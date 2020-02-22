К нам приехал, к нам приехал чемпион мира дорогой

«Соккер.ру» - о новичке «Сочи», которого подписали перед самым закрытием трансферного окна.
Пусть слово «дорогой», вынесенное в заголовок, вас не смущает. Хоть Адиль Рами достался сочинцам бесплатно, вряд ли чемпион мира будет бесплатно спасать новичка РПЛ. Насколько он дорогой, узнаем, когда станут известны детали контракта бывшего защитника сборной Франции. Если они станут известны.
Действующих чемпионов мира в нашем чемпионате ещё не было. Чемпионы Европы имеются - аж целых два, и оба в «Локомотиве», но чтобы в нашу страну приезжал футболист, недавно державший в руках Кубок мира... Адиль Рами стал пионером. Тем более что он вернулся в страну, где и стал чемпионом.
Этот трансфер совершался в тишине. Да, было известно, что Рами расторг контракт с «Фенербахче» несколько дней назад. Но чтобы к нам, да ещё в последнюю команду. Это из серии «ущипните меня». Но новость о переходе в ряды южан французского защитника за несколько часов превратилась из информационного вброса в реальность. Болельщики «Сочи», если бывшее питерское «Динамо» успело ими обзавестись, могут писать в своих гостевых, - «Адиль, ты дома».
Немного о самом новичке. В конце декабря Адилю исполнилось 34 года. Он выходец из бедной марокканской семьи, переселившейся на Корсику. На остров, где французов порой не очень жалуют, не говоря уже о выходцах из Африки, пусть и северной. Адиль с юных лет работал дворником. После приведения вверенной ему территории в надлежащий вид шёл тренироваться. Начинал нападающим. Но уже в 17 лет нашёл для себя иную футбольную профессию - центрального защитника. Играл за заштатную «Фрею», но про рослого смуглого парня узнали каким-то образом в «Лилле». Узнали и пригласили. Первый год пахал в резервном составе, а затем Клод Пюэль доверил Адилю место в основе «догов». И увидел, что это хорошо. Адиль не только неплохо отрабатывал вблизи своих ворот, но со временем превратился в угрозу воротам противоположным. Довольно часто забивал. Его недавний клуб «Фенербахче» тоже в своё время от него натерпелся.
Рами стремительно прогрессировал. Его пригласили в сборную Марокко, но он дождался приглашения в команду Франции. В Лилль зачастили представители разных английских клубов, среди которых были и «Арсенал» с «Ливерпулем». Все сулили большие деньги, просили продать игрока. И каждый раз получали отказ. Пока не выиграли «доги» чемпионский титул. «Марсель» почти подписал бывшего дворника, игрока сборной Франции. Но вместо Марселя Рами отправился в Валенсию. Отыграл два сезона, начал третий, затем позвали в «Милан». Как же тут устоишь? После двух лет на «Сан-Сиро» Адиль пополнил ряды «Севильи», где отслужил два года вместо предусмотренных контрактом четырёх. Зато принял самое непосредственное участие в победе команды Унаи Эмери в Лиге Европы. После отъезда Эмери в Париж Адиль как-то заскучал. Тут вспомнили про него в Марселе, и решили, что уж лучше поздно - в 31 год, чем никогда. Так Рами оказался на «Велодроме», откуда его и позвали на золотой для французов чемпионат мира. Как видим, у новичка «Сочи» богатая футбольная биография.
Приезд в наш чемпионат чемпиона мира - это круто или так себе? С точки зрения PR, - вне всякого сомнения. Живой чемпион мира, бывший игрок «Милана», «Марселя», «Лилля» и «Валенсии» с «Севильей». Бывший муж Памелы Андерсон. Правда, при упоминании спасательницы Малибу стоит раскрыть одну тему. Не ту, о которой многие читатели сейчас подумали. Рами никогда не был супругом Памелы Андерсон. Предложение ей делал, прямо во время последнего чемпионата мира, жену с двумя двойняшками ради неё оставил, в женихах числился, но до свадьбы дело не дошло. Памела и Адиль расстались до бракосочетания, причём 51-летняя женщина (простите, но придётся раскрыть возраст американской актрисы) пожаловалась, что 32-летний футболист с ней был не слишком учтив. Однако, какое это имеет сейчас значение. «Сочи» совершил выдающийся рекламный ход. Даже два. На стадион «Фишт», а также на выездные матчи южан придут те, кто захочет посмотреть на того самого Кокорина и на «мужа» Памелы Андерсон, пусть и бывшего. Поэтому с точки зрения раскрутки молодого клуба, приглашение именитого футболиста с таким внефутбольным шлейфом - попадание в десятку.
А вот поможет ли приход Рами сочинцам с футбольной точки зрения, - это как сказать. Если бы Рами приехал к нам хотя бы пять лет назад - это был бы трансфер с приставкой супер. Он действительно был очень классным защитником. Но в текущем сезоне Адиль лишь один раз вышел на поле в составе «Фенербахче». Причём проиграл он конкуренцию не самым звёздным игрокам - Сердару Азизу и Жаилсону, который вообще изначально опорник, а не центральный защитник. В последнем марсельском сезоне Адиль тоже больше смотрел футбол, нежели играл.
«Марсель» прошлым летом расторг с чемпионом мира контракт, а «Фенер» взял его. А как же победа на чемпионате мира, спросят иные читатели? Неужели чемпион не настоящий? Настоящий. Только золотые медали получили все 23 футболиста, входивших в заявку. В том числе и запасные. Дидье Дешам задействовал на победном для «les blues» чемпионате мира 21 игрока. Только двое так и не сыграли ни минуты - третий вратарь Альфонс Ареоля и защитник Адиль Рами, для которого попадание в заявку стало своего родом признанием былых заслуг.
Кстати, после чемпионата мира Адиль покинул сборную Франции, хотя возраст позволял бы оставаться в обойме кандидатов. Говорят, что Дешам был очень недоволен романом Рами с Андерсон. Не самим романом, а временем для этого выбранным. Однако орден почётного легиона Адиль получил наравне со всеми.
Конечно, хотелось бы ошибиться, но польза от подписания контракта с некогда сильным защитником может ограничится PR-акцией. Хотя, кто его знает. Может быть, Адиль захочет доказать, что от него осталось не только имя. Иногда бывает, что кого-то ждут как мессию. А тот сыграет раз-другой, а всё мессианство куда-то пропало. А другие, на первый взгляд, отыгравшие своё футболисты, вдруг вспоминают молодость и... Хочется, чтобы Адиль Рами оказался именно таким. Чтобы стал украшением нашего чемпионата, а не заезжим гастролёром.
Спешите посмотреть! Цирк бесплатный!
Боря денег не берет
Кстати его сын будет с ними пробежки делать!
Спешите посмотреть! Цирк бесплатный!
Боря денег не берет
Кстати его сын будет с ними пробежки делать!
Но зато как звучит...... красиво!!!
Но зато как звучит...... красиво!!!