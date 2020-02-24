Из-за коронавируса в Италии могут отменить все матчи за неделю

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что все футбольные матчи в стране на этой неделе могут быть перенесены:
Не думаю, что мы за неделю сможем справиться с коронавирусом, чтобы возобновить все спортивные соревнования.
Мы мониторим ситуацию и будем в дальнейшем оценивать обстановку. Посмотрим, как поведет себя инфекция. Тогда и решим, нужно ли переносить все матчи на неделе.
Ранее спортивный директор «Дженоа» Франческо Маррокку призвал отменить все игры.
Немного случайности, идиотизма и непредсказуемости не повредят Серии А..:))
Немного случайности, идиотизма и непредсказуемости не повредят Серии А..:))
Вот где поле деятельности для жандармов Итальянской полиции, а они на голого Логинова напали!
Вот где поле деятельности для жандармов Итальянской полиции, а они на голого Логинова напали!
Прерванный половой акт - ненадёжный метод.
Поэтому используйте не начавшийся!
А для полного контроля - и думать о нём забудьте! Гы-гы!
Прерванный половой акт - ненадёжный метод.
Поэтому используйте не начавшийся!
А для полного контроля - и думать о нём забудьте! Гы-гы!