Эти загадочные «канарейки»

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сегодня, 10:16

«Соккер.ру» рассказывает о «Нанте», сделавшем роскошный подарок лидеру.

Интрига в чемпионской гонке в Лиге 1 похоже иссякла окончательно. Конечно, и до недавних событий мало кто сомневался в очередном чемпионстве «Пари Сен-Жермен». Но зимние матчи «Марселя» оставляли хоть какую-то надежду на жаркие схватки на финише. Тем более, что ПСЖ не был безупречен.

Но после того, как «Марсель» на «Велодроме» был повержен «Нантом», стало ясно, что всё кончено. Тринадцать очков отрыва, двенадцать туров до финиша. «Марселю» мало теперь обыгрывать всех. Надо, чтоб парижане проигрывали всем подряд. Но этого не будет. Разрыв в десять очков ещё оставлял какие-то иллюзии. Тринадцать очков - это всё. Готовьтесь к очередному чемпионству парижан. Девятому по счёту и седьмому за последние десять лет.

Удар «Марселю» под дых нанёс «Нант». Тоже очень титулованный клуб, но в последнее время живущий воспоминаниями. Самая интересная, загадочная, а может и самая странная команда в Лиге 1.

В новом веке «Нант» обеднел, поблёк и растерял своё величие. Дважды за последнее десятилетие - в 2007 и 2009 годах «канарейки» покидали Лигу 1, причём последняя ссылка продлилась четыре года. В 2013 году «Нант» худо-бедно выбрался в элиту, но пребывал там даже не на вторых ролях - 13, 14, 14, 7, 9 и 12 места.

Президент «Нанта», польский бизнесмен Вальдемар Кита уже тринадцать лет владеет восьмикратными чемпионами Франции. Производитель медицинского оборудования инвестировал в структуру одного из грандов приличную часть своих доходов. Но пока больших успехов за «канарейками» не замечено. Даром что уже при Ките сменилось немало именитых тренеров. Эли Боп, Гернот Рор, Мишель Дер-Закарян, Рее Жирар, Сержиу Консейсау, Клаудио Раньери, Мигел Кардозу, Вахид Халилходжич.

Теперь пытается что-то сделать 64-летний Кристиан Гуркюфф. Отец всем известного Иоанна, да и сам тренер стоящий. Сам бретонец и специалист по клубам из Бретани -работал с «Лорьяном» и «Ренном». Но «Нант» возглавил впервые. Гуркюфф-старший и в бытность игроком сторонился самого сильного клуба региона. Возможно, неспроста. отношения соседей весьма натянуты.

«Нант» под руководством Гуркюффа проводит неоднозначный, можно сказать, странный сезон. Слабый старт, потом мощный разгон - шесть побед в семи турах, и «канарейки» уже вторые. Только во Франции заговорили о возрождении славного клуба, как последовали четыре проигрыша. И сразу спуск до девятой позиции. Потом опять всплеск, затем три поражения подряд. Такая вот загогулина, извините синусоида. Бретонцы дошли до двенадцатого места, после чего и обыграли крепкий «Марсель» прямо на «Велодроме». При этом видимых причин для спадов или подъёмов у «Нанта» не было.

У «канареек» одна из лучших оборон в Лиге 1 - 28 пропущенных мячей. И забитых мячей столько же. Чуть больше за игру. Пять из этих двадцати восьми забили игроки соперника. Вот и в игре с «Марселем» не обошлось без чужой помощи - Альваро Гонсалес переусердствовал. Автоголы не редкость, но чтоб в таком количестве. Какая-то мистика.

Состав у «Нанта», скажем так, специфический. Известных игроков немного. К таковым, вне всякого сомнения, относится вратарь Альбан Ляфон, одолженный у «Фиорентины», даром что ему всего 21 год. Сын мигрантов из Африки дебютировал шестнадцатилетним юнцом в воротах «Тулузы», прошёл всю пирамиду французских сборных, кроме её вершины - первой команды, а также отыграл год во Флоренции. В Серии А молодой голкипер смотрелся неважно, но в «Нанте» он играет отменно.

Довольно известен во Франции центральный защитник Николя Паллуа. Бразильский защитник Фабио когда-то выходил на поле в «Манчестер Юнайтед» вместе с братом-близнецом Рафаэлом. Реже, чем брат. Он и в «Нанте» нечасто присутствует на поле. Словенец Рене Крхин когда-то считался большим талантом, за что и был приглашён в «Интер». Но в большого игрока Рене не вырос, да и в составе «канареек» он игрок ротации.

Остальные игроки - не самые известные личности во французском футболе. Хотя далеко не всех можно отнести к молодым. Центральному защитнику Андреи Жиротто уже двадцать восемь. Два года назад он приехал из Бразилии, где его также не слишком хорошо знали. Левый защитник Шарль Траоре когда-то бегал в «Труа», теперь освоился на «Стад Божуар». В интересного игрока вырос опорник Абдулайе Туре, посмотреть на которого приезжают посланцы разных клубов. Мехди Абид, Имран Луза, Людовик Блас - все они только зарабатывают свою репутацию. Хорошо вписался в игру левый нападающий нигериец Мозес Саймон, арендованный у испанского Леванте». В атаке Калифе Кулибали с недавних пор помогает опытный бельгиец Рено Эмон. Признайтесь честно, эти имена вам много говорят?

«Нант» мог добиться больших успехов, если б не продавал своих раскрутившихся игроков. Уже после начала текущего первенства был продан за 13 миллионов в «Марсель» полузащитник Валентин Ронжье. На котором очень много было завязано. Но самый вопиющий пример - это продажа Эмилиано Салы прошлой зимой. Не получив от «Кардифф Сити» всей суммы за аргентинца, «Нант» дал согласие на переход. Как всё обернулось - вы все знаете. Но французский клуб остался и без сильнейшего игрока, и без денег.

Сейчас тоже есть ощущения, что «канарейки» раскручивают никому не известных игроков с целью их скорейшей продажи. И как только последуют предложения, то упираться «Нант» не станет. Причём, не звёздные даже, а сколь-нибудь добротные футболисты при первой же возможности покидали клуб - Филипп Джорджевич, Вильям Венкёр, Фабрис Панкрат, Папи Джилибоджи, Оливье Веньо, Серж Гакпе, Жордан Верету, Руди Риу, Жорж-Кевин Нкуду, Лорик Цана, Колбейн Сигторссон, Жоан Одель, Освальдо Вискарондо, Амин Харит, Гийом Жийе - неполный список потерь бретонцев. А наберётся - на целую команду.

Можно понять, деньги нужны всем, даже преуспевающему бизнесмену Вальдемару Ките. Но ведущий клуб и клуб-рантье - понятия взаимоисключающие. Может, поэтому и не получается у «Нанта» возродить былое величие. Трудно добиться чего-нибудь серьёзного при такой кадровой политике. Не успели опериться одни «птенцы», как в канареечной форме играют уже совсем другие футболисты. Однако своё влияние на ход Лиги 1 бретонцы всё же оказывают. Минувший тур, в котором они убрали «Марсель» с дороги парижан, подтверждение тому.