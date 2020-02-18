Футбольный художник

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сегодня, 15:35

«Соккер.ру» вспоминает знаменитого Роберто Баджо, которому сегодня исполнилось пятьдесят три года.

Сколько футбольных талантов подарила миру Италия. И продолжает дарить. Но Роберто Баджо стоит особняком. По сравнению со многими другими итальянскими звёздами выиграл не так много. Два скудетто, Кубок Италии, Кубок УЕФА , Золотой мяч. Мог стать чемпионом мира, но не стал. Сами знаете почему. Два раза становился призёром мировых первенств, но эти награды навевают минорные настроения.

Его обожали болельщики, даром что Хвостик сменил немало клубов. Была жуткая обида тиффози «Фиорентины», когда Роберто уходил в недружественный «Ювентус», костерили его на чём свет стоит, забрасывали шарфами. А Баджо бережно поднял брошенный фиолетовый шарфик и развёл руками. «Что я могу поделать. Продали меня. Сделали предложение, от которого нельзя отказаться». И весь гнев как-то сошёл на нет. Фанаты «Юве», не любящие «Фиорентину» и всё, что с ней связано, не сразу, но приняли Роби. И были огорчены, когда Баджо пришлось уйти.

А вот с тренерами Хвостик не ладил. Арриго Сакки заменил своего лидера после удаления вратаря Джанлуки Пальюки в игре с норвежцами. Баджо пришлось повиноваться. Марчелло Липпи задвинул Роби в «Ювентусе» и выдавил его из «Интера». Чезаре Мальдини нехотя взял Роберто на чемпионат мира, а Дино Дзофф и Джованни Трапаттони вовсе отказывались от его услуг. Карло Анчелотти не захотел взять Роби в «Парму». Даже Ренцо Уливьери, чью «Болонью» Баджо тащил на себе, приревновал его, испугался, что Роберто ударит по его тренерскому авторитету. Функционеры тоже не жаловали Баджо. Вспомните брошенную президентом «Ювентуса» Умберто Аньелли фразу «обмочившийся кролик» после памятного финала с бразильцами. Про то, что сборная Италии дошла до финала во многом благодаря этому «обмочившемуся кролику» первое лицо «Юве» предпочло промолчать.

Соперники тоже не жаловали Роберто. Колотили его по ногам, в том числе по божественной правой. Он перенёс множество операций, все ноги в шрамах от наложенных швов. Но Баджо тем не менее играл до 37 лет, и в последние годы своей карьеры, которые он провёл в «Брешии», Роби не выглядел доигрывающим футболистом. Он всегда играл.

Роберто обладал фантастической, неземной техникой. Он мог делать с мячом что угодно. Причём на скорости, с закрытыми глазами, в окружении нескольких соперников. Хвостика часто упрекали в индивидуализме, что он тянет одеяло на себя, неохотно делится мячом. Но за свою карьеру этот «жадина» отдал больше сотни голевых передач. Что-то не очень вяжется с выписанным ярлыком.

Забивал Роберто тоже красиво. Ему было недостаточно ткнуть мяч в ворота, замкнуть прострел, хотя и таких рутинных голов на его счету числится немало. Запомнился Баджо голами-красавцами. Например, такими, какой он положил в ворота сборной Чехословакии на чемпионате мира. Мадонна, по её собственному признанию, ни бельмеса не смыслившая в футболе, восхищалась этим голом. Даром что так и не запомнила имя игрока. Полюбуйтесь и вы. Скоростью, пластикой, техникой и интеллектом итальянца.

Шестой из восьми детей из небогатой провинциальной семьи сделал себя сам. Учился, играл в футбол и доигрался до «Виченцы». Где началась спортивная биография будущего футбольного художника. Темноволосый (фирменного хвостика ещё не было и в помине) худенький парнишка в шестнадцать лет выходил на поле вместе со взрослыми мужиками в матчах Серии С. Бегал, забивал, оттачивал свою уникальную манеру обращаться с мячом. И был замечен сильными мира сего – в борьбе за Роби сцепились «Сампдория» и «Фиорентина». Шансы генуэзцев были весомее, но юноша порвал крестообразную связку. В «Сампе» решили, что это приговор всей будущей карьере. А «Фиорентина» рискнула и купила паренька. Более того оплатила его весьма дорогое лечение за границей. А потом флорентийцы терпеливо ждали, пока этот талант из Кальдоньо окончательно оправится, разбегается, разыграется. И он разбегался и разыгрался.

Наши любители футбола открыли Роберто Баджо в конце 1989 года, когда «Фиорентина» стала соперником киевского «Динамо» в 1/8 финала Кубка УЕФА . Наши комментаторы ещё не знали, как правильно произносится фамилия атакующего полузащитника «фиалок», - его называли то, Баггио, то Баджио. Но все были едины во мнении, - это Игрок. Роберто забил единственный мяч в том двухраундовом противостоянии. «Фиорентина» дошла до финала, но трофей в итоге уехал в Турин. Туда же, в «Ювентус», вскоре перебрался Баджо, за которого было выложено 25 миллиардов лир.

Но перед тем как появиться в чёрно-белой футболке, Роберто блеснул в синей майке на домашнем чемпионате мира, где итальянцы взяли бронзу. Проиграли в серии пенальти в полуфинале аргентинцам. Но Баджо в той серии свою попытку реализовал.

В «Юве» Роберто приняли не слишком ласково. Болельщики вскоре полюбили, а вот с отношения с товарищами оставались напряжёнными. Игрокам «Ювентуса» не нравилось, что Баджо держится особняком, что он не участвует в разных командных мероприятиях. Что у него необычная причёска, что он сменил веру – перешёл из христианства в буддизм. Не нравились его отлучки на охоту, а Баджо при всём своём буддизме большой любитель пострелять кабанов и уток.

Джиджи Майфреди, при котором Роби пришёл в «Ювентус», и сменивший его Джованни Трапаттони, закрывали глаза на все эти особенности Баджо, понимая, какой талант перед ними. И Хвостик был лучшим в том «Юве». Во многом благодаря ему туринцы взяли Кубок УЕФА , а сам футболист – Золотой мяч. Да и в футбольном мире Баджо запомнился в первую очередь игроком туринского клуба. Но пришёл Марчелло Липпи, отношения с которым не сложились. И в это же время взошла звезда Алессандро Дель Пьеро, также игравшего на позиции оттянутого форварда или атакующего полузащитника. Кому как больше нравится. «Юве» стал чемпионом, Роберто выиграл свой первый скудетто, но вынужден был уйти. Лигу чемпионов «старая синьора» выиграла уже без него.

А Роберто оказался в «Милане». Непривычно было видеть Хвостика в красно-чёрной футболке. Казалось, что встроить свободного художника Баджо в механизм команды Фабио Капелло невозможно. А вот и нет. Роби провёл отличный сезон 1995-96, помог «россонери» вернуть чемпионский титул, а сам добился отличного взаимопонимания с Джорджем Веа, Марко Симоне, Деяном Савичевичем.

Но стоило уйти Капелло, как «Милан» пошёл вразнос. Роберто играл при Оскаре Вашингтоне Табаресе, при срочно вернувшимся на «Сан-Сиро» Арриго Сакки, но большого удовлетворения от выступлений не получал. После завершения сезона 1996-97 Баджо расстался с «Миланом». Вернувшийся Фабио Капелло даже не пытался его удержать. Роберто хотел перейти в «Парму», но услышал от главного тренера Карло Анчелотти – «Извини, Роби, но я не вижу тебя в команде. Да, у меня есть Дзола».

Не видишь, и не надо. Баджо принял первое попавшееся предложение, которое исходило от «Болоньи». Ренцо Уливьери дал Хвостику полную свободу действий. В «Болонье» организовалась ударная тройка нападения – впереди наш Игорь Колыванов и швед Кеннетт Андерссон, чуть глубже Роберто. Не буду навязывать свою точку зрения, но это был лучший Баджо, которого я видел. Мудрый, опытный, и в то же время всё такой же изобретательный и хитрый. Роби раздавал пасы, забивал сам. 22 гола положил, а сколько с его передач забили Игорь с Кеннетом... «Болонья» прыгнула на седьмое место. Будь Роберто игроком более сильного клуба, он мог взять личные награды сезона 1997-98. Пришлось уступить звания игрока года и лучшего футболиста Серии Дель Пьеро и Роналдо. Но в сборную Хвостик вернулся, превосходно отыграл на чемпионате мира. Не дрогнул, подошёл к 11-метровой отметке в четвертьфинале с французами и забил. Но Луиджи Ди Бьяджо подкачал.

Но после столь успешного сезона в «Болонье» Баджо вдруг почувствовал холодок со стороны Ренцо Уливьери. Однажды он даже сорвался на журналиста, - «что вы всё Баджо, да Баджо. У „Болоньи“, между прочим, тренер есть». В какой-то момент Роберто понял, что нужно уходить. Тем более, что позвали в «Интер». А Роби в детстве так нравилась сине-чёрная форма.

И он перешёл в «Интер». Лучше б этого не делал. В бестолковом сезоне 1998-99 миланцев тренировали аж четыре специалиста – Луиджи Симони, Мирча Луческу, Лучиано Кастеллини и Рой Ходжсон. И каждый приходил со своими требованиями, каждый гнул свой линию. Баджо приходилось приспосабливаться. В сезоне 1999-2000 тренером «нерадзурри» стал Марчелло Липпи. Старая неприязнь переросла в откровенную вражду. Липпи не видел Хвостика (уже бывшего Хвостика, Роберто расстался с этим элементом своей причёски ещё в «Болонье») в составе. Но Капелло и Анчелотти откровенно говорили Роби, что не видят его в своих схемах, а Липпи просто задвигал. Баджо, которому исполнилось тридцать три года, не нравилось, что с ним обращаются, как с мальчишкой. Отработал сезон до конца, и ушёл. Опять же, куда глаза глядят. В «Брешию».

Тренер Карло Маццоне не стал мудрствовать лукаво и что-то изобретать. Как и Уливьери, он дал Баджо делать на поле всё, что считает нужным. И Роберто так и поступил. В скромной команде он выглядел очень солидно. И во многом его безграничный талант тащил «львят» на себе. Помогал занимать места в серединке таблицы, или выживать в Серии А. Рядом с большим мастером набирались опыта Дарио Убнер, Лука Тони, Матузалем. Не мешал Баджо и сменивший Маццоне Джанни Де Блази, оказавшийся последним тренером в клубной карьере Хвостика.

Несмотря на более, чем солидную игру в «Брешии», тренер Джованни Трапаттони забыл о своём бывшем подопечном. Видимо, посчитал, что Роберто староват для сборной. Чемпионат мира 2002 прошёл без Роби, хотя он был готов сыграть на своём четвертом мировом первенстве. И на чемпионат Европы 2004 Трапп не собирался его приглашать. Но к тому времени сам Баджо официально простился с футболом. В 37 лет. Хотя мог поиграть ещё. Но видимо, он перестал получать удовольствие от игры. В отличие от болельщиков, которые по-прежнему пересматривают ролики с игрой великого итальянского футболиста.