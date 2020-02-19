Песня безумная фиалок

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вчера, 23:51

«Соккер.ру» рассказывает, как «Фиорентина» дошла до финала Кубка УЕФА , но осталась без трофея и без лидера.

Не зря «Фиорентина» боролась за юного Роберто Баджо, не зря оплатила сложную операцию молодого футболиста, не зря ждала, пока он поправится. Роби восстановил здоровье и доказал, что является восходящей звездой итальянского футбола. Было видно, что скоро этот молодой человек затмит собой главную звезду «фиалок» аргентинца Рамона Диаса.

«Фиорентине» в 1987 году удалось привлечь тренера Свена-Горана Эрикссона. Который в своё время привёз из Швеции защитника Гленна Хюсена, который и заполнил вторую легионерскую вакансию. Первый эрикссоновский сезон сложно было признать сверхуспешным. Флорентийцы поднялись с десятого места на восьмое.

Летом 1988-го Флоренцию покинули Рамон Диас и полузащитник сборной Италии Никола Берти. Оба перешли в «Интер». Зато перебрался из «Пизы» опорный полузащитник сборной Бразилии Карлос Каэтано Бледорн Виери, он же Дунга. В атаке партнёрами повзрослевшего Баджо стали многолетний лидер атак «Ромы» Роберто Пруццо а два арендованных у миланских клубов футболиста – Стефано Боргоново («Милан») и Энрико Кукки («Интер»). Но все трое находились в тени Баджо, забившего 15 мячей в сезоне. «Фиорентина» финишировала седьмой, набрав 34 очка. С такими же показателями закончила чемпионат «Рома». Для выявления делегата Италии в Кубке УЕФА был проведен дополнительный матч. Пруццо, забивший больше сотни мячей в красно-жёлтой футболке Ромы», провёл свой единственный гол в составе «Фиорентины», не пожалев свою бывшую команду. Этот гол вывел в «фиалок» в еврокубки, а римляне остались с носом.

Эрикссон не устоял перед соблазном вернуться в «Бенфику». Его место занял Бруно Джорджи. Боргоново и Кукки вернулись в свои клубы. Хюсен уехал в «Ливерпуль». Закончил карьеру Пруццо. В чешской «Славии» флорентийцы нашли оборонительного полузащитника Любоша Кубика. Третьим легионером, а уже можно было дозаявлять третьего иностранца, стал аргентинский нападающий Оскар Дертисия, ещё не лишившийся своей шевелюры.

Ворота «Фиорентины» уже несколько лет защищал добротный голкипер Марко Ландуччи. Лавочку грел вечный запасной Джузеппе Пеликано. Справа в обороне играл капитан команды Серджо Баттистини, слева – Джузеппе Вольпечина. Пару центральных составляли нынешний тренер «Милана» Стефано Пиоли и Челесте Пин. Также в распоряжении Бруно Джорджи находились Альберто Малуши, Марко Фачченда, Стефано Даниэль, Роберто Боско, Альберто Ди Кьяра. Опорный полузащитник Дунга , рядом с ним Антонио Дель’Ольо и Джузеппе Якини. В запасе Любош Кубик, Джакомо Калегари, Ренато Бузо, Луиджи Сакки и Роберто Онорати. Атакующий полузащитник Роберто Баджо. В нападении Оскар Дертисия и Марко Наппи. Запасные Джакомо Бьянчелли, Марко Дзиронелли и Симоне Серени.

«Фиорентина» бледно начала чемпионат. Ничья 1:1 в Бари – Баджо спас. Ноль-ноль дома с «Дженоа». Болезненный проигрыш в Турине «Ювентусу» 1:3. Первая победа пришла в четвёртом туре. Забитый Баджо пенальти принёс два очка в игре с «Лацио». Поездка в Неаполь в гости к чемпиону обернулась болезненным проигрышем. «Фиалки» выигрывали 2:0, но уступили 2:3. «Наполи» помог выход не вполне здорово Диего Марадоны. Видимо, много сил отняла поездка в Мадрид, где в первой встрече 1/32 финала команда Роберто Баджо уступили «Атлетико» 0:1.

Ответной встрече с испанцами предшествовал матч с клубным чемпионом Европы «Миланом» на «Сан-Сиро». Редкий гол Мауро Тассотти оставался единственным, пока в середине второго тайма Антонио Дель’Ольо не огорчил бывшего вратаря «фиалок» Филиппо Галли – 1:1.

Ответная встреча с «Атлетико» растянулась на 120 минут. Из-за единственного гола Бузо. В серии пенальти Ландуччи взял два пенальти. В том числе и от самого Паулу Футре. Флорентийцы же были безупречны. Им понадобилось всего три удара, чтобы преодолеть первый барьер.

Игра с «Атлетико» отобрала все силы. Две следующих встречи чемпионата Италии «Фиорентина» проиграла «Удинезе» и «Лечче». Зона вылета совсем рядом. Эта близость мобилизовала команду. Добыты две победы над «Сампдорией» и «Кремонезе». С трудом, но был пройден следующий соперник в Кубке УЕФА – французский «Сошо» (1:1 и 0:0).

Уже к ноябрю стало ясно – больших высот «Фиорентине» в Серии А не достичь. Даже прошлогоднее седьмое место виделось счастьем. И в какой-то момент клуб сделал ставку на Кубок УЕФА . Следующий соперник, киевское «Динамо», был пройден со скрипом. За 180 минут - один гол, и тот с пенальти. Баджо был точен. Во время зимней паузы можно было поправить дела внутренние. Но после разгрома «Асколи» с результатом 5:1 – как отрезало. Тринадцать туров без побед. И в Кубке Италии тоже неудача.

Только 18 февраля, в 23-й день рождения Баджо «Фиорентина» прервала полосу неудач, разгромив «Лечче» 3:0. Один из трёх голов на счету именинника. Но через неделю поездка в Геную и 0:3 от «Сампа». Джорджи всё менее уютно чувствовал себя в кресле тренера.

На чемпионат Италии махнули рукой. Не вылетят – и хорошо. Зато в четвертьфинале Кубка УЕФА пройден «Осер». Две победы по 1:0. Тренер бургундцев Ги Ру придумал, как нейтрализовать Баджо. Но в первой игре его игроки недосмотрели за Вольпечиной, во второй – за Наппи.

Не успели флорентинцы выйти в полуфинал, как Бруно Джорджи был отправлен в отставку. Место старшего тренера занял чемпион мира Франческо Грациани. Его дебют пришёлся первый полуфинал против «Вердера». Флорентийцы могли выиграть в Бремене и выиграли бы за счёт гола Наппи, если б не ошибка Ландуччи на последней минуте – ничья 1:1. В ответной встрече вратарь «Фиорентины» отыграл превосходно, не пропустив ни одного мяча. Товарищи тоже не забили, но нулевая ничья сделала финалистом «Фиорентину».

Две убедительные победы - над «Вероной» 3:1 и «Аталантой» 4:1, одержанные уже при Грациани, позволили избежать вылета в Серию В. «Фиорентина» с 28 очками заняла 12-е место, а «Удинезе» выбыл с 27 очками. Невесело. Всё мог бы исправить выигрыш Кубка УЕФА , но флорентийцам противостоял «Ювентус». Впервые в истории турнира в финал вышли два итальянских клуба.

Первая встреча проходила в Турине. «Ювентус», в стартовом составе которого вышел Сергей Алейников, повёл в счёте на второй минуте. Отличился Роберто Галлиа. Через восемь минут Роберто Бузо в падении восстановил равновесие, которое продержалось до 59-й минуты. После прострела Анджело Алессио мяч попал в руку Ди Кьяре и отскочил к Пьерлуиджи Казираги. А тот уже не промахнулся. А потом Ландуччи прозевал дальний удар Луиджи Ди Агостини – 3:1.

Но ещё оставался ответный матч, который пришлось проводить в Авеллино. Близился чемпионат мира, и флорентийский стадион срочно приводили в порядок. «Ювентус» выстоял. Забей Баджо на 69-й минуте, всё могло быть иначе. Но Роберто не смог поразить ворота своего будущего клуба. Ничья 0:0 принесла Кубок УЕФА «Ювентусу», за который снова все 90 минут отыграл Сергей Алейников.

А ещё раньше стало известно, что «Юве» выиграл у «Фиорентины» не только Кубок. Туринцы купили Роберто Баджо. Как ни протестовали болельщики, как ни кляли на все лады своего недавнего идола, двадцать пять миллиардов лир сделали своё дело.