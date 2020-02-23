Трансферное окно в РПЛ. Последние итоги

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сегодня, 21:43

«Соккер.ру» закрывает тему зимних трансферов в чемпионате России.

Самый дорогой трансфер зимы: Иван Игнатьев (из «Краснодара» в «Рубин» за 7 млн евро)

Никто так и не смог перебить переход талантливого форварда из «Краснодара» в «Рубин», о котором было объявлено еще в конце прошлого года.

Главная зимняя потеря РПЛ : Федор Смолов (из «Локомотива» в «Сельту» на правах аренды)

Форвард сборной России все-таки решился покорять Европу и не стал воротить нос от предложения аутсайдера испанской Примеры. Наградой Федору уже стал гол в ворота «Реала» на «Сантьяго Бернабеу», а команда из Виго в трех матчах со Смоловым в стартовом составе набрала 7 очков и существенно поправила свое турнирное положение.

Возвращение №1: Николай Комличенко (из «Млады Болеслав» в «Динамо» за 3.5 млн евро)

Один форвард российской сборной уехал за границу, а другой вернулся. Николай Комличенко сделал себе имя в Чехии, где стал лучшим бомбардиром тамошнего чемпионата. Еще летом несколько клубов РПЛ хотели подписать Комличенко, но тогда до трансфера не дошло. Николай провел в «Младе» еще полсезона и перешел в «Динамо», где от него ждут голов.

Самая важная внутренняя сделка: Александр Соболев (из «Крыльев Советов» в «Спартак» на правах аренды за 500 тысяч евро с правом выкупа)

Один из лучших бомбардиров РПЛ сменил клубную прописку, перебравшись из «Крылышек» в «Спартак», которому был нужен большой форвард. Если Соболев весной забьет хотя бы половину своей осенней нормы (10 голов) в красно-белых цветах, то «Спартак» наверняка выкупит его контракт в конце сезона.

Главный новичок зимы в РПЛ : Адиль Рами (из «Фенербахче» в «Сочи» как свободный агент)

Полтора года назад Адиль Рами стал в России чемпионом мира, а теперь приехал играть за аутсайдера РПЛ . Французскому защитнику уже 34 года, в последние месяцы у него было мало игровой практики, но в «Сочи» надеются, что класс и опыт Рами позволит команде продлить свое пребывание в РПЛ .

Мыльная опера: Александр Кокорин (из «Зенита» в «Сочи» на правах аренды)

Никто не предполагал, что «Зенит» будет расставаться с Кокориным, поэтому известие о переходе форварда в «Сочи» шокировало всех: болельщиков, команду, самого футболиста. Александр отказался ехать в Сочи и попал в «Зенит-2», потом согласился и уже тренировался с новым клубом, но теперь уже «сине-бело-голубые» отказывались подтверждать переход. Это было нечто.

Самый бесполезный трансфер: подписание «Рубином» свободного агента Дмитрия Тарасова

Увы, уже можем объявить о трансфере, который не принесет пользы клубу. Дмитрий Тарасов заключил контракт с «Рубином» до конца сезона и через три дня сломал ногу. Казанский клуб вылечит Тарасова за свой счет, как поступил бы любой порядочный клуб, но рассчитывать на футболиста в нынешнем сезоне не приходится. Дмитрию — здоровья.

Самый активный клуб на зимнем рынке: «Рубин» (8 трансферов)

Помимо уже упомянутых выше Ивана Игнатьева и Дмитрия Тарасова, «Рубин» зимой подписал контракты с Дарко Йевтичем, Солтмурадом Бакаевым, Денисом Макаровым, Пабло Сантосом, Ильей Самошниковым и Оливером Абильгардом. Всего 8 новичков. У «Крыльев Советов» и «Тамбова» - по 6.

Главный транжира: «Рубин» (8.2 млн евро)

7 млн евро стоил Игнатьев, 500 тысяч отдали за Дарко Йевтича, по 300 — за Бакаева и Макарова, еще 100 тысяч стоила аренда бразильского защитника Пабло Сантоса.

Лучший продавец: «Краснодар» (18.8 млн евро)

«Быки» продали Ивана Игнатьева (7 млн евро), окончательно расстались с Кристианом Куэвой, чей контракт «Сантос» выкупил за 6 млн. Дмитрий Скопинцев ушел в «Динамо» за 4.3 млн, а еще 1.5 принесла в казну клуба аренда Юнеса Намли в «Колорадо».

Самый пассивный клуб на зимнем рынке: «Локомотив»

«Локомотив» - единственный клуб РПЛ , оставшийся без единого новичка. Даже из аренды никто не вернулся. А ведь до последних часов трансферного окна все ждали, что железнодорожники подпишут форварда на замену уехавшему в Испанию Федору Смолову. Увы, «Локо» остался с пустой авоськой.

5 самых дорогостоящих сделок с участием российских клубов

5. Николай Комличенко (из «Млады Болеслав» в «Динамо») - 3.5 млн евро

4. Дмитрий Скопинцев (из «Краснодара» в «Динамо») - 4.3 млн евро

3. Матиас Краневиттер (из «Зенита» в «Монтеррей») - 5.9 млн евро

2. Кристиан Куэва (из «Краснодара» в «Сантос») - 6 млн евро

1. Иван Игнатьев (из «Краснодара» в «Рубин») - 7 млн евро

Символическая сборная зимних новичков клубов РПЛ

Вратарь: Юрий Лодыгин («Арсенал»).

Защитники: Мехди Зеффан («Крылья Советов»), Адиль Рами («Сочи»), Пабло Сантос («Рубин»), Дмитрий Скопинцев («Динамо»).

Полузащитники: Исламбек Куат («Оренбург»), Денис Попович («Крылья Советов»), Дарко Йевтич («Рубин»).

Нападающие: Иван Игнатьев («Рубин»), Николай Комличенко («Динамо»), Александр Соболев («Спартак»).

Запасные: Евгений Фролов («Крылья Советов»), Максим Осипенко («Ростов»), Мирослав Богосовац («Ахмат»), Денис Макаров («Рубин»), Юрий Ковалев («Арсенал»), Александр Кокорин («Сочи»), Илья Шкурин ( ЦСКА ).

Тренер: Леонид Слуцкий («Рубин»).