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Из-за коронавируса в Италии могут отменить все матчи за неделю

сегодня, 09:38

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что все футбольные матчи в стране на этой неделе могут быть перенесены:

Не думаю, что мы за неделю сможем справиться с коронавирусом, чтобы возобновить все спортивные соревнования.

Мы мониторим ситуацию и будем в дальнейшем оценивать обстановку. Посмотрим, как поведет себя инфекция. Тогда и решим, нужно ли переносить все матчи на неделе.

Ранее спортивный директор «Дженоа» Франческо Маррокку призвал отменить все игры. 

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Все комментарии
alex spartakovih
alex spartakovih ответил VIPded
сегодня в 10:48
Упаси Россию от этой заразы...
да уж!спаси и сохрани!
USER-Vindsvalr
USER-Vindsvalr
сегодня в 10:36
самый неинтересный кабинетный европейский чемпионат в Италии
particular
particular
сегодня в 10:14
Пусть капитаны команд пробьют пенальти вместо проведения оставшихся матчей..:)
Немного случайности, идиотизма и непредсказуемости не повредят Серии А..:))
VIPded
VIPded
сегодня в 10:10
Упаси Россию от этой заразы...
борька
борька
сегодня в 10:05
Кара за клевету на Сашу Логинова! А завезли больные норвежские биотлонисты астматики братаны Бе и другие члены команды Норвегии!
Вот где поле деятельности для жандармов Итальянской полиции, а они на голого Логинова напали!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 09:58
Как же задрал этот вирус...
ВАЛУЙСКИЙ КОРЕШ
ВАЛУЙСКИЙ КОРЕШ
сегодня в 09:55
можно сразу отдать чемпионство турину и заканчивать сериал)))
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 09:55
Италию полностью накрыло
Эрик Бернар
Эрик Бернар ответил Да ладно вам
сегодня в 09:53
Полностью согласен с этим Вашим изречением про интер.
Caniggia
Caniggia
сегодня в 09:47
Всеобщий маразм прогрессирует!
Да ладно вам
Да ладно вам
сегодня в 09:45
Из-за какой-то китайской инфекции они готовы всё отменить, а на то, что один клуб уже который год тесно работает с судьями - глаза закрывают. Пора уже снять и Рокки, и Иррати, и Орсато, и Валери, и многих-многих других. Чемпионат не станет сильнее, если тянуть за уши одну команду и топить всех остальных.
Заур-ЗВЕРЬ
Заур-ЗВЕРЬ
сегодня в 09:45
Лучше перебздеть, чем не добздеть!
post-navigator
post-navigator
сегодня в 09:42
Итальянццы, надо лучше предохраняццы!
Прерванный половой акт - ненадёжный метод.
Поэтому используйте не начавшийся!
А для полного контроля - и думать о нём забудьте! Гы-гы!
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