Лондон — баварская земля

1582709454

сегодня, 12:30

В этом розыгрыше ЛЧ «Бавария» выиграла два матча в Лондоне с общим счетом 10:2, а Серж Гнабри забил 6 мячей. «Соккер.ру» - о шаге в четвертьфинал одного из фаворитов.

Признайтесь, разве не чего-то подобного мы ожидали, когда изучали предматчевые расклады, сравнивали талантливый, но пока слишком «сопливый» состав «Челси» с монолитным сплавом опыта и молодости «Баварии», который Ханси Флик сумел стабилизировать и заинтересовать доминирующим футболом после трусоватых методов Нико Ковача? Разве были аргументы, чтобы опровергнуть Лотара Маттеуса, назвавшего «Баварию» большим фаворитом и отметившего, что мюнхенцы значительно опережают «Челси» по качеству игры? Пожалуй, все шло к домашнему поражению «синих» на «Стэмфорд Бридж».

Да, у болельщиков оставался последний козырь — непредсказуемость команды Лэмпарда. Но в действительности это не природное качество «Челси», а стандартная часть становления, и часто это предсказуемая непредсказуемость. Проблемой для соперников может стать то обстоятельство, что ищущая свою игру команда часто спонтанно находит непредсказуемые даже для себя решения. Обратная сторона медали — бесконечные и неконтролируемые перепады качества игры, невозможность четкой реализации игрового плана.

Изворотливости может хватить для победы над проблемным «Тоттенхэмом», но против «Баварии» всем игрокам «Челси» требовалось терпеть и грести в одном направлении, а получился наивный и разрозненный футбол, за который мюнхенцы жестоко покарали. Жестоко и по делу. «Бавария» стартовала в плей-офф с уверенной победы, и сколько ни вспоминай о невероятных камбэках из прошлого розыгрыша, в этой паре все слишком прозрачно, тем более немецкий клуб начал с крупной победы в гостях, а не дома — это для тех, кто вспоминает соперничество «Ливерпуля» и «Барселоны». Думаете, такой «Челси» сможет выиграть 3:0 или 4:1 в Мюнхене?

Цифровое измерение

Удары: 9 (3) — 16 (6)

Солидное преимущество «Баварии» выливалось в опасные моменты. Превосходство немецкого клуба отражено не только в голах, но и в том, что рождает голы — в ударах. Почти двукратное преимущество по общему числу выстрелов и двукратное — по попаданиям в створ. А ведь еще был удар Мюллера головой в перекладину и промахи мимо створа из хороших позиций. «Бавария» с лихвой наиграла на свои голы, тем более два из них забивались, по сути, в пустые ворота, вот только и «Челси» должен был забить хотя бы гол, но реализация подвела «синих», как и многие другие механизмы.

Владение мячом: 36.8% - 63.2%

Эти цифры отражают территориальное преимущество «Баварии». «Челси» делал ставку на быстрые атаки и выход из обороны с помощью вертикальных передач на Жиру, но Оливье не смог провести второй матч кряду на высоком уровне, а бежали лондонцы порой бодро, но неорганизованно. Несколько опасных моментов хозяевам подарили сами баварцы, у которых случались невынужденные потери на своей половине поля.

Передачи (точность): 317 (80%) - 610 (88%)

Обостряющие передачи: 6 — 14

Каждый пункт статистики убеждает в превосходстве «Баварии». Команда Ханси Флика сделала почти вдвое больше передач, но еще важнее обратить внимание на преимущество в ключевых пасах, после которых наносились удары. Кстати, лидером по обостряющим передачам стал Томас Мюллер, а наш новый знакомый Альфонсо Дэвис дважды ассистировал партнерам, и второй его пас оказался результативным.

Слова

Наше выступление было плохим, иногда необходима горькая правда. Они превзошли нас в каждом аспекте игры, и это очень отрезвляет. Я разочарован тем, что мы не смогли сделать большего. Мы не должны падать духом.

Ханси Флик:

Вся команда продемонстрировала очень сконцентрированную игру, и мы очень довольны. Наши амбиции в Лиге чемпионов? Прямо сейчас мы хотим выйти в четвертьфинал, а там посмотрим. Будем идти шаг за шагом.

Крис Саттон, экс-форвард «Челси»:

«Бавария» попросту деклассировала «Челси». В первом тайме команда Фрэнка Лэмпарда защищалась, но испытывала трудности с выходом из обороны, чувствовалось, как что-то грядет. Это было тотальное избиение «Челси». Мы можем сидеть здесь и разбирать их по косточкам, но «Бавария» была на совершенно другом уровне, а уровень «Челси» не соответствует мюнхенцам. Мучительная ночь для Фрэнка. Абсолютно не вижу возможностей для камбэка.

Игрок матча. Роберт Левандовски («Бавария»)

Сначала проявил себя в качестве ассистента, отдав две передачи-конфетки на Сержа Гнабри, а чуть позже реализовал свой момент, забив легкий гол после прострела Альфонсо Дэвиса. А еще Роберт чудесно цеплялся за мячи в центре поля и начинал атаки «Баварии». Изумительная игра форварда во всех аспектах. Кстати, гол позволил Левандовски вернуть себе единоличное лидерство в списке бомбардиров Лиги чемпионов: у Холанда осталось 10 голов, у Левандовски теперь 11.

«Бавария» захватила Лондон. Гнабри — маленький король

После победы над «Челси» Гнабри напомнил, что Лондон по-прежнему красный. Серж имеет в виду не только цвет своего нынешнего клуба, но и намекает на свое прошлое в «Арсенале». Матч с «Челси» стал вторым для «Баварии» в Лондоне в нынешнем розыгрыше ЛЧ , на групповой стадии мюнхенцы приезжали в гости к «Тоттенхэму». Два этих матча «Бавария» выиграла с общим счетом 10:2, а Гнабри забил 6 мячей. В других городах Серж не отличался.

Впрочем, Лондон начал превращаться в баварскую провинцию еще раньше, и любимый «Арсенал» Сержа тоже страдал. В марте 2017-го «канониры» проиграли 1:5 в домашнем матче 1/8 финала. Таким образом, три последних визита «Баварии» в Лондон завершались крупными победами, общий счет которых 15:3. Кажется, когда жребий решит поиздеваться в следующий раз, «Челси», Тоттенхэм» и «Арсенал» скинутся на взятку королевским силам ПВО, раз иной возможности остановить «Баварию» все равно нет.