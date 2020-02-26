Министр спорта Италии Винченцо Спадафора заявил, что текущие данные доказывают, что нет необходимости продлевать ограничения в посещении спортивных мероприятий.
Недавно стало известно, что 6 матчей 26-го тура Серии А пройдут без зрителей из-за высокого риска распространения коронавируса.
Теперь за ситуацией будет следить Федерация футбола Италии, в случае необходимости матчи будут изолироваться точечно. Ожидается, что после 26 тура все вернется в обычный режим.
Огромное демократическое "СПАСИБО" американцам, что всему миру и особенно Китаю, так не весело и вирусно.
Американцы заразили Китай, чтобы вызвать панику во всём Мире и в этой мутной воде, ловить свою криминальную демократическую рыбку.
Они модифицировали штаммы гриппа в своих секретных био лабораториях и теперь распыляют его в разных странах, в том числе и у себя в США, чтобы скрыть свои преступные намерения.
Выбрали Китай, чтобы нанести ему серьёзный экономический удар с прицелом на Россию.
Огромное демократическое "СПАСИБО" американцам, что всему миру и особенно Китаю, так не весело и вирусно.
Американцы заразили Китай, чтобы вызвать панику во всём Мире и в этой мутной воде, ловить свою криминальную демократическую рыбку.
Они модифицировали штаммы гриппа в своих секретных био лабораториях и теперь распыляют его в разных странах, в том числе и у себя в США, чтобы скрыть свои преступные намерения.
Выбрали Китай, чтобы нанести ему серьёзный экономический удар с прицелом на Россию.