К нам приехал, к нам приехал чемпион мира дорогой

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сегодня, 12:45

«Соккер.ру» - о новичке «Сочи», которого подписали перед самым закрытием трансферного окна.

Пусть слово «дорогой», вынесенное в заголовок, вас не смущает. Хоть Адиль Рами достался сочинцам бесплатно, вряд ли чемпион мира будет бесплатно спасать новичка РПЛ . Насколько он дорогой, узнаем, когда станут известны детали контракта бывшего защитника сборной Франции. Если они станут известны.

Действующих чемпионов мира в нашем чемпионате ещё не было. Чемпионы Европы имеются - аж целых два, и оба в «Локомотиве», но чтобы в нашу страну приезжал футболист, недавно державший в руках Кубок мира... Адиль Рами стал пионером. Тем более что он вернулся в страну, где и стал чемпионом.

Этот трансфер совершался в тишине. Да, было известно, что Рами расторг контракт с «Фенербахче» несколько дней назад. Но чтобы к нам, да ещё в последнюю команду. Это из серии «ущипните меня». Но новость о переходе в ряды южан французского защитника за несколько часов превратилась из информационного вброса в реальность. Болельщики «Сочи», если бывшее питерское «Динамо» успело ими обзавестись, могут писать в своих гостевых, - «Адиль, ты дома».

Немного о самом новичке. В конце декабря Адилю исполнилось 34 года. Он выходец из бедной марокканской семьи, переселившейся на Корсику. На остров, где французов порой не очень жалуют, не говоря уже о выходцах из Африки, пусть и северной. Адиль с юных лет работал дворником. После приведения вверенной ему территории в надлежащий вид шёл тренироваться. Начинал нападающим. Но уже в 17 лет нашёл для себя иную футбольную профессию - центрального защитника. Играл за заштатную «Фрею», но про рослого смуглого парня узнали каким-то образом в «Лилле». Узнали и пригласили. Первый год пахал в резервном составе, а затем Клод Пюэль доверил Адилю место в основе «догов». И увидел, что это хорошо. Адиль не только неплохо отрабатывал вблизи своих ворот, но со временем превратился в угрозу воротам противоположным. Довольно часто забивал. Его недавний клуб «Фенербахче» тоже в своё время от него натерпелся.

Рами стремительно прогрессировал. Его пригласили в сборную Марокко, но он дождался приглашения в команду Франции. В Лилль зачастили представители разных английских клубов, среди которых были и «Арсенал» с «Ливерпулем». Все сулили большие деньги, просили продать игрока. И каждый раз получали отказ. Пока не выиграли «доги» чемпионский титул. «Марсель» почти подписал бывшего дворника, игрока сборной Франции. Но вместо Марселя Рами отправился в Валенсию. Отыграл два сезона, начал третий, затем позвали в «Милан». Как же тут устоишь? После двух лет на «Сан-Сиро» Адиль пополнил ряды «Севильи», где отслужил два года вместо предусмотренных контрактом четырёх. Зато принял самое непосредственное участие в победе команды Унаи Эмери в Лиге Европы. После отъезда Эмери в Париж Адиль как-то заскучал. Тут вспомнили про него в Марселе, и решили, что уж лучше поздно - в 31 год, чем никогда. Так Рами оказался на «Велодроме», откуда его и позвали на золотой для французов чемпионат мира. Как видим, у новичка «Сочи» богатая футбольная биография.

Приезд в наш чемпионат чемпиона мира - это круто или так себе? С точки зрения PR , - вне всякого сомнения. Живой чемпион мира, бывший игрок «Милана», «Марселя», «Лилля» и «Валенсии» с «Севильей». Бывший муж Памелы Андерсон. Правда, при упоминании спасательницы Малибу стоит раскрыть одну тему. Не ту, о которой многие читатели сейчас подумали. Рами никогда не был супругом Памелы Андерсон. Предложение ей делал, прямо во время последнего чемпионата мира, жену с двумя двойняшками ради неё оставил, в женихах числился, но до свадьбы дело не дошло. Памела и Адиль расстались до бракосочетания, причём 51-летняя женщина (простите, но придётся раскрыть возраст американской актрисы) пожаловалась, что 32-летний футболист с ней был не слишком учтив. Однако, какое это имеет сейчас значение. «Сочи» совершил выдающийся рекламный ход. Даже два. На стадион «Фишт», а также на выездные матчи южан придут те, кто захочет посмотреть на того самого Кокорина и на «мужа» Памелы Андерсон, пусть и бывшего. Поэтому с точки зрения раскрутки молодого клуба, приглашение именитого футболиста с таким внефутбольным шлейфом - попадание в десятку.

А вот поможет ли приход Рами сочинцам с футбольной точки зрения, - это как сказать. Если бы Рами приехал к нам хотя бы пять лет назад - это был бы трансфер с приставкой супер. Он действительно был очень классным защитником. Но в текущем сезоне Адиль лишь один раз вышел на поле в составе «Фенербахче». Причём проиграл он конкуренцию не самым звёздным игрокам - Сердару Азизу и Жаилсону, который вообще изначально опорник, а не центральный защитник. В последнем марсельском сезоне Адиль тоже больше смотрел футбол, нежели играл.

«Марсель» прошлым летом расторг с чемпионом мира контракт, а «Фенер» взял его. А как же победа на чемпионате мира, спросят иные читатели? Неужели чемпион не настоящий? Настоящий. Только золотые медали получили все 23 футболиста, входивших в заявку. В том числе и запасные. Дидье Дешам задействовал на победном для «les blues» чемпионате мира 21 игрока. Только двое так и не сыграли ни минуты - третий вратарь Альфонс Ареоля и защитник Адиль Рами, для которого попадание в заявку стало своего родом признанием былых заслуг.

Кстати, после чемпионата мира Адиль покинул сборную Франции, хотя возраст позволял бы оставаться в обойме кандидатов. Говорят, что Дешам был очень недоволен романом Рами с Андерсон. Не самим романом, а временем для этого выбранным. Однако орден почётного легиона Адиль получил наравне со всеми.