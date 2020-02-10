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Ганчаренко: «Трансферное окно открыто, всё может быть»

10 февраля 2020, 10:36

Главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко в разговоре с журналистами ответил на вопрос, нужны ли команде новые игроки.

Спросите тренера «Барселоны» или «Сити» — всем нужны. Трансферное окно открыто, всё может быть. Рассматриваем любые варианты. Исходим из того, что в наличии. Ждем, придет кто-то или нет, но продолжаем с теми, кто есть. Тем более что состав внушает оптимизм. Химия получается хорошая.

Отметим, что в общении с прессой Ганчаренко также рассказал о прогрессе полузащитника ЦСКА Константина Марадишвили.

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oFANATo
oFANATo
вчера в 19:56
Химия хорошая получается у молодняка, вчера весь первый тайм болотных гоняли те и головы поднять не могли. А опыт дело наживное, научатся и вторые таймы не проигрывать.
Cергей Герасимов
Cергей Герасимов ответил VAN ARM
вчера в 13:40
что же на них убогих смотреть )) пусть помнят)) им в своём загоне даже вспомнить не чего )))
    VAN ARM
    VAN ARM ответил Cергей Герасимов
    вчера в 13:31
    Ничейку можно и нулевую скатать. А вот ничья 2:2 очень легко может стать поражением 2:3. А то и просто поражение 1:5. Бомжи с мясокомбината это теперь лет 10 будут припоминать :-)
    что же на них убогих смотреть )) пусть помнят)) им в своём загоне даже вспомнить не чего )))
    Cергей Герасимов
    Cергей Герасимов ответил VAN ARM
    вчера в 13:01
    когда закатить не кому то в лучшем случаи ничья)))))
    Ничейку можно и нулевую скатать. А вот ничья 2:2 очень легко может стать поражением 2:3. А то и просто поражение 1:5. Бомжи с мясокомбината это теперь лет 10 будут припоминать :-)
    VAN ARM
    VAN ARM ответил Cергей Герасимов
    вчера в 11:26
    Форвар ладно, опорник нужнее. Центр регулярно проседает. Лучше выиграть 1:0 кое-как закатав мяч полузащитниками, чем те же 1:0 проиграть.
    когда закатить не кому то в лучшем случаи ничья)))))
    Cергей Герасимов
    Cергей Герасимов ответил VAN ARM
    вчера в 11:11
    команда в становлении ! но форвард очень нужен .
    Форвар ладно, опорник нужнее. Центр регулярно проседает. Лучше выиграть 1:0 кое-как закатав мяч полузащитниками, чем те же 1:0 проиграть.
    Cергей Герасимов
    Cергей Герасимов
    вчера в 11:08
    Что значит рассматриваем кого угодно? То есть пофиг кого, на какую позицию? Странное заявление от главного тренера. Мда, с таким подходом далеко не уедешь.
    ФорвардЪ
    ФорвардЪ
    10 февраля в 16:22
    Может быть.
    VAN ARM
    VAN ARM
    10 февраля в 15:28
    команда в становлении ! но форвард очень нужен .
    ДСА
    ДСА
    10 февраля в 14:37
    Усиливаются пока молодняком на перспективу.
    SHMEL
    SHMEL ответил Багор
    10 февраля в 14:08
    Всю команду менять нужно, Зенит месил коней как хотел.
    Сразу видно , что игру вообще не смотрел.
    Багор
    Багор
    10 февраля в 13:06
    Всю команду менять нужно, Зенит месил коней как хотел.
    drug01
    drug01
    10 февраля в 11:52
    Время еще есть!!!! Надо хорошо взвесить.....
    Faustello
    Faustello
    10 февраля в 11:52
    Картоху в растворителе вымачивает? ))
    Армейская душа
    Армейская душа
    10 февраля в 11:16
    Меня терзают смутные сомнения...
    VIPded
    VIPded
    10 февраля в 11:05
    Про химию Витя зря...)))
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