Усталость «окрылённых быков»

1582556433

сегодня, 18:00

«Зальцбург» или «Линц»? «Соккер.ру» рассказывает о положении дел в австрийской Бундеслиге.

После того, как компания «Ред Булл» в 2005 году приобрела «Аустрию» из Зальцбурга, в австрийской бундеслиге начала складываться и в итоге сложилась гегемония одного клуба. В десяти из тринадцати последних чемпионатов Австрии побеждали «красные быки», в том числе и в шести последних. В Кубке несколько более ровная картина, но и второй по значимости трофей чаще всего - шесть раз уезжал в Зальцбург.

Но в нынешнем сезоне Австрия может обрести нового чемпиона. ЛАСК бросил перчатку гегемону и в Бундеслиге, и в Кубке, где команды сойдутся в полуфинале. Конечно, до финиша ещё далеко. После регулярного чемпионата шестёрке сильнейших клубов предстоит сыграть в дополнительном турнире и выяснить, кто есть кто. Но даже если «Ред Булл» всё же вырулит и продлит свои чемпионские полномочия, большого отрыва не будет. Наконец-то появилась интрига.

После 20 туров «Линц» опережает «Зальцбург» на три очка. Не так давно, 14 февраля ЛАСК обыграл чемпиона в его вотчине 3:2. В первом круге была зафиксирована ничья 2:2. Намерения у «чёрно-белых» самые серьёзные. Они хотят стать чемпионами, без всяких вице. Тем более что первое место им пока ни разу не покорялось.

ЛАСК часто называют «Линцем», что не совсем верно. Да, за четырьмя буквами кроется Линцер Атлетик Спорт Клуб, который изначально базировался в третьем по величине городе Австрии. Но после объединения с «Пашингом» клуб сменил и пункт приписки. Теперь ЛАСК принимает соперников в Пашинге. А буква Л - дань истории. Во всяком случае, есть шанс вернуться в Линц.

Тренирует «чёрно-белых» известный в недавнем прошлом французский футболист Валерьен Исмаэль. Это его не первая попытка. Исмаэль тренировал «Ганновер», «Нюрнберг», «Вольфсбург» и греческий «Аполлон». Нигде больших успехов не добивался и не дорабатывал до конца контракта. Однако 44-летнему специалисту дали ещё один шанс, теперь уже в Австрии. И ЛАСК выдал лучший старт в истории - 17 очков в восьми турах. Потом «Линц» несколько притормозил. Но в феврале он снова обогнал «Ред Булл» и пока возглавляет гонку.

Если «Ред Булл» стремится подавить своих оппонентов, то ЛАСК подстраивается под каждого из соперника, выявляет у них слабости, а потом использует их. Для картинки. Команда Исмаэля забила за весь чемпионат 44 гола, в то время как у «Зальцбурга» только разница мячей плюс 47. Забито же уже 70. «Быки» играют зрелищнее и красивее, «шварц-вайзен» - рациональнее. Столкновение двух философий. Тем интереснее будет развязка.

Ещё один аспект. В Зальцбурге собран полный интернационал. В Пашинге же практически одни австрийцы. Легионеров можно пересчитать по пальцам - полузащитник Петар Филипович, родившийся в Гамбурге сын хорватских мигрантов, центральный полузащитник австралиец Джеймс Холланд, нападающие бразилец Клаусс и ганец Самуэль Тетте. Первый взят в прокат у «Хоффенхайма», второй одолжен у прямого конкурента - «Ред Булла». И второй вратарь немец Томас Гебауэр, уже лет пятнадцать играющий в Австрии. Остальные - австрийцы. Три футболиста - вратарь Александер Шлагер, полузащитники Томас Гоигингер и Рейнхолд Ранфтль входят в состав сборной Австрии. В кандидатах ходят защитники Марвин Потцман, Гернот Траунер, полузащитник Доминик Фрейзер и нападающий Марко Рагуж.

ЛАСК занят в Лиге Европы, где имеет все шансы пройти голландский «Алкмар». В первой встрече, проходившей в Нидерландах, австрийцы едва не выиграли. Только в конце встречи один из лидеров Эредивизие отыгрался с пенальти.

А теперь что же произошло с «Ред Буллом»? Осенью команда Джесса Марша достойно выглядела в Лиге чемпионов, даром что не смогла выйти в плей-офф. А ныне 1:4 от «Айнтрахта» в первой игре 1/16 финала Лиги Европы, утрата лидерства в Бундеслиге. Во-первых, продали в «Боруссию» Эрлинга Холанда, и теперь юный норвежец забивает в Дортмунде. А во-вторых, чувствуется некое переутомление. «Быки» тоже устают, даже если это «красные быки». Те, что окрыляют. Зимой «Зальцбург» выиграл только один матч. Проиграл тоже только раз - ЛАСКУ, это единственное поражение чемпиона в Бундеслиге. Но четыре ничьи, причём не все были обязательными.

Разумеется, потеря Холанда не могла сказаться на атаке, даром что остались вполне забивные Патсон Дака и Хван Хи-Чхан. Замбиец отличился 19 раз, кореец - 10. Но главные проблемы «быков» в обороне. Команда стала много пропускать - 11 мячей в чемпионате, четыре - в Лиге чемпионов. При том, что в защите собраны хорошие исполнители Андреас Ульмер, Максимилиан Вебер, Андре Рамальо, Расмус Кристенсен. Да и вратарь Чичан Станкович считается одним из лучших в Австрии. Сможет ли Марш залатать дыры. В Лиге Европе «быкам» уже не нечего ловить, но в борьбе за защиты домашних титулов крепость тылов сыграет не последнюю роль.

Битва за чемпионство впереди. И исход её непредсказуем, несмотря на более именитый состав «Зальцбурга». Даже в случае конечного успеха «Линца», гегемония «Ред Булл» никуда не денется. Но само оживление австрийского чемпионата - факт отрадный, в том числе и для команды с родины Моцарта. В последние годы «быкам» было скучно вариться в собственном соку и соперничать со своим отражением. Теперь они получили достойного оппонента.

И немного об австрийских клубах, которые не претендуют на чемпионский титул, но известны и популярны. Венский «Рапид» идёт третьим, гарантировав себе выход в большую шестёрку. Туда же пробился «Штурм» из Граца. Земляки Арнольда Шварценеггера идут пятыми. У венской «Аустрии» нет шансов для попадания в первую шестёрку. За два тура до конца регулярного чемпионата «фиалки» отстают от занимающего шестое место «Хартберга» на шесть очков. И совсем плохи дела у «Адмиры» и «Тироля», обитающих в самом подвале. Кого-то из них Бундеслига может недосчитаться в будущем сезоне.