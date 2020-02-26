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Италия не планирует продлевать ограничения на посещение матчей

сегодня, 11:19

Министр спорта Италии Винченцо Спадафора заявил, что текущие данные доказывают, что нет необходимости продлевать ограничения в посещении спортивных мероприятий. 

Недавно стало известно, что 6 матчей 26-го тура Серии А пройдут без зрителей из-за высокого риска распространения коронавируса.

Теперь за ситуацией будет следить Федерация футбола Италии, в случае необходимости матчи будут изолироваться точечно. Ожидается, что после 26 тура все вернется в обычный режим.

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Все комментарии
juvenale
juvenale
сегодня в 12:37
Правильно, ключевой матч Ювентус сыграет без преимущества,а дальше станет все как раньше
VIPded
VIPded
сегодня в 12:23
Да как бы и вообще игры не поотменяли...(((
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 12:05
Стоило вообще один тур куда-нибудь перенести.
Sysanin101
Sysanin101
сегодня в 12:00
6 матчей 26-го тура Серии А пройдут без зрителей из-за высокого риска распространения коронавируса
Огромное демократическое "СПАСИБО" американцам, что всему миру и особенно Китаю, так не весело и вирусно.
Американцы заразили Китай, чтобы вызвать панику во всём Мире и в этой мутной воде, ловить свою криминальную демократическую рыбку.
Они модифицировали штаммы гриппа в своих секретных био лабораториях и теперь распыляют его в разных странах, в том числе и у себя в США, чтобы скрыть свои преступные намерения.
Выбрали Китай, чтобы нанести ему серьёзный экономический удар с прицелом на Россию.
beefs
beefs
сегодня в 11:57
Будем надеяться что только напугал Европу...
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 11:50
Вот ведь напасть, то свиной грипп , то птичий, теперь вот вообще страшный "заявился". Китаезы сказали , что вакцина только через 8 месяцев будет готова. А пока "косьба" продолжается.
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