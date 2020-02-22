Захлопнись! Главные сделки последнего дня трансферов в России

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сегодня, 12:00

Чемпион мира в «Сочи» и двойное усиление для «Крылышек». «Соккер.ру» вмиг разбирается со сделками российского дедлайна.

В заключительный день зимнего периода дозаявок российскими клубами зарегистрировано 25 трансферов «на выход» и 34 трансфера «на вход». Большинство переходов осуществились на внутреннем рынке: собственно, в 25 сделках по обе стороны были российские клубы, а еще 9 футболистов перешли из зарубежных клубов или других российских лиг. Ниже — о главных новичках команд РПЛ в последний день трансферного окна.

Адиль Рами (Франция)

Трансфер: из «Фенербахче» в «Сочи» как свободный агент.

«Сочи» очень не хочет вылетать и хватается за все подворачивающиеся под руку соломинки. В последний день трансферов внезапно выяснилось, что на черноморское побережье приедет чемпион мира Адиль Рами. Это четвертый чемпион мира в РПЛ и первый француз, до Рами был бразилец Роберто Карлос и немцы Бенедикт Хеведес и Андре Шюррле, по-прежнему выступающие за московские «Локомотив» и «Спартак».

На мундиале в России Адиль не сыграл ни минуты, оказавшись единственным таким полевым игроком в составе «трехцветных», а после чемпионата мира француз играл мало и не интересно: сначала потерял место в основе «Марселя», затем прошедшим летом перешел в «Фенербахче», но и там не сумел пробиться в стартовый состав.

Рами 34 года, за последний год он принял участие в десяти матчах. «Сочи» рассчитывает, что магия громкого имени спасет от вылета в ФНЛ ? Нет такой уверенности. В этой авантюре точно был бы смысл, если бы Адиль привез с собой в Сочи Памелу Андерсон, но пара рассталась прошлым летом. Увы, «спасательница Малибу» не будет трясти стариной на пляжах Адлера. Какая бы славная получилась реклама российскому курорту, подпиши «Сочи» Адиля Рами на годик раньше…

Максим Глушенков (Россия)

Трансфер: из «Спартака» в «Крылья Советов» на правах аренды до конца сезона.

Игрок молодежной сборной России на данном этапе не входит в планы Тедеско. Максим ездил со «Спартаком» на два сбора, получил внушительное количество игровой практики на турнире в Катаре, но пока не убедил Доменико. На самом деле, аренда в такой ситуации — идеальное решение: талантливый футболист уже перерос уровень ФНЛ , где мог бы играть за «Спартак-2», в основе своей очереди ждать долго, а в Самаре Максим может развернуться и проявить себя во всей красе. Карты ему в руки. К тому же, «красно-белые» позаботились о развитии своего футболиста: в арендное соглашение с «Крыльями Советов» включен пункт, согласно которому Глушенков должен принять участие, как минимум, в 50% матчей весенней части сезона в РПЛ .

Сафа Хади (Ирак)

Трансфер: из «Аль-Шорта» в «Крылья Советов» за 150 тысяч евро.

Вчера «Крылья Советов» объявили о начале сотрудничества с еще одним новичком, причем в случае хавбека сборной Ирака Хади речь идет о полноценном контракте сроком 2.5 года. Сафа — 21-летний опорный полузащитник, в «Крылышки» он перешел из «Аль-Шорта», прошлогоднего чемпиона Ирака. Ранее сообщалось об интересе к Хади со стороны «Зенита», причем интерес «сине-бело-голубых» якобы спровоцировал Сердар Азмун, указавший своему клубу на талантливого футболиста. «Зенит» в талант Сафа Хади не поверил, но иракский полузащитник все-таки приехал в РПЛ , чтобы играть за «Крылья Советов».

Кирилл Капленко (Россия)

Трансфер: из «Зенита-2» в «Оренбург» на правах аренды до конца сезона.

«Зенит» предпочитает помогать «Сочи», но в конце трансферного окна чемпионы России бросили кость и «Оренбургу». Впрочем, вряд ли опорный полузащитник Кирилл Капленко едет на Урал за постоянной игровой практикой, которая у него была в «Зените-2», скорее всего, будет отсиживаться на скамейке и ждать своего шанса. Капленко — уроженец Белоруссии, в Россию он перебрался в 2015 году, поступил в академию «Краснодара», а спустя пару лет оказался в «Зените». Кирилл даже пару раз сыграл в РПЛ еще при Роберто Манчини: дебютировал в матче с «Уфой», заменив Кристиана Нобоа за 10 минут до конца, а потом вышел в старте на игру с «Ахматом». Это было в 2017-м, с тех пор — только ФНЛ .

Игорь Калинин (Россия)

Трансфер: из «Динамо» в «Урал» на правах аренды до конца сезона.

Прошедшим летом Игорь Калинин перешел в «Динамо», став частью обширной трансферной кампании, которую вел Роман Орещук. Уже тогда был очевиден перегруз на левом фланге обороны «бело-голубых», однако в клубе предпочли этого не замечать. В итоге, слева у «Динамо» успели сыграть Морозов, Рауш и Плиев, а до Калинина очередь так и не дошла. Сейчас Игорь переходит в «Урал», где на него рассчитывают вместо опального Меркулова, который договорился о летнем переходе в «Рубин», чем оскорбил президента Григория Иванова. Михаил будет наказан ссылкой в дубль, а Калинин, вероятно, станет основным левым защитником «Урала» весной.

Трансфер, который не состоялся

Мистер Форвард (не важно)

Трансфер: откуда-нибудь в «Локомотив» на любых условиях

Все ждали, что «Локо» подпишет форварда, и это казалось неминуемым исходом работы на зимнем трансферном рынке, учитывая необходимость в укреплении линии атаки после отъезда Федора Смолова в «Сельту». Мы называли кандидатов, а клуб не сдавался до последнего, но так и не сумел никого заманить в «железнодорожные войска». Теперь вся надежда на опыт и тренерскую ловкость Юрия Семина.