Лучший сезон Баджо

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21 февраля 2020, 07:05

«Соккер.ру» продолжает рассказывать о великом итальянском футболисте. На очереди год, проведенный Роберто Баджо в «Болонье».

Как вы уже знаете, после ухода из «Ювентуса» Роберто Баджо присоединился к «Милану». Первый сезон получился успешным – и для Хвостика, и для «россонери». «Милан» выиграл очередной, а Роби – свой второй Скудетто. Но стоило Фабио Капелло уехать в «Реал», и всё пошло не так.

Уругваец Оскар Вашингтон Табарес, чья высочайшая квалификация не подлежит сомнению, не справился со строптивым коллективом. Не принесло счастья и возвращение Арриго Сакки. После чего руководство «Милана» вернуло Фабио Капелло, который отказался от услуг Баджо. Контракт Роберто с «красно-чёрными» истёк, но можно было предложить новый договор. Однако Капелло посчитал, что Баджо в «Милане» себя исчерпал.

Роберто только тридцать. Он в расцвете сил. Но в карьере что-то пошло не так. От него отвернулись два гранда – сначала «Ювентус», потом «Милан». В итоге вице-чемпион мира решил сам попроситься в «Парму», но Карло Анчелотти, работавший с пармезанцами, огорчил Роберто отказом.

И тут подсуетилась «Болонья». Тренер Ренцо Уливьери, известный больше как политик-коммунист, предложил Баджо поиграть в его команде. Предложил просто так, без особых шансов на успех. Но Баджо неожиданно согласился перейти в ряды семикратного чемпиона, хоть и на тот момент команды-середняка. В которой, однако, было немало интересных футболистов. В том числе и два наших Игоря – Шалимов и Колыванов. Ворота защищал не выдержавший испытания «Миланом» Франческо Антониоли, а в атаке пару Колыванову составлял бронзовый призёр чемпионата мира, швед Кеннет Андерссон.

Роби был не единственным новичком «борзых». В Болонью перебрались два защитника «Интера» Массимо Паганин и Массимо Тарантино, второй вратарь «Ромы» Джорджо Стерчеле, молодой нападающий из Сьерра-Леоне Мохаммед Каллон и ещё несколько не самых известных футболистов.

Антониоли из-за проблем со здоровьем взял паузу в карьере. В его отсутствие основным вратарём стал арендованный у «Ромы» Джорджо Стерчеле. Подменять его должен был Алекс Бруннер. На месте правого защитника играл Амедео Мангоне или вернувшийся из «Фиорентины» Даниэле Карнашиале. Слева – Микеле Параматти. В центре Стефано Торризи и Массимо Паганин. В запасе были Массимо Тарантино, Мауро Бономи и Кристиано Павоне. В опорной зоне действовал Джанкарло Марокки. Правая бровка была в распоряжении Давиде Фонтолана, за левую отвечал Карло Нерво, которого мог подменить Игорь Шалимов. Также в число резервистов входили Оскар Маджони, Андрес Мартинес, Паоло Кристаллини, Массимо Брамбилла и Джулиано Джентилини.

Ренцо Уливьери дал Баджо полную свободу действий. Роберто действовал на позиции атакующего полузащитника. Вперед были выдвинуты два блондина Кеннет Андерссон и Игорь Колыванов. Мохаммед Каллон больше сидел в запасе, нежели играл. Перед началом сезона Роберто отправился в парикмахерскую, где коротко подстригся и отрезал свой знаменитый хвостик. В этом был некий символизм. Роби начинал новую футбольную жизнь. В прошлой остались «Ювентус», «Милан», Золотой мяч и сборная Италии, в которую Баджо рассчитывал вернуться.

Баджо забил в первом же матче в красно-синей футболке, – реализовал 11-метровый в игре с «Аталантой». Но «Болонья» проиграла в Бергамо 2:4. После Роби удалось дважды поразить ворота «Интера», однако итог этой встречи был неутешительным – снова 2:4. Причём на своём стадионе «Ренато Далль’Ара». Потом была серия из трёх нулевых ничьих и проигрыш «Парме» на «Эннио Тардини» 0:2. Под Уливьери задрожало кресло. На дворе уже стоял ноябрь, а очков как кот наплакал – всего три.

И тут «Болонья» проявила себя во всей красе, разбив вдребезги «Наполи» 5:1. Первый тайм остался за неаполитанцами, а второй стал концертом Баджо. Роберто забил три мяча и сделал два голевых паса, заставив «Болонью» влюбиться в своего лидера.

Но после этого праздника жизни их ждали два поражения от «Сампдории» (2:3) и «Удинезе» (3:4). В промежутке между ними сыграли две ничьи по 2:2. Но также была победа над «Лечче», ничья с «Миланом» и выигрыш

у «Брешии» (Баджо дважды не пожалел свою будущую команду). «Борзые» выбрались из подвала

на двенадцатое место.

Дальше опять возникла чёрная полоса – ничья с «Эмполи», поражения от «Ювентуса» и «Лацио». Снова спуск в подвал. Однако во втором круге «Болонья» предстала уже другой. Не сборищем сильных футболистов,

а боеспособным коллективом. Первым это на себе прочувствовал «Интер», проигравший болонцам на «Сан-Сиро». После была искромётная победа над «Бари» 4:3 – по дублю Колыванова и Баджо. Бывший динамовец забил и «Роме», но его команда уступила 1:2. В игре с «Пьяченцой» «выстрелил дуплетом» Андерссон, а Баджо добавил третий мяч. После обидного домашнего проигрыша «Парме» команда Уливьери поймала ветер в паруса. Девять туров без поражений, и шесть из девяти встреч завершились победой «Болоньи». Красиво разобрались с «Сампом» в Генуе, – хет-трик сотворил Андерссон. Голы Шалимова и Колыванова принесли три очка в игре с «Удинезе». А как красиво был уложен на лопатки «Милан»! Роберто был беспощаден к недавним товарищам, дважды заставив «россонери» разыгрывать мяч с центра поля. Юный Андреа Пирло как мог сражался за свою «Брешию», забил единственный мяч в ворота «Болоньи». Но Баджо снова забил дважды, а Паганин сделал «контрольный выстрел» - 1:3.

Единственным, кто смог обуздать ту весеннюю «Болонью», оказался чемпион Италии «Ювентус». Хет-трик Филиппо Индзаги оказался весомее голов Колыванова и Баджо. А вот «Лацио» в заключительном туре получил два от бывшего Хвостика. «Болонья» закончила чемпионат восьмой, опустившись на строчку ниже. Но при этом в городе был праздник, будто «борзые» в восьмой раз взяли Скудетто. Настолько хороши были они во втором круге. И чего им в первой половине не игралось? Если б не ужасная осень, команда Уливьери могла попасть и в пятёрку.

Баджо отыграл безупречно в обеих половинах чемпионата. Роби забил 22 мяча и сделал более десятка голевых передач. 12 раз отличился Андерссон, 9 - Игорь Колыванов. Хороший сезон, как выяснилось, предпоследний в карьере, получился у Игоря Шалимова.

Сам же Роберто вернулся в сборную. Он снова стал востребованным в Италии, доказав, что в 30 лет футбольная жизнь продолжается. А ещё он доказал, что фигура его масштаба не потеряется и в клубе средней руки.

Эта «Болонья» могла добиться большего, останься Роби на «Ренато Далль’Аро». Но Баджо вспомнил о мечте детства – выступать за «Интер». Да и Ренцо Уливьери керосинчику в костёр плеснул, публично преуменьшая роль Роберто в успехах «красно-синих». «Болонья» без бывшего Хвостика не рухнула, но расставание не принесло счастья ни команде, ни игроку. А сезон 1997-98 ещё долго вспоминали в Болонье. Хоть команда тогда ничего и не выиграла.