Герой Мюнхена отправился к своим товарищам

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сегодня, 18:12

«Соккер.ру» о знаменитом вратаре, пережившем авиакатастрофу.

В североирландском городе Колрейне в окружении родных и близких умер бывший вратарь «Манчестер Юнайтед» и сборной Северной Ирландии Гарри Грегг. Любопытно, что при рождении он получил имя Генри, но всего называли его Гарри. Вратарю было 87 лет. Из той команды, пережившей мюнхенскую трагедию, остался один сэр Бобби Чарльтон.

6 февраля 1958 года «Манчестер Юнайтед» возвращался домой после четвертьфинала Кубка чемпионов с «Црвеной Звездой». Возвращался в хорошем настроении. Ничья 3:3 вывела английский клуб в полуфинал. Авиационная техника была далека от совершенства, поэтому предполагалась посадка в Мюнхене.

После дозаправки самолёт отправился в Манчестер. Но взлететь с первой попытки не получилось из-за технических проблем. Которые не удалось полностью устранить, ибо и во второй раз самолёт не смог оторваться от земли. А тут ещё начался снегопад. Наиболее разумным решением стал бы перенос вылета на следующий день. За это время можно было спокойно отремонтировать двигатель «Амбассадора», но большинство торопилось домой. И через 15 минут после второй попытки взлететь, экипаж предпринял третью.

Самолёт разогнался и, наверное, бы взлетел. Если работники аэропорта убрали бы весь снег со взлётной полосы. Но часть бетонной дорожки осталась под снегом, который притормозил самолёт. Набранной скорости оказалось недостаточно для того, чтоб оторваться от земли. Вместо того, чтоб подняться в воздух, самолёт съехал со взлётной полосы и на скорости более 200 километров в час врезался сначала в ограждение аэропорта, пробив которое влетел в стоявший рядом дом. Начался пожар.

Командир корабля остался жив. Он и отдал приказ о немедленной эвакуации. Сохранялась угроза взрыва. Сидевший в салоне Гарри Грегг ударился головой об обшивку и потерял сознание. Когда вратарь очнулся, он подумал, что находится на том свете. Но Гарри услышал, как из соседнего салона зовут на помощь. Там летели тренер Мэтт Басби, ещё несколько футболистов.

Здоровый и сильный физически Гарри ногой сломал перегородку и принялся вытаскивать из салона людей. Был спасен Мэтт Басби. Затем вратарь вытащил из горящего самолёта Бобби Чарльтона, Джекки Бленчфлауэра, Дэнни Вайолетта. Но его продолжали звать на помощь. Гарри извлёк из салона беременную женщину – жену югославского посла в Великобритании Веру Лукич и её маленькую дочь Весну. Женщина пообещала спасителю, что если у неё родится сын, то он тоже станет вратарём.

Спасти удалось не всех. Трагедия унесла жизни восьми игроков, среди которых был один из самых одарённых английских полузащитников Данкан Эдвардс. За жизнь 21-летнего футболиста врачи боролись две недели. Тщетно. Погибли три помощника Мэтта Бассби. Перелёт стал последним в жизни для целой группы журналистов, среди которых оказался и бывший вратарь «Манчестер Сити» Фрэнк Свифт. Два футболиста из выживших – Дэнни Бленчфлауэр и Джонни Берри больше не вышли на поле. Многие игроки и сам Басби провели длительное время в больнице.

Гарри Грегг был в то время новобранцем «Манчестер Юнайтед». Позади у 25-летнего ирландца были пять лет, проведенных в «Донкастере». В декабре 1957 года (за полтора месяца до трагедии) он был куплен «красными дьяволами» за рекордные в те годы 23 тысячи фунтов. Будущий герой оказался самым дорогим стражем ворот в мире. Грегг вытеснил из ворот Рэя Вуда. Например, это он защищал ворота МЮ в обеих встречах с «Црвеной Звездой». Он же одним из первых переживших мюнхенскую трагедию оправился от повреждений и вернулся на поле. Через несколько месяцев Гарри отправился в составе сборной Северной Ирландии на чемпионат мира в Швецию.

На турнире собралось немало знаменитых вратарей – Лев Яшин ( СССР ), Владимир Беара (Югославия), Жилмар (Бразилия), Карл-Оскар Свенссон (Швеция), Дьюла Грошич (Венгрия), Колин Макдональд (Англия), Томми Янгер (Шотландия), Фриц Геркенрат (Западная Германия). Но в символическую сборную чемпионата мира вошёл Гарри Грегг, хотя он пропустил в пяти матчах десять мячей.

Гарри Грегг защищал ворота «Манчестер Юнайтед» на протяжении десяти лет и по праву считается одним из лучших голкиперов в истории клуба. Но ему пришлось пережить ещё одну трагедию, уже личную. В 1961 году умерла от рака его жена Мэвис, и Гарри остался с двумя маленькими дочками – Линдой и Карен. Несколько лет он воспитывал девочек в одиночку, пока в 1965 году не женился второй раз. Во втором браке у вратаря родилось ещё три дочери и сын.

Герой Мюнхена не выиграл с «красными дьяволами» ни одного трофея. В 1963 году Грегг серьёзно повредил плечо и не смог сыграть в финале Кубка Англии против «Лестера». Команда Басби выиграла трофей с Дэвидом Гаскеллом. Потом Грегг долго восстанавливался, ворота были заняты молодым ирландцем Пэтом Данном. С ним «Манчестер Юнайтед» и выиграл чемпионский титул в сезоне 1964/65. А когда в команде появился Алекс Степни, то Мэтт Басби отказался от услуг своего спасителя. И когда «красные дьяволы» выиграли чемпионат 1966/67, то 34-летний Грэгг доигрывал в «Сток Сити».

Он вернулся на «Олд Траффорд» в роли помощника тренера Дэйва Секстона. Вмести с ним и ушёл, уже окончательно. Гарри работал не только ассистентом. Он возглавлял несколько команд низших лиг, но больших успехов не добился.

Спасённая Греггом беременная женщина родила девочку. Однако своё слово Весна Лукич сдержала. Родившийся уже через два года после катастрофы сын стал вратарём, причём очень известным. Йован Лукич успешно защищал ворота «Лидса» и «Арсенала». Два голкипера встретились во время премьеры фильма, посвящённого мюнхенской трагедии. Джон Лукич назвал Гарри Грегга своими спасителем.

Гарри Грегг не любил вспоминать по тот страшный февральский день и никогда не кичился своим геройством. О своём подвиге он рассказывал как-то буднично. Словно, не видел ничего героического в вытаскивании людей из горящего самолёта. Вратарь сожалел, что не успел как следует познакомиться с новыми товарищами, как следует их узнать. «Быть может на том свете у нас получится поговорить», - сказал как-то Гарри во время презентации фильма о тех трагических событий. Теперь он с ними - с теми, для кого полёт оказался последним, с тренером Мэттом Басби, с другими игроками той команды.