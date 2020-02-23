Но вот пришли «лягушки»

1582465004

сегодня, 16:36

«Соккер.ру» рассказывает, как «Реал» потерял лидерство перед Эль Класико.

Точнее, это «Реал» к ним пришёл, точнее, приехал в Валенсию. Но от перемены слагаемых сумма не изменилась. Представьте себе, «королевский клуб» проиграл в чемпионате Испании впервые за четыре месяца и сразу лишился лидерства. Никак не ожидал он такого вот конца. Хотя «Леванте» не привыкать обыгрывать «сливочных». В прошлом сезоне «лягушки» выиграли на «Сантьяго Бернабеу».

«Реал» не знал поражений в чемпионате с 19 октября прошлого года. Но лидерство, казавшееся крепким, на самом деле оказалось весьма зыбким. Ничья с «Сельтой», проигрыш «Леванте», и «Реал» уже второй. Вроде бы мелочь. Да и отставание от «Барселоны» в два очка отрывом не назовёшь. Но к матчу с главным соперником «Реал» подходит в роли догоняющего. А это уже не столь комфортно психологически.

А что это мы всё про «Реал», да про «Реал». Получается, как в анекдоте, – попал Дантес, а памятник Пушкину. Про «Леванте» надо тоже вспомнить. Заслужили «лягушки» своей игрой. Пусть невыразительной на вид, но принесшей желанный результат. В этом сезоне команда Пако Лопеса не в первый раз совершает нечто героическое. Достаточно вспомнить игру с «Барселоной» в первом круге, когда «лягушки» взяли и притормозили лидировавшего на тот момент чемпиона. Или победу в Сан-Себастьяне. Или достойные проигрыши тому же «Реалу» в первом круге и «Барсе» во втором. Но был и январский спад из четырёх поражений подряд, в числе которых и встреча на «Камп Ноу». Но, похоже, тяжёлые дни миновали, и «Леванте» продолжает свое шествие по серединке турнирной таблицы. Вылет «лягушкам» не грозит, попадание в зону еврокубков тоже. Остаётся лишь брать причитающиеся очки у тех, кто слабее и пощипывать грандов. Что у команды Пако Лопеса неплохо получается.

Существующий уже 110 лет «Леванте» всегда считался приложением к куда более именитому соседу – «Валенсии». Которая моложе на девять лет. Даже «Вильярреал» из расположенного неподалёку городка заработал солидную репутацию. Более того, далеко не все любители футбола за пределами Испании знают, что «Леванте» тоже базируется в Валенсии. Большую часть своей истории «лягушки» играли за пределами Ла Лиги. Даже когда за них выступал великий Йохан Кройф. Бывало и такое.

В новейшей истории «Леванте» то выходит в Ла Лигу, то выпадает из неё. Был период, когда вторая команда из Валенсии продержалась в элите шесть лет. В Лиге Европы однажды засветились, с «Рубином» пересеклись. Именно тогда в её рядах засветился костариканский вратарь Кейлор Навас, потом верой и правдой служивший «Реалу». Без него «лягушки» снова выпрыгнули из Примеры, но ненадолго. Через год вернулись и вот уже третий сезон Валенсия снова представлена двумя коллективами.

Франсиско или, как чаще его называют, Пако Лопес работает с «Леванте» два года. В марте 50-летний в ту пору специалист принял «лягушек», балансировавших на грани вылета. Вовремя подхватил. «Леванте» отодвинулся от опасной черты, финишировав шестнадцатым. В прошлом сезоне «лягушки» были пятнадцатыми. А сейчас они десятые. Небольшой, но прогресс.

Пако Лопес когда-то мечтал играть за «Валенсию», воспитанником которой он является. Но играл за кого угодно, только не за Los Ches. В основном за клубы низших лиг, в том числе и за «Леванте». Тренировал тоже много кого. В частности, юношеские команды «Валенсии» и «Вильярреала». А потом позвали в «Леванте», где оказался человеком на своём месте. Сначала тренировал резервистов, а потом принял первую команду. Пако проявил себя не только как дельный тренер. Он грамотно прочувствовал философию клуба.

Звёзд в «Леванте» нет. Да и известных игроков тоже немного. Главная знаменитость – одолженный у «Реала» нападающий Борха Майораль, который играл против родного клуба и очень хотел ему забить. Российские любители футбола, возможно, ещё не забыли полузащитника Рубена Рочину, когда-то игравшего в «Рубине». В воротах обжился баск Айтор Фернандес, который иногда может повесить на эти ворота пудовый замок. Как это было в прошлую субботу в игре с «Реалом». Капитан команды – левый полузащитник Хосе Луис Моралес забивает редко. Но метко. Это его гол решил судьбу матча с «Реалом». И в прошлом сезоне он огорчал мадридцев. А голевой пас отдавал атакующий полузащитник Энис Барди, албанец, играющий за сборную Македонии. Один из немногих иностранцев в команде.

Но главная знаменитость – нападающий, лучший бомбардир Рохер Марти. Его тоже сочли бесперспективным в родной «Валенсии». А соседи приютили. И вот уже десять лет подряд Рохер служит старейшему городскому клубу. С небольшими перерывами – то в «Сарагосу» ненадолго отлучался, то в «Вальядолид». Всё равно болельщики его любят. А на стадионе «Сьюдад де Валенсия» неизменно звучат песни про «нашего Рохера - покорителя „Сантьяго Бернабеу“». Это он провёл победный гол в том историческом матче.

При знакомстве с составом обращает на себя внимание небольшое количество легионеров – всего шесть человек. Два португальца, костариканец, серб, черногорец и упомянутый выше Барди. Все играют, все при деле. «Леванте» – одна из самых испанских команд Ла Лиги. В «Атлетике» иностранцев ещё меньше, но там особый случай. «Лягушкам» никто не запрещает приглашать зарубежных игроков. Сами не хотят перегружать состав легионерами. «Леванте» даёт шанс проявить себя местным игрокам, не нашедшим применения своим силам в других клубах. Что, согласитесь, не только бюджетно, но и благородно.

В Испании «Леванте» иногда называют командой-секонд-хенд. Которая делает ставку на игроков, не нашедших применения своим силам в родных клубах или где-то ещё. А в клубе, который не ставит перед собой сверхзадач, футболисты могут проявить себя снова. Или просто зарабатывать себе на жизнь любимой игрой. Либо здесь можно переждать не лучшие отрезки в карьере.