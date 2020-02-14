«Ювентус» и его помощник со свистком

1581669915

сегодня, 11:45

От полуфиналов Кубка Италии следовало ждать чего-то интересного. И они не подкачали. «Соккер.ру» - о спасении чемпиона в тяжелейшем матче.

Когда в полуфинале Кубка Италии сформировались пары «Интер» - «Наполи» и «Милан» - «Ювентус», стало понятно, что это будет как минимум интересно и интригующе. Мало того, что кубковые турниры сами по себе не такие предсказуемые, так в нынешнем сезоне еще ни у одной из команд нет такого превосходства, которое позволяло бы считать ее безоговорочным фаворитом. Конечно, на фоне «Милана» и «Наполи» с их скромными для имени позициями в Серии А «Интер» и «Ювентус», делящие лидерство, кажутся явными доминирующими силами. Но первые полуфинальные встречи показали, что это далеко не так. «Интер» на своем поле уступил «Наполи», но всего лишь со счетом 0:1, который оставляет много недосказанности и шансов «нерадзурри» на переворот в ответной встрече. А «Ювентусу» пришлось несладко в гостевой встрече с «Миланом».

Вообще, встреча могла порадовать любителей ностальгии. В атаке Златан Ибрагимович и Криштиану Роналду, в воротах «Ювентуса» - легендарный Джанлуиджи Буффон. К слову, все о себе напомнили, кроме шведа, пожалуй, который довольно быстро схватил желтую карточку и был не так остер, как того следовало ждать. Но это компенсировала сама игра «Милана». «Россонери» явно лучше «Ювентуса» настроились на борьбу, поэтому атаковали азартнее, динамичнее и попросту опаснее.

Это и позволяло Буффону проявлять свое мастерство, напоминая, что он находится вне влияния возрастных особенностей. Несколько раз Джиджи по-настоящему спас туринцев, полевые игроки никак не могли проснуться. «Ювентус» на протяжении большей части матча действовал весьма однообразно, предсказуемо и, что самое главное, очень медленно. Попытки Роналду и Хуана Куадрадо растащить оборону «Милана» успеха не приносили, кое-какое разнообразие вносили, но не более.

«Милан» попросту выглядел предпочтительнее, даже при условии, что мячом чаще распоряжались туринцы (21:14 по ударам в пользу хозяев, 11:4 в створ). Складывалось впечатление, что кроме возни с ним они и предложить ничего не могут. Да, у «Милана» при его активности хватало суеты и лишних движений, а также поспешно принятых решений, например, когда говорим о дальних ударах, которые для Буффона в общем-то и так не были сложны. Поэтому при всем преимуществе по остроте «Милану» счет долго не удавалось открыть.

Это случилось лишь по истечении часа игры – Анте Ребич, который забил несколько дней назад «Интеру», отличился голом и в ворота «Ювентуса». Логично, что после гола «Милан» не стал продолжать излишне активничать, поскольку рассчитывал углубить свой контратакующий подход, отдав «Ювентусу» территорию еще больше. Маурицио Сарри же не понимал, как сделать игру своей команды более интенсивной, поэтому дергал состав заменами и успел выпустить Родриго Бентанкура и Гонсало Игуаина – как раз после этого и сама судьба подбросила туринцам подарок.

Тео Эрнандес, который на своей позиции крайнего защитника выступал невероятно активно, нанеся даже четыре удара по воротам, переборщил со своей активностью и схватил уже вторую желтую карточку. Причем на ровном месте, необоснованно. В меньшинстве «Милан» был прижат к воротам, хотя пробовал отвечать контратаками и не выглядел безнадежно. То есть «Ювентус» по-настоящему не мог прижать «россонери» даже с преимуществом в численности состава. И тут на сцену вышел главный судья встречи Паоло Валери, который обильно посыпал всю дорогу желтыми карточками.

В сторону «Милана» в основном. Хозяевам он показал восемь желтых карточек, считая две Эрнандесу, а у «Ювентуса» предупреждение было всего одно. Решающий свисток матча тоже прозвучал не в пользу «Милана». Одна из отчаянных и достаточно примитивных атак «Ювентуса» завершилась подачей в штрафную хозяев, где Роналду попытался пробить в падении через себя. Мяч после его удара угодил в локоть Калабрии.

Рефери для проформы, как и просила Федерация футбола Италии, сам пошел смотреть видеоповтор, и в итоге принял решение назначить пенальти. Весьма странный одиннадцатиметровый, поскольку Калабрия был спиной к мячу, не видел момент удара, все происходило в динамике, Давиде вообще только подпрыгнул, и его рука не могла находиться нигде, кроме той позиции, где была, да и расстояние такое, что среагировать и убрать ее он просто не мог. Обычно в таких ситуациях мы все же чаще не видим пенальти.

Но Валери же и повтор посмотрел. Так что это еще один повод придраться даже не столько к ВАР, сколько к тому, как эту технологию используют и трактуют решения в Италии – а мы как раз рассказывали, что там напряжение вокруг ВАР растет. Конечно, пенальти Роналду реализовал, сохранив для «Ювентуса» лицо перед ответной домашней игрой. Португалец вообще в 2020 году разыгрался. Он забивал во всех восьми матчах этого года, причем не только с пенальти, разумеется. А вот сам одиннадцатиметровый сослужит еще «Ювентусу» дурную службу. Только народ стал забывать о популярном мнении, что судьи помогают «Ювентусу» одиннадцатиметровыми, как Валери так откровенно подставился. Вот Стефано Пиоли уже разошелся:

Я был зол в первую очередь потому, что ранее на Ибрагимовиче был фол. К тому же я хорошо помню, как в начале сезона судьи показывали повторы пенальти в матче «Кальяри» - «Брешиа». Тогда все говорили, что было ошибкой назначать пенальти, потому что игрок не мог видеть мяча. Поэтому я не понимаю, чем эта ситуация отличается от той. Калабрия не видел мяча. Невозможно отрубить руки и не использовать их во время прыжка. У него не было времени. Мне просто хочется четко понимать, за что дают пенальти, а за что – нет. Я даже не уверен, что мяч летел в створ ворот.

Так что «Ювентус» хоть и не потерял еще ничего в чемпионате и Кубке Италии, но выглядит сейчас как минимум тяжеловато. И этот матч стал лишним тому подтверждением.