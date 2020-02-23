Проснувшаяся «Сарагоса», оживший «Депортиво»

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сегодня, 13:15

«Соккер.ру» наблюдает за ситуацией в Сегунде.

Мы рассказывали о ситуации во втором по силе дивизионе испанского футбола 21 ноября. За три с лишним месяца многое могло измениться. Давайте заглянем в Сегунду и посмотрим, что же там делается.

«Кадис», как шёл первым, так и остаётся единоличным лидером. Однако положение «жёлтой подводной лодки» уже не столь прочно. В четырёх очках расположилась «Сарагоса». Которая к тому же провела на игру меньше, стало быть, преимущество «Кадиса» по потерянным очкам совсем мизерное.

Совсем рядом от «Сарагосы» бродят «Альмерия», «Уэска» и «Жирона». Никто из них не перестал мечтать о прямом выходе в элиту, который дают первое и второе места в Сегунде. Поэтому не стоит спешить с поздравлениями «Кадису». Долгожданное всплытие может и не состояться.

«Кадис» слишком сильно разогнался и, видимо, не рассчитал силы. С наступлением зимы пришёл и спад, который не преодолён и по сей день. В двенадцати зимних матчах «подводники» победили лишь трижды. Проиграно же пять встреч, в том числе и самая последняя, в гостях «Спортингу». Конечно, до финиша ещё тринадцать туров, за чёрной полосой должна прийти светлая. Вот только когда?

Засидевшаяся же в Сегунде «Сарагоса» твёрдо решила вернуться в компанию сильнейших, где отсутствует без малого семь лет. Во время нашего прошлого включения «бланкильос» пребывали на десятом месте. Сейчас команда Виктора Фернандеса идёт второй. За всю зиму «Сарагоса» проиграла лишь однажды, зато одержала шесть побед. С «Кадисом», правда, был подписан мирный договор, но так это же на поле соперника. 23 февраля арагонцам предстоит непростой матч – у себя на «Ромареде» с «Депортиво». От результата этой встречи зависит, обострится ли до предела борьба за первое место? Или «Кадис», воспользовавшись неудачей главного преследователя, несколько переведёт дух, а «Сарагосе» придётся отбиваться от уже упоминавшейся троицы.

Раз уж был упомянут «Депортиво», то позвольте перескочить из верхней части таблицы в область таблицы, что ниже серединки. Рядом с зоной вылета. Туда, где сейчас пребывает некогда славный клуб из Ла-Коруньи. Уже хорошо, для болельщиков «Депора» разумеется, что рядом с зоной вылета. В ноябре галисийцы сидели на самом нижнем, двадцать втором этаже. Сейчас на семнадцатом. Очень кстати пришёл из «Леганеса» полузащитник Сабин Мерино. Забил четыре гола в четырёх встречах и был признан лучшим игроком января.

Также клуб из Ла-Коруньи в третий раз за сезон сменил тренера. В декабре на «Риасоре» дела принял Фернандо Васкес, уже работавший с «Депором». Возможно, благодаря ему удалось выбраться из подвала и даже приподняться. Скажем больше. Плотность в центральной части таблицы столь велика, что занимающий шестое место «Эльче» и «Депортиво» разделяют шесть очков. Шестое место – это пропуск в дополнительный турнир за третью путёвку в Ла Лигу. Так что «Депортиво» теоретически может оказаться в элите, откуда он выбыл недавно – позапрошлой весной.

Вылетевшие же весной 2019 года «Уэска» и «Жирона» идут на четвёртом и пятом местах, оторвавшись от «Эльче» на шесть и пять очков соответственно. Конечно, оба коллектива, а также занимающая третью позицию «Альмерия» постараются выбраться напрямую, не растягивая сезон до июня. Но что-то подсказывает, что им предстоит бодаться в дополнительном турнире уже во время Евро-2020. Шансы же «Спортинга», «Тенерифе», «Райо Вальекано» и «Малаги» снова попасть в компанию к «Реалу» и «Барселоне» столь же малы, как у «Депортиво». Можно протиснуться в игольное ушко, а ещё проще свалиться в зону вылета, которая в Сегунде четырёхместная.

Балансирует на грани «Альбасете», на который ополчился не только «Райо», но ещё несколько клубов. Которые могут постараться подтолкнуть, организовать коридор в нижнюю четвёрку. Собственно, взъелись не на «Альбасете», а на одного футболиста этого клуба, фамилию которого не хочется называть. Но он часть команды, поэтому достаётся всему коллективу.

Пока зону вылета заполняют «Овьедо», «Луго», «Эстремадура» и «Расинг». Хуже всего дела у команды из Сантандера, которая занимает последнюю строку и отстаёт от «Эстремадуры» на три очка. А от «Альбасете» – на девять. Так что не всё потеряно. Далеко не всё. «Расинг» менее месяца назад во второй раз поменял тренера. Теперь за тренировочный процесс отвечает Хосе Луис Олтра, который лет двадцать работает в Сегунде и съел на этом деле и собаку, и кошку, и пуд соли. Успехи, правда, не слишком впечатляющие – один раз вытащил «Депортиво» наверх и всё. Олтра больше спасатель. А такой специалист «Расингу» как раз и нужен. Не забудем, что «Расинг» нынче не случайно выпавший из Примеры середнячок, типа того, где играли Дмитрий Радченко, Дмитрий Попов и Владимир Бесчастных. На протяжении четырёх последних сезонов «горцы» пребывали в Сегунде 2 – аналоге нашей второй лиги, и только прошлым летом добились повышения в классе. Неохота назад спускаться. Поэтому «бело-зелёные» будут хвататься за любую соломинку, лишь бы выжить. Посмотрим, впереди ещё 13 туров.

В споре бомбардиров уверенно лидирует уругваец Кристиан Стуани, забивший 22 мяча. Если даже его «Жирона» никуда не выберется, он наверняка надёт себе команду в Ла Лиге. Зимой им интересовалась «Барселона» на предмет замены травмированного Луиса Суареса. Луис Суарес, тот колумбиец, что из «Сарагосы», идёт третьим с 15 голами. На втором месте также южноамериканец – бразилец Юри из «Понферрадины» (16 мячей).

Не забудем, что один из представителей Сегунды продолжает борьбу за Кубок короля. Новичок лиги «Мирандес» добрался до полуфинала, устранив с дороги «Севилью» и «Вильярреал». В первом из полуфиналов «кабаны» достойно проиграли «Реалу Сосьедад» – 1:2. Поход ещё не завершён.