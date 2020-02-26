Удар для «Барселоны» и удар для «Наполи»

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сегодня, 03:00

Первая встреча 1/8 финала Лиги чемпионов между «Наполи» и «Барселоной» получилась парадоксальной. «Соккер.ру» - о напряженной игре в Италии.

Тренеры-дебютанты в Лиге чемпионов. И сразу в плей-офф. Для Гаттузо и Сетьена этот матч был особенным и наверняка запомнится им надолго. Причем оба тренера могут быть как довольны, так и раздражены. Гаттузо, например, может гордиться тем, как команда на протяжении большей части встречи была организована и убедительна в своих оборонительных действиях. Правда, такой футбол оказался энергозатратным, и «Наполи» следовало максимизировать свое преимущество от него на отрезке свежести – в первом тайме. Получилось из целого ряда моментов реализовать только один – Дрису Мертенсу удался шикарный гол. Кстати, бельгиец забил свой 121-й гол и сравнялся по этому показателю с Мареком Гамшиком – лучшим бомбардиром в истории клуба.

После перерыва игра стала более открытой, поскольку естественным образом усталость сказывалась на плотности игры «Наполи». «Барселона» использовала пространство уже лучше и смогла провести результативную атаку с голом Антуана Гризманна. В конце каталонцы еще и в меньшинстве остались – после удаления Артуро Видаля, который схватил пару желтых карточек в течение нескольких секунд. Плюс на последних минутах травму получил защитник Жерар Пике. Возможно, он не сможет сыграть в ответной встрече. И совершенно точно не сыграют Видаль с Бускетсом из-за дисквалификации.

Цифры

Удары по воротам (в створ): 7 (4) – 7 (1)

Непривычно видеть такие цифры ударов по воротам в матче с участием «Барселоны», особенно в матче Лиги чемпионов. Хотя как раз для первых игр в двухраундовых противостояниях это не так и необычно. Скорее дико видеть всего один удар в графе попаданий в створ у «Барселоны». Этот удар и стал голевым. То есть в первом тайме каталонцы ни разу не пробили в цель, они нанесли всего два удара. Ну и общее число ударов создает ощущение закрытой игры. Чаще других по воротам бил Лионель Месси, кстати, у него три удара.

Владение мячом (точность передач): 33,1% (85%) – 66,9% (91%)

А вот тут вполне классическая картина для почти любого матча с участием «Барселоны». Даже с учетом всех тренерских и игровых перипетий, которые коснулись каталонцев в последние годы и месяцы. Неаполитанцы и не пытались бороться за эти показатели с «Барселоной». «Наполи» взял свое за счет подвижности и плотности. И не удивительно поэтому, что неаполитанцы к концу встречи уставали. Они в сумме набегали почти 112 километров, тогда как футболисты «Барселоны» - около 101 километра. В основном каталонцы двигали мяч, а не ноги. «Барселона» сделала 715 передач против 343 у «Наполи».

Дженнаро Гаттузо (главный тренер «Наполи»):

Каталонцы очень мало двигались вперед, но мы совершили ошибку, и «Барселона» забила. Если рискнем в ответной встрече, можем добиться успеха. Мы сыграли очень осторожно и хорошо показали себя как команда. Совершили всего одну ошибку. И они ее использовали. Мы могли бы лучше реализовать моменты в начале встречи. Тактически же сыграли почти идеально. Это еще не конец. В ответной игре будет сложно, но мы попробуем пройти дальше.

Кике Сетьен (главный тренер «Барселоны»):

Мы не сможем рассчитывать в ответной игре на Видаля и Бускетса, но сумеем компенсировать это. В целом для нас это положительный результат. Мы контролировали большую часть игры, но чего-то не хватало у чужих ворот против такой организованной обороны. «Наполи» хорошо играл в свой футбол и защищался.

Антуан Гризманн (нападающий «Барселоны»):

Мы приехали за победой и играли на победу, но не получилось. Сначала нам было трудно находить пространство, создавать его и наносить удары по воротам. Но соперник постепенно уставал, и нам становилось проще обострять, двигаться вперед. Лично я должен еще поработать над своей игрой, шире играть, острее. Иногда партнеры видят мои открывания, иногда – нет. В первом тайме мне не удавалось находить зоны, во втором я это уже делал. Впереди у нас домашний матч, и он будет совсем другим. У нас будет больше простора для игры. И перед своими болельщиками мы должны победить.

Лоренцо Инсинье (нападающий «Наполи»):

Этот результат оставляет горький привкус, потому что мы показали хорошую самоотдачу. Теперь нужно переключиться на Серию А. Я чувствую, что мы могли добиться лучшего результата на своем поле. У нас были хорошие шансы.

Серхио Бускетс (полузащитник «Барселоны»):

Это была сложная игра. «Наполи» в первом тайме был очень резок. Мы наталкивались на первый ряд обороны из четырех игроков, а потом на второй из шести. Так очень сложно находить пространство.

Теперь немного о том, что может ждать команды на основе их прежнего еврокубкового опыта после таких результатов. Например, «Наполи» проиграл все пять противостояний в еврокубках, когда в первой встрече случалась ничья. В последний раз это было в противостоянии с «Днепром» в сезоне-2014/15 (1:1, 0:1). Так что в этом плане статистика неаполитанцев неутешительна. У «Барселоны» куда убедительнее цифры. Она 26 раз играла вничью в первых матчах в еврокубках, а в итоге проходила дальше в 21 случае. Любопытно, переломится ли этот тренд, который имеют обе команды. Положение «Наполи» не кажется убедительным, поскольку итальянцам придется на «Камп Ноу» атаковать и рисковать больше – из-за пропущенного дома мяча. И в «Барселоне» наверняка готовы этим воспользоваться.