Ганчаренко: «Трансферное окно открыто, всё может быть»

Главный тренер ЦСКА в разговоре с журналистами ответил на вопрос, нужны ли команде новые игроки.

Спросите тренера «Барселоны» или «Сити» — всем нужны. Трансферное окно открыто, всё может быть. Рассматриваем любые варианты. Исходим из того, что в наличии. Ждем, придет кто-то или нет, но продолжаем с теми, кто есть. Тем более что состав внушает оптимизм. Химия получается хорошая.