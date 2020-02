Браво, Фрэнки и Жиру! И как же так, Жозе?  

«Тоттенхэм» был в шаге от попадания в топ-4, но снова отдалился от своей цели, проиграв прямому конкуренту. «Соккер.ру» - о важном английском матче.

В турнирном смысле

Как мы и говорили до игры, схватка двух лондонских клубов — важнейший матч с точки зрения турнирной таблицы АПЛ , ведь речь шли (да и по-прежнему идет) о размежевании первой четверки команды, которые отправятся в Лигу чемпионов, от всех остальных. Да, в случае утверждения дисквалификации «Манчестер Сити», пятое место тоже станет лигочемпионским, но это пока вилами по воде писано, поэтому все, кто может бороться за топ-4, делают это.

«Тоттенхэм» проделал неплохую работу в последний месяц, в то время как «Челси» регулярно оступался, перед очным матчем команды разделяло в таблице всего лишь одно очко, но после победы «синих» это преимущество выросло до четырех, а «шпор» по итогам тура могут опередить «Шеффилд» и «Вулверхэмптон». «Челси» продолжает удерживаться в четверке, несмотря на то, что в последних 15-ти турах команда Фрэнка Лэмпарда ни разу не одержала двух побед кряду.

Лэмпард — Моуриньо — 3:0

В третий раз встреча двух тренеров, один из которых долго играл под руководством другого и наверняка многому научился, завершается в пользу молодого специалиста. Лэмпард выбивал «Манчестер Юнайтед» под руководством Моуриньо из Кубка Лиги у руля «Дерби Каунти», а в нынешнем сезоне АПЛ «Челси» уже во второй раз сильнее «Тоттенхэма»: в декабре была гостевая победа с дублем Виллиана, сегодня преимущество «синим» обеспечили голы Жиру и Алонсо.

Составы и силы

«Тоттенхэм» провел второй матч за неделю и во второй раз проиграл: в среду «РБ Лейпциг» по делу выиграл в Лондоне, а теперь «Челси» реализовал свое внушительное игровое преимущество над «шпорами». Жозе Моуриньо перед матчем нагловато заявил, что ему донесли о возвращении «Челси» к игре с пятью защитниками. Информаторы «Особенного» не соврали, только ему это ничем не помогло.

Лэмпард действительно использовал схему 3-4-2-1, причем доверился футболистам, которые не ходят у него в любимчиках: на острие атаки вышел Оливье Жиру, а не Абрахам и не Батшуайи, левый фланг достался Маркосу Алонсо, хотя на этой позиции обычно играет Эмерсон, если Аспиликуэта нужен в центре. Росс Баркли — еще один нечастый гость стартового состава, тоже получил свой шанс. Забегая вперед, все неочевидные ставки Лэмпарда сработали изумительно.

Хотел бы Моуриньо иметь такой выбор форвардов, но у него сейчас нет даже Сона, не говоря о Кейне. Жозе попытался по-своему «зазеркалить» схему Лэмпарда и тоже расположил у печки трех центральных защитников. Надстройка была немного другой — 3-5-2, хотя иногда эта схема превращалась в совсем уж защитный вариант — 5-4-1. У «Тоттенхэма» с первых минут вышли Танганга, Н`Домбеле и Ло Чельсо, а в атаке пытались играть Моура и Бергвейн. Главная интрига — отсутствие в стартовом составе Деле Алли. Вероятно, дисциплинарная мера в ответ на его яркое негодование после замены в матче с «Лейпцигом».

Name a more arrogant player in the Premier League right now than Dele Alli. I’ll wait. pic.twitter.com/ipu0b0btFe