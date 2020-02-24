Из-за коронавируса в Италии могут отменить все матчи за неделю

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что все футбольные матчи в стране на этой неделе могут быть перенесены:

Не думаю, что мы за неделю сможем справиться с коронавирусом, чтобы возобновить все спортивные соревнования.

Мы мониторим ситуацию и будем в дальнейшем оценивать обстановку. Посмотрим, как поведет себя инфекция. Тогда и решим, нужно ли переносить все матчи на неделе.