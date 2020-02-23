15 фамилий. Главные трансферы зимы в ФНЛ

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сегодня, 16:45

Российский чемпионат не ограничивается РПЛ , в Футбольной Национальной Лиге тоже был открыт футбольный рынок, итогами работы которого делится «Соккер.ру».

Самые интересные трансферные события зимы в ФНЛ уместились в трех десятках абзацев: назовем 5 самых значимых футболистов, которые покинули Первый дивизион, 5 видных новичков и 5 трансферов между клубами ФНЛ . Этого хватит, чтобы составить общее представление.

Топ-5 внутренних трансферов ФНЛ

Александр Руденко («Спартак-2» - «Торпедо», аренда). Лучший игрок «Спартака-2» и один из лучших в ФНЛ , забивший 13 голов в первой части сезона, так и не дождался вызова в главную команду. «Красно-белые» отправили Руденко в аренду в «Торпедо». Логика в целом ясна: «Торпедо» - это настоящий клуб, а не вторая команда, здесь реальная конкуренция и серьезные спортивные задачи.

Роман Шишкин («Торпедо» - «Спартак-2»). В первой части сезона Шишкин играл в основе «Торпедо», но зимой откликнулся на зов Романа Пилипчука и спустя 10 лет вернулся в «Спартак» через черный ход. Вероятно, Федун держит Пилипчука под рукой на случай провала Тедеско, и если Роман Михайлович пойдет на повышение, то прихватит с собой в главную команду и Шишкина. Пути спартаковские неисповедимы.

Равиль Нетфуллин («Химки» - «Торпедо»). После смены «Химками» вектора развития (фактически речь идет о сокращении или потере финансирования клуба) Нетфуллин подался в «Торпедо», где у него много знакомых, в том числе тренер Сергей Игнашевич. Дело в том, что Равиль начинал профессиональную карьеру в ЦСКА и пару лет тренировался рядом с легендой армейцев. В составе автозаводцев должен увеличить конкуренцию в центральной зоне полузащиты.

Максим Григорьев («Авангард» - «Факел»). Воронежский клуб увяз на последней строчке в таблице ФНЛ , но весной постарается спастись — об этом говорит обильное зимнее усиление. Максим Григорьев в своей карьере играл за «Спартак», «Локомотив» и «Ростов», выигрывал медали чемпионата России и даже несколько раз выходил на поле в футболке национальной сборной. Форварду всего 29 лет, но он уже достиг пика карьеры: будет бороться за выживание в ФНЛ .

Алексей Евсеев («Ротор» - «Факел»). Помогать «Факелу» будет также воспитанник «Зенита» Евсеев. Впечатляет прыжок, который совершил этим трансфером полузащитник: в первой половине сезона он входил в основную обойму лидера ФНЛ (16 матчей, 1 гол), а теперь очутился в последней команде лиги.

Топ-5 потерь ФНЛ

Денис Макаров («Нефтехимик» - «Рубин»). На автора 11 голов в первой части сезона ФНЛ претендовали ЦСКА и «Рубин», Денис сначала склонялся к переезду в Москву, но Слуцкий и Веретенников уговорили остаться в Татарстане. Добро пожаловать в РПЛ !

Александр Клещенко («Енисей» - «Ордыбасы»). В начале прошлого года Александром интересовались «Зенит» и «Динамо», но он уехал в Казахстан. Летом вернулся, провел полгода в «Енисее» и снова рванул к соседям, только на этот раз в «Ордыбасы», а не в «Тобол». Толковый центральный защитник, думаю, мы о нем еще услышим.

Алексей Шумских («Томь» - «Кайсар»). И этот качественный (по крайней мере, по меркам ФНЛ ) центрбек перебрался в Казахстан. Шумских устал ждать лучших времен в «Томи», может быть, и зря, ведь вскоре после его отъезда пришел «Газпром» с чемоданом денег.

Александр Филин («Химки» - «Тамбов», аренда). Может сложиться ощущение, что ФНЛ зимой теряла только защитников. После продажи в «Ростов» Максима Осипенко «Тамбов» укрепил центр обороны сначала Игорем Юргановым из «Сочи», а потом и Александром Филиным для верности. Защитник будет выступать за «волков» на правах аренды до конца сезона, но у клуба РПЛ есть право выкупа.

Максим Ненахов («Ротор» - «Ахмат»). Ненахов — основной левый защитник сильнейшей команды ФНЛ в первой части сезона, а «Ахмату» как раз нужен был игрок на позицию, которая стала проблемной после ухода Милада Мохаммади. Любопытно, как справится с серьезной миссией 21-летний воспитанник «Динамо».

Топ-5 новичков ФНЛ

Валерий Кичин («Динамо Минск» - «Торпедо»). Капитан сборной Киргизии возвращается в Россию после недолго отсутствия. Кичин уже играл за «Волгу», «Анжи», «Енисей» и другие клубы, а теперь попробует сделать сильнее оборону «Торпедо». По новым правилам Валерий не будет считаться легионером, как и другие футболисты из стран ЕАЭС.

Виталий Денисов («Рубин» - «Ротор»). Чемпион России и двукратный обладатель Кубка России в составе «Локомотива» Денисов не сумел закрепиться в «Рубине», а Слуцкий не заинтересовался сотрудничеством с опытным футболистом. Теперь Виталий в «Роторе», где должен заменить ушедшего в «Ахмат» Ненахова.

Виталий Дьяков (свободный агент - «Спартак-2»). Воспитанник «Локомотива» запомнился по выступлениям за «Ростов» и «Динамо», но потом карьера Дьякова дала трещину, последние полгода он вообще сидел без работы. Реанимировать Виталия в «Спартаке-2» попытается Роман Пилипчук, окруживший себя дядьками в команде, которая вообще-то должна готовить молодежь.

Владислав Кулик («Тамбов» - «Чайка»). Серьезный полузащитник, возможно, даже недооцененный российским футболом. Кулик здорово смотрелся в «Кубани», выступал за «Рубин» и «Крылья Советов», а еще недавно забивал «Зениту» в составе «Анжи». Владиславу уже 34, в «Тамбове» он проигрывает конкуренцию, но на уровне ФНЛ еще может попылить.

Астемир Гордюшенко ( ЦСКА - «Торпедо»). Полузащитник не сумел заиграть в РПЛ в составе ЦСКА , но, возможно, сможет сделать это в составе «Торпедо» под руководством Сергея Игнашевича. С новым клубом Гордюшенко заключил контракт на 2.5 года, а автозаводцы заплатили 100 тысяч евро в качестве компенсации.