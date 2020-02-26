Италия не планирует продлевать ограничения на посещение матчей

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сегодня, 11:19

Министр спорта Италии Винченцо Спадафора заявил, что текущие данные доказывают, что нет необходимости продлевать ограничения в посещении спортивных мероприятий.

Недавно стало известно, что 6 матчей 26-го тура Серии А пройдут без зрителей из-за высокого риска распространения коронавируса.

Теперь за ситуацией будет следить Федерация футбола Италии, в случае необходимости матчи будут изолироваться точечно. Ожидается, что после 26 тура все вернется в обычный режим.