вперед: Попов, Чернов, Еременко, Норманн, Чистяков, Бабурин, Козлов — теперь это игроки основы. Важно и то, как Карпин стал относиться к своей команде: теперь это исключительно рациональный тренер, играющий на сильных сторонах своих футболистов, а не подгоняющий все под философию из головы.

В прошлом сезоне «Ростов» играл в закрытый футбол по схеме 3-5-2, подготавливая фундамент для пуска, который случился прошедшим летом. Теперь «Ростов» - это 4-3-3, высокие скорости и постоянный прессинг. Когда-то Карпин грезил тики-такой, но теперь ему ближе идеи Клоппа, который тоже уважает прессинг и контрпрессинг. Кажется очевидным, что ролевая модель «Ростова» в большом футбольном мире — это как раз-таки «Ливерпуль». Хороший пример для подражания и весьма качественное подражание этому примеру.

Что ему предстоит сделать?

Если в этом сезоне «Ростов» сумеет финишировать на второй строчке и завоевать прямую путевку в Лигу чемпионов — это будет просто сказка, но в принципе и место в первой пятерке станет хорошим результатом. Перед стартом чемпионата «Ростов» по привычке ждали в середине таблицы, а сейчас «желто-синие» на равных борются за Лигу чемпионов с «Локо», ЦСКА и «Краснодаром». Таким образом, большая задача для Карпина — вернуть еврокубки на берега Дона, тем более теперь есть новенький стадион, не придется водить Анчелотти, Симеоне и Моуриньо по катакомбам «Олимпа-2» в поисках чулана для пресс-конференций. После этого глобальной задачей станет закрепление в числе сильнейших команд России.

Валерий Георгиевич не боится долгих отношений?

Карпин вообще никаких отношений не боится, вот образовал семью с дочерью своей подруги детства, которая всю жизнь звала его «дядя Валера», а теперь называет «любимый муж». Бывает и такое. В связи с этим Ростов-на-Дону стал для Карпина местом какой-то там по счету молодости, они с Дарьей счастливы, ждут второго ребенка, и если говорить о бытовом и семейном благополучии, то в Ростове у молодого отца и по совместительству футбольного тренера куда больше возможностей проводить время с семьей, чем в Москве. Без сомнений, это учитывалось при продлении контракта.

Во-вторых, Карпину реально нравится работать в «Ростове»: руководство ставит задачи, адекватные инвестициям в команду, у боссов есть желание развивать клуб во всех направлениях, при этом все размеренно и без лихорадки. Конечно, ситуация с невыплатой зарплаты стала нехорошим сигналом, но вроде бы все нормализовалось, кроме того, «Ростов» должен начать зарабатывать, чтобы не зависеть от настроения чиновников. Да и что такое контракт на 5 лет? В первую очередь, это жест обоюдного доверия. Случись что — удручающие результаты или, напротив, «предложение мечты» для Карпина, найдут способ договориться и разойтись полюбовно. А пока счастливы вместе.