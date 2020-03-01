В поисках руля

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вчера, 13:15

«Соккер.ру» рассказывает о тяжёлых днях «Шальке».

Клуб из Гельзенкирхена снова проиграл, и снова крупно. Неделю назад «Шальке» пропустил пять безответных мячей от соискателя чемпионского титула «Лейпцига». Сейчас – три от выбравшегося из подвала «Кёльна». Во втором круге «горняки» один раз выиграли, трижды сыграли вничью и трижды крупно проиграли. Не забывайте про 0:5 от «Баварии».

А ведь ещё осенью «Шальке» выглядел вполне респектабельно. Казалось, что тренер Дэвид Вагнер уверенно рулит командой. Что все невзгоды предыдущего сезона остались в прошлом. Влились в состав новые футболисты, разыгрались те, кто был на вторых ролях. И хотя «горняки» отставали от лидера, впечатление они оставляли самое приятное. Примерно, как «Шальке» в первый сезон Доменико Тедеско.

И за какие-то пару месяцев симпатичная команда потеряла и лицо, и игру. И стала напоминать «Шальке» прошлого сезона. Когда Тедеско дёргал за все рычаги и жал на все педали, но никак не мог завести заглохший двигатель. Кончилось всё отставкой молодого тренера. При Вагнере происходит что-то похожее, только с «ускоренной прокруткой». Этот «Шальке» пришёл в негодность намного быстрее предыдущего.

А не сгущаю ли краски? Может, команда переживает спад. Что скоро всё наладится, настроится. Ведь вылет «горнякам» не грозит. Более того, они пока на шестом месте, а это путёвка в Лигу Европы. Возможно, так и есть. Хорошо, если так. Но чем дальше крепкая, укомплектованная команда летит по ухабам, тем сильнее ощущение, что всё гораздо сложнее. Вагнер ищет выпущенный из рук руль и не может найти.

Дэвид Вагнер возглавил «Шальке» прошлым летом, и это назначение вызвало некоторые вопросы. Не всем в Гельзенкирхене пришлось по душе дортмундское прошлое нового тренера. Однако поддержавших приход друга, соратника и кума Юргена Клоппа, было больше. Были надежды, что Вагнер, который даже внешне похож на своего бывшего шефа (только волосы заметно чернее), сможет сделать что-то «клопповское». Тем более что материал хороший.

Вагнер, засучив рукава, впрягся в работу. И стало получаться. Но потом что-то пошло не так. И пусковым механизмом для начала нынешнего спада стала ситуация вокруг вратаря Александера Нюбеля.

Доменико Тедеско на свой страх и риск поставил в ворота Александера Нюбеля, и молодой вратарь стал едва ли не единственным светлым пятном в прошлом кошмарном сезоне. «Пошли вон все, кроме Нюбеля», - кричали фанаты «Шальке». Александер начинал чемпионат дублёром Ральфа Ферманна, заканчивал основным стражем ворот и капитаном. Его называли, причём по делу, одним из лучших молодых вратарей страны. Впрочем, не стоит повторяться. «Соккер.ру» посвящал Нюбелю отдельную статью.

Но контракт молодого голкипера заканчивается в июне. И когда Александеру был предложен новый договор, то он ответил отказом. Причина – предложение «Баварии», перед которым Нюбель устоять не смог. Однако в Мюнхене место основного стража ворота занято Мануэлем Нойером.

Планы Нюбеля перейти в «Баварию» совпали с его удалением и пятиматчевой дисквалификацией. Которая, как ни странно, помогла Вагнеру. Во-первых, появилась возможность проверить в деле молодого Маркуса Шуберта. А во-вторых, тренер мог на какое-то время забыть о проблеме Нюбеля, которая не столь проста, как может показаться на первый взгляд.

Основной вратарь, лидер команды и её капитан в открытую говорит о нежелании оставаться в коллективе. Но впереди ещё полгода контракта. Как быть? Усадить в запас футболиста, собравшего чемоданы? Или продолжать доверять важнейший пост отрезанному ломтю? Капитанской повязки Александер лишился. Но как быть с местом в воротах?

Дэвид Вагнер оказался перед сложным выбором. В первом случае, его бы обвинили в гноблении действительно сильного вратаря. Во втором, - в невнимании к трибунам, которые резко изменили отношение к бывшему любимцу. Тедеско тоже был в такой ситуации, когда узнал о скором уходе Горецки и Майера. Он продолжил им доверять, и надо признать, оба полузащитника на совесть отработали остаток контракта и помогли «горнякам» занять второе место. Вагнер поступил так же.

Против «Баварии» играл Шуберт. Пропустил пять мячей, но при этом был удостоен похвалы тренера. А в матче с «Гертой» в состав вернулся Нюбель. Две встречи Александер провёл на хорошем уровне, а вот с «Лейпцигом» и «Кёльном» отыграл отвратительно. Терял ворота при дальних ударах, пропускал с острого угла, отбивал мяч перед собой. Пять пропущенных мячей в одной встрече, три во второй. Причём в игре с «козлами» Нюбель выронил мяч за линию своих ворот после рутинного прострела и был внесён в протокол как автор автогола. Ещё пару таких игр, и в Мюнхене ещё задумаются, а нужен ли новый вратарь.

Было бы чересчур примитивно объяснять неудачи «Шальке» желанием бывшего уже капитана сменить обстановку. Всё гораздо сложнее. Однако в желании Нюбеля просматривается неверие в возможности клуба. Точнее - в его перспективы. Как трамплин «Шальке» хорош, но не более. И этот фактор сильно ударил по моральному духу и футболистов, и тренера. Возможно, Вагнер был не прав, вернув Нюбеля в ворота. Но кто же знал.

У Дэвида Вагнера есть десять туров на исправление ситуации. Может быть, и не десять. Через две недели «Шальке» играть в Дортмунде, и от исхода рурского дерби во многом зависит судьба «мини-Клоппа». Найдёт куда-то пропавший руль, вернёт команде управляемость, глядишь, из этой команды, закалённой в том числе и неудачами, что-то вырастет. Нет? Тогда растить её будет кто-то другой.